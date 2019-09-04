Юлия Рутберг купила в Баку медный поднос и осуществила мечту матери (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P., организованного Пространством современного искусства YARAT при поддержке Bakcell проходят гастроли Государственного академического театра имени Е.Вахтангова, сообщает Trend Life.

На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна народная артистка России Юлия Рутберг и заслуженный артист России Андрей Ильин с большим успехом представили спектакль "Крик лангусты".

После спектакля Юлия Рутберг поделилась своими впечатлениями о городе и бакинской публике.

"Уровень внимания, как улавливали и юмор, и трагичные моменты, какая была волна благодарности - мы очень признательны бакинской публике. Кто-то здесь нас знает, а кто-то нет, поэтому мы с Андрюшей [прим. - Андрей Ильин] проложили себе путь к славе в Азербайджане", - сказала Рутберг.

Актриса впервые посетила Баку и с юмором рассказала, о том, как ждала свой рейс в аэропорту.

"Я первый раз в Баку, и знаете, когда в Москве объявляли рейс, то поймала себя на том, что когда объявляют посадку - "Венеция", я говорю: "Нет, не надо, я там была". Затем – "Берлин", думаю опять не надо. "Вашингтон", тоже нет. "Баку", думаю: "Да! Я никогда там не была", - отметила она.

Столица Азербайджана произвела на Юлию Рутберг большое впечатление, она совершила прогулку по городу и ознакомилась с достопримечательностями.

"Пять с половиной часов гуляла по Старому городу [прим. – Ичери шехер]. Начала прогулку с музыкального театра, где играли наши коллеги [прим. – спектакль "Евгений Онегин" театра имени Е.Вахтангова был представлен на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра]. Это театр невероятной красоты - какая-то шкатулка. Потом обошла Старый город. Я потрясена, потому что где-то кажется, что это кусок Тбилиси, где-то Барселоны, Парижа, Лос-Анджелиса и все это сочетается каким-то таким единым цветом, удивительной гармонией. Сколько всего строится, какие прекрасные здания и архитектура. Я в полном потрясении, совершено такого не ожидала! Была в Центре Гейдара Алиева - потрясающий музей, уникальная архитектура, сколько там пространства, экспозиций! Также посетила Музей ковров - это удивительный шедевр!", - рассказала Рутберг.

Юлия Рутберг увезет в Москву не только яркие впечатления, но и сувениры, которые будут ее радовать и напоминать о Баку.

"Купила медный поднос и кувшин 18 века – эта была моя мечта и мечта моей мамы. Еще увезу с собой восемь восточных подвесных фонарей, увидела их случайно и поняла, что должна купить. Все это будет у нас на даче, там есть восточная комната. Но, самое главное, я купила старинный колокольчик. Стараюсь привозить колокольчики из всех городов, где бываю впервые, потому что ассоциируется у меня с голосом города", - поделилась народная артистка России.

Коллектив Театра имени Е.Вахтангова представляет три спектакля - в постановке Римаса Туминаса "Евгений Онегин" (1- 3 сентября) на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, в постановке Михаила Цитриняка "Крик лангусты" (3 сентября) и "Медея" (4 сентября) – на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. В гастролях принимают участие: Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Ольга Лерман, Леонид Бичевин, Артур Иванов, Олег Макаров, Юрий Шлыков, Григорий Антипенко, Андрей Ильин и др. Спектакли проходят на русском языке с азербайджанскими субтитрами.

Фестиваль M.A.P. – аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) – сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

(Автор: Джани Бабаева)

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