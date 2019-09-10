Российский дирижер, приехав в Баку, попал в восточный Париж (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Молодежного камерного оркестра ТЮРКСОЙ. Баку стал последним городом, в котором коллектив выступил в рамках гастрольного тура, посвященного 10-летию образования Тюркского совета. В рамках тура оркестр выступил в городах Казахстана Туркестан (27 августа), Шымкент (29 и 31 августа), Тараз (второе сентября). Четвертого сентября прошел концерт коллектива в Бишкеке (Кыргызстан), а шестого сентября - в Алматы (Казахстан). Оркестр выступал под управлением дирижеров - Мустафы Мехмандарова (Азербайджан), Анвара Акбарова (Казахстан) и Рената Салаватова (Татарстан, Россия).

В беседе с корреспондентом Trend Life заслуженный артист России, народный артист Татарстана, известный дирижер Ренат Салаватов поделился впечатлениями от визита в Баку и рассказал о работе с музыкантами оркестра.

- Ренат Салаватович, это ваш первый визит в Баку?

- Представляете, приехал в Баку первый раз, хотя у меня здесь и друзья, и сокурсники. Например, с Рамизом Мелик-Аслановым мы одно время учились в Ленинградской консерватории (сейчас - Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова). Потом, когда я работал дирижером Мариинского театра, то ассистентом главного дирижера был Фахреддин Керимов. Знаком с Улькер Алиевой, встречались на фестивалях. Конечно, знаю о ваших звездах первой величины - Рашиде Бейбутове, Муслиме Магомаеве, Поладе Бюльбюльоглу, , знаком с творчеством Гара Гараева, Узеира Гаджибейли и Фикрета Амирова, произведения которого исполнили на концерте.

- Скажите, какое впечатление на вас произвел наш город?

- Потрясающее впечатление, два дня подряд гуляю по набережной. Признаюсь, восхищен городом, даже не ожидал, что здесь так красиво. Сейчас же благодаря техническим возможностям я могу пересылать фотографии своим родственникам и родным в Швецию. Увидев фотоснимки, они спрашивают: "Где это такой потрясающий восточный Париж".

- Ренат Салаватович, а как началось ваше сотрудничество с Молодежным камерным оркестром ТЮРКСОЙ?

- Мой друг - генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов пригласил меня. Конечно, до этого я много слышал об оркестре, и вот впервые поехал с коллективом в турне. Гастроли мы начали с города - Туркестан, потом выступили в Шымкенте, где я родился. А завершили турне в прекрасном Баку.

- В состав оркестра входят молодые таланты из стран-участниц ТЮРКСОЙ. Скажите, как вам работается с представителями молодого поколения?

- Молодежь потрясающая, в них столько энергии. Знаете, вначале я немного опасался, думал, что я буду с вами делать. Ведь я привык работать большими коллективами – оперными оркестрами. Но то, что в коллективе молодые музыканты, у которых не такой большой опыт, как у взрослых музыкантов - все это абсолютно восполняется бешеной энергией, молодостью, желанием играть и радовать публику.

- Репертуар на каждом концерте турне один и тот же или бывают изменения?

- Что-то конечно меняем, делаем какие-то акценты. Например, в Казахстане играли на одну пьесу больше казахского композитора, здесь, в Баку, помимо симфонии Фикрета Амирова прозвучало "Джанги". В тоже время, в репертуар включили образец для струнного оркестра – "Серенаду" Петра Чайковского. Репертуар разнообразный, мы хотим представить не только произведения композиторов тюркских народов, но и произведения мировой классики.

- Ренат Салаватович, ваша жизнь связана с музыкой, скажите, с каким сочинением у вас ассоциируется Баку?

- А зачем, здесь у фонтанов, на перекрестках звучит азербайджанская музыка. Уже все люди подобрали. Вот, гуляя по набережной, я сразу узнал "Семь красавиц" Гара Гараева.

(Автор: Джани Бабаева)

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