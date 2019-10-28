Елена Михайленко призналась в любви к Баку: Соприкосновение с Высшими силами и ощущение Рая (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Московский музыкальный театр «Геликон-опера» неоднократно приезжал на гастроли в азербайджанскую столицу, его звёзды солируют в бакинских оперных постановках и концертах. Ведущая солистка «Геликон-оперы», признанный мастер русской школы бельканто Елена Михайленко поделилась с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева впечатлениями от визитов в Азербайджан, рассказала о грандиозном концерте «Реквием» в Центре Гейдара Алиева и призналась в любви Баку.

– Елена, пожалуйста, расскажите, когда вы впервые побывали в Баку?

– Моё первое знакомство с Баку состоялось, если не ошибаюсь, в 2013 году, когда с театром «Геликон-опера» мы приехали выступать в Центре Гейдара Алиева. Мой дебют на азербайджанской сцене был в постановке Умберто Джордано «Сибирь». Публика собралась просто восхитительная – нас принимали так, что это невозможно забыть. Это были овации стоя, ощущение необыкновенного тепла, дружеская атмосфера. Нам во всём всегда спешили помочь, вкусно накормить. Это было здорово! Мне всегда везло, везёт и, я надеюсь, будет везти и с бакинской публикой, и с поездками в этот чудесный город.

– В последний раз вы побывали в Баку этим летом – солировали в исполнении «Реквиема» Джузеппе Верди, состоявшемся в Центре Гейдара Алиева. Какие впечатления остались у вас от этого концерта и поездки?

– Это самые-самые прекрасные впечатления! Баку для меня – совершенно необыкновенный город. Его энергетика тёплая, южная, радушная. Для меня это был очередной праздник. А возможность спеть под великую музыку Верди «Реквием» – праздник вдвойне и большая честь.

– Солистами программы стали вокалисты из четырех стран, которые раньше не выступали вместе. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о совместной работе.

– На площадке была очень тёплая атмосфера, царило взаимопонимание, несмотря на то, что все мы являлись носителями разных языков. Но музыка настроила нас на единую волну взаимодействия, понимания, доброты, соучастия. Все солисты были очень интересные, музыкальные, с хорошими вокальными данными. И просто по-человечески люди подобрались очень доброжелательные.

– Это произведение Верди – часть вашего концертного репертуара или что-то для выступления в Баку было подготовлено вами специально?

– Я уже пела до этого «Реквием» Верди, но с каждым разом открываю для себя в этой музыке всё новые и новые грани. Так что это была не просто премьера «Реквиема» на азербайджанской земле, но и премьера в новом осмыслении, в новом понимании.

– В бакинском концерте для исполнения «Реквиема» собрались не только выдающиеся солисты, но и два хора, объединённые в один, численностью более 130 человек. Такой масштаб постановки сказался на атмосфере концерта?

– Безусловно! Хор – это немаловажная часть «Реквиема», определённая окраска и смысл этого произведения. И, конечно, чем больше участников в хоре, тем более масштабно, глобально, трагично «Реквием» звучит, вызывает больше эмоций у публики и самих певцов. Звуковая волна такого количества хористов не может не затронуть душевные струны слушателей – это очень сильное воздействие.

– Многие исполнители, которым доводилось выступать в Центре Гейдара Алиева, отзываются об этой концертной площадке как о совершенно особенной. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями.

– Центр Гейдара Алиева – нечто уникальное. Он не просто красив, но и обладает необыкновенной атмосферой. Когда заходишь в него, кажется, что попадаешь в некую среду, связанную с Высшими силами. Ощущение Рая. Возможно, так действует внутреннее убранство Центра: всё белое, каменное, плавных, обтекаемых форм. Вдобавок и сама страна такая яркая, солнечная – мне всё время везёт с погодой в Баку. Всё это вместе вызывает совершенно чудесные впечатления. Что касается концертной сцены Центра – это площадка действительно высокого уровня, комфортная, с хорошим звуковым оформлением. Как певец ты чувствуешь себя там на высоте.

– «Реквием» Верди не только духовное произведение, но и выдающаяся музыкальная драма. В чём вы черпаете эмоции для исполнения подобных драматических произведений, как настраиваетесь на них?

– Настраиваешься всегда исходя из смысла, текста конкретного произведения. Все мы знаем, что реквием – не увеселительный жанр, – это плач, скорбь. В жизни каждого человека есть трагические моменты, которые можно вспомнить, чтобы настроиться на нужную волну. История любого народа, пожалуй, связана с теми или иными трагическими воспоминаниями. Несмотря на то, что «Реквием» Верди написан на итальянском языке, он понятен нам, ведь трагизм человеческих жизней одинаков в любой стране. А музыкальный язык не разделяет нас на страны, национальности, язык музыки понятен любому человеку, тронет любую душу, особенно музыка Верди.

– Ваш коллега по «Геликон-опере» Максим Перебейнос в этом году солировал в «Трубадуре» Джузеппе Верди, поставленном в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета. Если бы предложение солировать в азербайджанской постановке поступило, вы бы его рассмотрели?

– Конечно! Всегда интересно пробовать что-то новое на разных сценах, с разными режиссёрскими задумками. В особенности, если это касается работы в Баку – я всегда «за». Как я уже говорила, для меня это особенный город, я его очень люблю, мне там хорошо.

– А доводилось ли вам работать с кем-нибудь из азербайджанских вокалистов, музыкантов?

– В первый раз это было именно на «Реквиеме» – мы выступали вместе с азербайджанским тенором Азером Рзазаде, он замечательный. Надеюсь, это было не последнее моё знакомство с азербайджанскими певцами.

– Удалось ли вам за время поездок осмотреть достопримечательности Баку, появились ли у вас в городе какие-то любимые места?

– Да, к счастью, за время прошлой поездки мне удалось прогуляться по Баку. Стояла чудесная погода, я зашла в симпатичный ресторанчик на воде – было ощущение настоящей Венеции. Я очень люблю бакинскую набережную, Старый город. Невозможно не пройтись по самой знаменитой для всех российских и советских людей улочке из «Бриллиантовой руки». Там царит совершенно особенная атмосфера. Но мне очень нравятся и современные сооружения Баку. Три башни-лепестка (ред. Flame Towers) при взгляде с набережной Бакинского бульвара производят очень яркое впечатление. Очень люблю саму площадь перед Центром Гейдара Алиева. Там замечательно гулять, а то и просто посидеть на белокаменных ступенях – погреться на солнышке и полюбоваться архитектурой этого здания. Баку – необыкновенно красивый город, и я надеюсь, что ещё не раз туда вернусь.

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