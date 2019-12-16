Русских деятелей искусства всегда привлекала азербайджанская культура – Александр Рудин (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев сообщил, что уходящий год был полон ярких совместных событий, в том числе и в области культуры. "Концерт одного из ведущих оркестров России, Musica Viva, несомненно, займёт среди этих событий достойное место и станет настоящим подарком для всех бакинских любителей музыки", – подчеркнул российский парламентарий.

17 декабря в Центре Гейдара Алиева в Баку состоится концерт Московского камерного оркестра Musica Viva. Этот разносторонний коллектив недавно отметил 40 лет со дня основания, и более 30 лет его руководителем является виртуозный виолончелист, дирижёр, педагог и исследователь музыки, народный артист России Александр Рудин, который станет одним из солистов концерта в Баку. К нему присоединятся талантливый пианист Алексей Володин – лауреат многочисленных престижных международных конкурсов, и трубач Андрей Ершов – солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Накануне концерта руководитель оркестра поделился с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан ожиданиями от грядущего выступления.

"С нетерпением жду встречи с Баку и бакинскими любителями музыки. И хотелось бы поблагодарить за такую возможность организаторов – Центр Гейдара Алиева и продюсерское агентство Premier Ltd", – говорит Александр Рудин.

Напомним, что в прошлый раз масштабный концерт Musica Viva в Баку состоялся почти 10 лет назад. Тогда в Азербайджанской государственной филармонии выступление Московского камерного оркестра прошло при переполненном зале, и бакинская публика была покорена виртуозным исполнением произведений Моцарта, Давыдова, Генделя, Бизе, Дворжака и Мендельсона.

На этот раз в программе концерта Musica Viva в Баку снова есть и барочная, и русская музыка.

"Русских деятелей искусства всегда привлекал и питал Восток, в частности, азербайджанская культура. Которая, в свою очередь, теснейшим образом связана с Россией – многие азербайджанские музыканты учились в Москве. Среди последних, кстати, можно отметить даже такого выдающегося азербайджанского советского композитора как Гара Гараев, который, как известно, был одним из любимых учеников Дмитрия Шостаковича в Московской консерватории. Произведения Шостаковича бакинские любители музыки также смогут услышать в исполнении Musica Viva", - отметил Александр Рудин.

Репертуар Московского камерного оркестра поистине уникален – его исполнителям доступны самые разные стили и жанры, от редких и незаслуженно забытых произведений барочной музыки, до признанных шедевров «золотого фонда» и сочинений современных композиторов. Оркестр широко гастролирует и выпустил множество музыкальных записей. На его счету целый ряд крупных проектов, в том числе концертное исполнение ораторий и опер, для которого Musica Viva привлекает к сотрудничеству известнейших мировых музыкантов, певцов, дирижёров. Александр Рудин признался, что его оркестр был бы весьма заинтересован в сотрудничестве и с азербайджанскими музыкантами. «Особенно были бы интересны контакты и проекты, связанные с взаимодействием азербайджанского фольклора и классики», – подчеркнул он.

Как именитый исследователь музыки и профессор Московской консерватории, Александр Рудин называет азербайджанский мугам значительным явлением мировой культуры. "Люблю слушать мугамы в разных исполнениях, и буду рад, если кто-то из композиторов напишет интересное сочинение, например, для виолончели и оркестра на основе различных мугамов", – добавляет он. Отмечает Александр Израилевич и значительное влияние, которое оказала культура Азербайджана на всю культуру Востока. По его словам, азербайджанские музыканты в огромной степени способствовали развитию музыкального искусства, например, в Турции.

Рассказал Александр Рудин и о том, какие творческие планы оркестра ждут сейчас своей реализации: в январе 2020 года оркестр примет участие в грандиозном фестивале Folle Journee во Франции, посвященном Бетховену.

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