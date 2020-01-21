Нашу систему нужно внедрить во всех учебных заведениях - о сотрудничестве Баку с Петербургом и Москвой

БАКУ /Trend Life/ - О культурной политике Азербайджана, сотрудничестве с Петербургом и Москвой и новых масштабных проектах Центральной школы искусств имени Гара Гараева в интервью журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева рассказал директор Школы, заслуженный артист Азербайджана Азиз Гараюсифли.

– Вы активно обмениваетесь опытом с российскими коллегами, – так, например, в ноябре 2019 года вы уже во второй раз поучаствовали в Петербургском Культурном форуме. Какова была цель вашего участия в прошлом году?

– В этот раз правительство Санкт-Петербурга пригласило меня выступить в качестве спикера на конференции «Детская школа искусств – 2019: образование, управление, развитие». Центральная школа искусств имена Гара Гараева, которую я возглавляю, – пилотный проект. Наша цель – внедрять в систему образования инновации, которые потом будут распространяться по другим школам Азербайджана, и, конечно, – налаживать культурные связи. На Петербургском Форуме я зачитал два доклада и участвовал в круглом столе. Мне особенно понравилось, что меня включили в театральную секцию конференции, потому что театральное направление в школах искусств Азербайджана необходимо активно развивать. Российские коллеги предоставили мне возможность воспользоваться своими программами обучения в области театра, а я, в свою очередь, представил свои проекты.

– Чем из вашего опыта руководства Школой Искусств вы поделились с коллегами как спикер конференции?

– На Форуме я представил проект «Телевидение и кино», в образовательной программе которого дикция, умение вести себя в эфире и т.д. Проект вызвал большой интерес, после презентации было очень много вопросов от представителей других школ. А после другого моего доклада, посвящённого культурной политике Азербайджана, нам с коллегами удалось неформально поговорить не только об успехах, но и о наших общих наболевших проблемах. Многое уже пора модернизировать, чтобы идти в ногу со временем. В этом я поделился с коллегами нашим опытом: в Азербайджане сейчас наметилась прекрасная тенденция внимания министерств к инициативам и проектам «снизу», ведь директора на местах гораздо лучше знают, что нужно их школам для развития. В докладе я изложил своё видение ситуации: дети и педагоги должны испытывать радость от того, что они делают, а не ответственность за возможные ошибки. Творческий потенциал учителей в нашей школе начал раскрываться, и в результате дети больше выезжают на международные конкуры, участвуют в фестивалях, не боятся сцены, радуются ей. Я считаю, что эту нашу систему нужно внедрить во всех учебных заведениях.

– А какие мероприятия были реализованы за последний год в рамках договоров о сотрудничестве вашей школы с Санкт-Петербургским лицеем и Детской музыкальной школой в Москве?

– У нас был очень насыщенный год – мы выиграли грант Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ и в апреле реализовали масштабный проект Международный конкурс молодых исполнителей классической музыки и фольклора WORLD HARMONY с сотнями участников со всего мира. Конечно, мы пригласили в Баку и ребят из России, в том числе 14 учащихся из Санкт-Петербургского лицея и 8 – из московской Детской музыкальной школы, полностью оплатив гостям проживание, питание и дорогу. Кроме того, и победа в номинациях конкурса предусматривала денежные призы.

Конкурс был очень полезным, но непростым опытом – в короткие сроки нам пришлось прослушать более 500 участников. Это выявило огромный потенциал таких мероприятий, и в последующие годы мы будем проводить конкурс в другом формате – разделив его по номинациям и разнеся по разным странам. Так, например, конкурс пианистов мы хотим провести на российской площадке – в Санкт-Петербурге или Москве, потому что именно в России очень сильная фортепианная школа. Планируем мы и дальше приглашать к себе в Баку делегации музыкальных школ разных стран для совместных концертов.

– Продолжаются ли визиты российских педагогов в вашу школу?

– Безусловно, – за последний год в рамках договора с Санкт-Петербургским музыкальным лицеем были проведены большие мастер-классы ведущих российских педагогов, причём на базе не только нашей школы, но на восьми разных площадках. Давали мастер-классы, например, директор Санкт-Петербургского лицея Виталий Владимирович Романов, старший преподаватель фортепианного отдела лицея Ирина Игоревна Лобикова. Это был большой успех. А тот учебный материал, по которому российские педагоги проводили уроки, они подарили нам, это очень ценно.

– Почему вы уделяете такое большое внимание сотрудничеству именно с российскими школами?

– У нас очень много общего, и мы можем обмениваться опытом. Осенью мы совместно с Санкт-Петербургским лицеем участвовали в концерте музыкальных школ в Будапеште, и оказалось, что азербайджанские и российские ребята на голову выше учащихся из многих европейских стран, где начальное музыкальное обучение полупрофессиональное, самодеятельное. В сравнении с их подходом наша система очень хороша, её нужно лишь немного модернизировать, в чём нам и помогают российские коллеги.

– Участвовали ли ваши ребята недавно в каких-нибудь конкурсах и программах в России?

– С 22 по 26 ноября в Подмосковье прошли XIV Молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ, в которых приняли участие и наши ученики. Заключительный гала-концерт этого фестиваля прошёл с симфоническим оркестром в огромном зале Vegas City Hall в Красногорске, и наша девочка завоевала право спеть там.

– А какие новые интересные проекты вы готовите?

– Моя мечта – развить в школе эстрадное отделение, где дети учились бы игре на гитаре, на саксофоне, на ударных, сценическому мастерству. Наша цель – чтобы все талантливые эстрадники, которые представляют республику, были музыкально грамотными, образованными людьми. Второй наш новый проект, «Телевидение и кино», реализовать непросто – нужны павильоны и оборудование, но мы будем к этому стремиться.

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