Азербайджанские и российские друзья джаза – интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В последние годы азербайджанский джаз в России на слуху – всё больше исполнителей приезжают на гастроли и фестивали. О современной джазовой культуре Азербайджана и её самых ярких именах, о задачах нового объединения «Друзья джаза» и о том, чем же близок азербайджанский джаз российским слушателям, рассказала в интервью журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева музыковед, доктор философии по искусствоведению Туран Мамедалиева.

– Что, на ваш взгляд, обеспечивает возрастающую популярность этно-джаза, в том числе азербайджанского джаза в России?

– Этно-джаз имеет множество направлений, интересных креативных подходов к фольклору. В азербайджанских народных ладах много совпадений, например, с блюзом, с пентатонностью, это позволяет нашим исполнителям находить свои уникальные краски в джазе. Один из великих основоположников азербайджанского джаза Вагиф Мустафазаде был воспитан на мугамной культуре, на этой основе он создал и своё направление этно-джаза, которое впоследствии приняло название «джаз-мугам». Российские слушатели и музыканты очень любили и любят фольклорные элементы в джазе, и всегда очень чётко и правильно оценивают, когда это сделано креативно. Надеюсь, новые направления в азербайджанском джазе ещё не раз их порадуют.

– Чем в целом отмечено для вас российско-азербайджанское творческое сотрудничество в джазе?

– Мы исторически тесно связаны, в Баку и Москве всегда проходили и проходят различные фестивали, в наших городах формировались различные вкусы и ориентиры. Яков Окунь, Макар Новиков, Александр Машин и многие другие джазмены из России приезжали к нам не только на крупные музыкальные мероприятия, но и на джем-сессии, семинары, мастер-классы. Кроме того, в России живут и работают такие наши музыканты как Вагиф Садыхов, Арзу Гусейнов, прекрасный музыковед Рауф Фархадов. Мы переписываемся, общаемся, и очень хотелось бы когда-нибудь пригласить их всех на мероприятия образовательного, пропагандистского направления, которые мы планируем. И по сей день наши музыканты участвуют в различных фестивалях, добиваются успехов. Например, российский саксофонист Андрей Константинов в 2018 году занял на конкурсе молодых джазовых исполнителей «I am jazzman!» Бакинского международного джаз-фестиваля второе место, а в 2019 был признан лучшим инструменталистом.

– В конце прошлого года на самом высоком уровне прошла бакинская презентация нового объединения «Друзья Джаза»: участвовали министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанской национальной Консерватории, народный артист Сиявуш Керими, композитор, народный артист Азербайджана Фарадж Гараев, и многие другие признанные деятели. Чем, на ваш взгляд, вызвано такое внимание к джазовой культуре в Азербайджане?

– Это направление всегда будет любимо, ведь джаз имеет уникальную универсальную выразительную систему, любая культура находит в нём своё отражение и применение. С самого момента зарождения азербайджанский джаз и его молодых начинающих музыкантов всегда поддерживали наши великие классики: и Узеир Гаджибейли, Ниязи и Гара Гараев, который и сам сыграл большую роль в становлении азербайджанского джаза как создатель направления симфо-джаз. Эту эстафету поддержки переняли и наши нынешние музыкальные деятели – композиторы, исполнители, дирижёры, которые сами зачастую являются носителями классической, академической культуры.

Объединение «Друзья джаза» создано совместно экспертом ЮНЕСКО, доктором философии по искусствоведению Лалой Кязымовой и заслуженным инженером Азербайджана Нури Ахмедовым, который в своё время был основателем Baku Jazz Center, сыгравшего колоссальную роль в развитии джазовой культуры на постсоветском пространстве. Наше объединение во многом продолжает работу Бакинского джаз-центра. Когда мы огласили планы создания «Друзей джаза», нас поддержали абсолютно все, ведь наша цель – не просто проводить мероприятия, а максимально помогать и молодёжи, и ветеранам джаза.

– Какие мероприятия уже были реализованы новым объединением, и что предстоит? Каковы ваши планы на сотрудничество с Россией?

– В рамках «Друзей Джаза» нами задумана деятельность трёх клубов: исполнителей, фанатов и медиа-консультантов – ветеранов и профессионалов разных отраслей. Кстати, несколько членов клуба – наших коллег, исполнителей, музыковедов – граждане России. Первым проектом общества стала обновлённая версия сайта Jazz.az, работа над ним продолжается. Кроме того, в мае 2019 года мы приняли участие в организации первого Международного джазового фестиваля и научно-творческой конференции, который провела Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Мероприятие прошло с большим успехом – состоялись конкурс, концерт и научная конференция по проблемам джаза. Надеемся, этот проект также будет продолжаться, мы работаем в этом направлении. Перспективы нашего объединения покажет время, но, безусловно, мы будем стараться создать крепкие отношения с Россией, будем очень рады сотрудничеству и креативному общению с российскими музыкантами.

– Одна из целей «Друзей джаза» – пропагандировать азербайджанскую джазовую культуру на международных мероприятиях. В каких из них вы уже приняли участие, в том числе в России?

– Мы восхищаемся всеми музыкальными акциями, мероприятиями, фестивалями, форумами, которые осуществляются в России. Я посещаю их с 2008 года, когда издание Джаз.ру проводило молодежный фестиваль креативной джазовой музыки в Москве. В 2018 году в России впервые проходил Международный день джаза, на котором я присутствовала в качестве журналиста. Это было потрясающе, восторг вызвало у меня абсолютно всё: организационная работа, уровень коллективов, медиа-консультантов, теоретиков, публицистов, пишущих о джазе. Следующим шагом стало наше участие в форуме Jazz Across Borders в рамках VIII Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Очень хочу поблагодарить за организацию этой поездки и поддержку Министерство культуры Азербайджанской республики. Надеюсь, на будущий год наше участие в форуме станет ещё более основательным.

– А какие интересные джазовые проекты вы можете порекомендовать для знакомства с современным азербайджанским джазом?

– На сегодня в азербайджанском джазе сформировалась талантливая плеяда исполнителей, которые стремятся выйти на общемировой уровень, участвовать в международных фестивалях. Это, например, прекрасный исполнитель, продолжатель традиций Вагифа Мустафазаде Шаин Новрасли, все альбомы которого я очень рекомендую. Давно уже широко известен Исфар Сарабский, который, кстати, часто сотрудничает с российскими джазменами, выступает вместе с московскими коллегами на мировых фестивалях и в последние годы работает над стилистически интересными проектами. Очень талантливый исполнитель, креативный музыкант, композитор, аранжировщик Этибар Асадли. Великолепные пианисты Эмиль Афрасияб и Эльчин Ширинов, которые много выступают за рубежом. В последнее время очень активны джазовые бэнды, у которых свое направление - эйсид-джаз, фьюжн, контемпорари джаз, джаз с элементами хип-хопа и т.д., и свой подход к этно-джазу в частности. Новое поколение представлено составами различных по стилю пианистов - Афгана Расула, Ниджата Асланова, Афшина Ализаде, Эльбея Мамедзаде, Турала Рафаэля, группой «DiHaj» певицы Дианы Гаджиевой, составом «H3» Фирудина Гамидова, джаз-бэндом певицы и аранжировщицы Сабины Гаджиевой, группой саксофониста Айдына Зейдуллаева и многими другими. У нас очень талантливая джазовая молодёжь и, конечно, их творческие поиски будут продолжаться, а мы постараемся всячески содействовать тому, чтобы они себя максимально проявляли.

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