Николай Луганский: Баку – феноменальный и очень эффектный (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке министерств культуры России и Азербайджана в 2019 году Республику посетили многие яркие музыкальные, танцевальные, театральные российские коллективы и звёзды. Среди них был и известный пианист, народный артист России и лауреат Государственной премии Николай Луганский, концертному выступлению которого в рамках Дней России восторженно рукоплескала бакинская публика. Солист Московской государственной филармонии рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о совместной работе с азербайджанскими музыкантами, о самых ярких впечатлениях от поездки и планах на следующий концерт в Баку.

– Николай Львович, вы даёте множество концертов ежегодно в разных странах. Прилетая на концерт, стараетесь ли вы узнавать город, в котором оказались, или всё ваше внимание сосредоточено на выступлении?

– Конечно, всякий раз хочется посмотреть город, но очень часто я прилетаю куда-то прямо в день концерта. Таким было и моё первое посещение Баку – в 1988 году я пробыл там буквально полдня. Но в этот раз я прилетал на два дня, и в первый же вечер погулял по Баку – прошёл пешком несколько километров.

– Получается, в прошлый раз вы были в Баку больше 30 лет назад. Что, как вам кажется, сильнее всего изменилось в городе за эти годы?

– Я впечатлён Баку очень сильно. Сегодня это один из красивейших современных городов мира. Баку – феноменальный и очень эффектный. Видно, что в Баку вложено огромное количество сил, средств, умения, души. Пожалуй, самое яркое впечатление на меня произвёл огромный Приморский бульвар. Прогулялся я и по Старому городу, который очень отличается от нового Баку и тоже очень красив своими маленькими домиками. Эта поездка в Баку надолго мне запомнится.

– В этот визит вы выступили с Азербайджанским симфоническим оркестром на сцене филармонии имени Муслима Магомаева в Баку. Пожалуйста, расскажите об этом опыте сотрудничества…

– Сыграть в Баку мне предложили представители "Росконцерта". Азербайджанские коллеги подстроились под моё загруженное расписание, и наше совместное выступление состоялось 13 октября, мы исполнили Второй концерт Прокофьева, причём, всего с одной репетицией. Азербайджанский симфонический оркестр – прекрасный, мобильный и молодой, а возглавлял его замечательный маститый и опытнейший дирижер Рауф Абдуллаев. Я очень доволен нашим выступлением.

– Почему вы выбрали для исполнения в Баку именно Прокофьева и Рахманинова, и как вас приняла бакинская публика?

– Я отбираю для концертов только те произведения, которые безумно люблю. Я предложил азербайджанским коллегам для совместного выступления на выбор четыре концерта, и был выбран Второй концерт Прокофьева, а Рахманинова я сыграл на бис. Как мне кажется, публика Баку осталась очень довольна. Думаю, что Дни культуры России в Азербайджане – прекрасная идея. Это подтвердит любой слушатель, который был в те дни в Баку.

– С кем ещё из музыкантов Азербайджана вам доводилось сотрудничать?

– Помимо Азербайджанского симфонического оркестра и Рауфа Абдуллаева, выдающегося маэстро, представляющего великую советскую школу дирижирования, я играл ещё и с молодым, очень талантливым азербайджанским дирижёром Фуадом Ибрагимовым. Мы с большим удовольствием совместно исполнили концерт Брамса в Монако.

– В вашем репертуаре главным образом русская и зарубежная классика. А что из музыкальных традиций Азербайджана вам импонирует?

– Азербайджан славен и прекрасными традициями народной музыки и великолепными именитыми композиторами, к примеру, Узеир Гаджибейли. Конечно, как сказал Козьма Прутков, "нельзя объять необъятное", и пока в моём репертуаре нет произведений азербайджанских композиторов, но вполне возможно, что когда-нибудь они появятся.

– Как известно, вы регулярно пополняете вашу дискографию. Какие следующие концерты поклонникам ждать в записи?

– Год назад у меня вышел диск с записью Дебюсси, а последним записан диск Сезара Франка. В следующем году я планирую записать три сонаты Бетховена позднего периода.

– Ваши гастроли расписаны на год вперёд. Есть ли среди предстоящих концертов какие-то особенные для вас?

– В январе я отправляюсь в большое турне по Америке, а с марта будет много сольных концертов в России, Италии, Франции, странах Балтики, Японии и Китае – обычная жизнь гастролирующего музыканта.

– А с какой программой вам было бы интересно снова вернуться в Баку?

– На тему моего будущего концерта в Азербайджане сейчас идут переговоры. Если мне удастся найти в своём графике свободные даты, то я, конечно, мечтал бы в следующий раз приехать в Баку с сольной программой – сыграть или сонаты Бетховена, или Франка, Рахманинова, Дебюсси. Концерты с оркестром – это замечательно, но главное в жизни пианиста, более глубокое и важное для него, музицирование – его сольная деятельность. Репертуар при этом может быть каким угодно, ведь он необъятен, а я всё время разучиваю новые произведения.

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