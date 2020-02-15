В Баку отметили 100-летие самого пожилого поэта в мире – секрет долголетия (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках реализуемого Международным центром мугама проекта Aşıq musiqisi axşamları (Вечера ашугской музыки) прошел вечер, посвященный 100-летию члена Союза писателей Азербайджана, лауреата литературных премий, обладателя ордена "Славы" Грузии, заслуженного журналиста Грузии, знатока фольклора и поэта-публициста Дуньямалы Керема, сообщает Trend Life.

Руководитель отдела ашугского творчества Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), заслуженный деятель искусств, доктор филологических наук Эльхан Мамедли рассказал о детстве поэта, прошедшем в селе Гочулу области Борчалы. Было рассказано о творчестве и секретах долголетия 100-летнего юбиляра, отметив, что каждому периоду творчества поэта свойственны свои характерные особенности.

В 30-х годах его отец Керем стал жертвой сталинских репрессий и скончался в Архангельской области. Поэтому его матери пришлось одной с большими трудностями поднимать семью "врага народа". С детства у него было большое влечение к образованию и поэзии, обостренное чувство несправедливости. С 1940 года после окончания Тбилисской педагогической техникума начал работать в школе родного села, а затем возглавлял школы сел Шамсой, Имир-Гасан и родного Гочулу. С 1949 по 1954 году обучался на факультете журналистки Азербайджанского государственного университета. Работал в газетах Азербайджана и Грузии, является автором около десяти книг. Дюньямалы Керем имеет большие заслуги в развитии молодых журналистов и поэтов, национальной культуры и литературы, представлении широкой общественности о жизни азербайджанцев в Грузии, всегда способствовал укреплению азербайджано-грузинских дружеских отношений. Сам юбиляр отметил, что празднование 100-летнего юбилея поэта считается самой высокой оценкой его жизни и творчеству.

"Каждое утро, просыпаясь, пью стакан воды и, несмотря на свой возраст – делаю физзарядку, ухаживаю за деревьями в саду. Стараюсь не есть горячий хлеб и каждое утро пью сладкий чай", - говорит юбиляр, но главный секрет своего долголетия видит в том, что никогда и никому не завидовал, очень любил родной край и тружеников, всегда был честным с людьми, боролся с несправедливостью и с большой отдачей относился к работе, никогда не придавал значения материальным благам и жил только по совести. Заключив свои слова фразой "Кто не доживет до 100 лет, сам виноват".

Ведущая вечера ашуг Гюллю Эльдар Томарлы зачитала поздравительное письмо директора Института фольклора, академика Мухтара Иманова. Художественный редактор журнала "Ulduz" Адалят Гасан, руководитель меджлиса "Ашуг Пери" Пярвана Зангезурли, поздравив юбиляра, рассказали о его творчестве. Председатель правления Совета печати Азербайджана Афлатун Амашов вручил юбиляру почетную плакетку. В художественной части мероприятия выступили ашуги Музыкального учебного центра имени Адалята Насибова.

Oтметим, что основной целью проекта "Вечера ашугской музыки" Международного центра мугама является пропаганда ашугского искусства, являющегося одной из древних составных частей азербайджанской музыкальной культуры устной традиции. Искусство азербайджанских ашугов - это совокупность поэзии, искусства повествования, танцев и вокальной инструментальной музыки. Ашугское искусство считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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(Автор: Вугар Иманов)