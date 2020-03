Почему Любовь Гуторова кардинально изменила жизнь? От моды до психотерапевта – интервью (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Любовь Гуторова – это имя пару лет назад было знаковым в азербайджанском модельном бизнесе и индустрии моды.

Любовь Гуторова являлась ведущей моделью конкурсов Best Model of Azerbaijan-2002 и Best Model of the World-2002. С 2005 по 2016 годы - руководитель модельного агентства, а так же школы моделей Fashion Model School, позже переименованного в FMS Models. Президент и организатор конкурса Best Model of Azerbaijan-2005, организатор-партнер конкурсов Best Model of Azerbaijan в 2008 и 2010 годах, художественный руководитель конкурса красоты Miss Azerbaijan-2010. Президент и организатор Baku Fashion Night 2013-2015 годов - проекта для развития дизайнеров Азербайджана. Cоорганизатор Baku Fashion Week-2016, руководитель проекта для дизайнеров The Most Stylish One 2016 - 2017 годов, руководитель Клуба любителей моды в Азербайджане BFC (Baku Fashion Club) в 2017-2018 годах. Неоднократный участник жюри как модельных, так и конкурсов красоты. Причем, все проекты с ее участием на протяжении более 15 лет, как правило, шли с большим успехом. Она была на вершине своей деятельности, но решила кардинально поменять свою жизнь и стала практикующим психологом и гештальт-терапевтом.

- Вы до сих пор об этом никому не рассказывали. Что же произошло на самом деле? Ведь одно дело – не получается и решаешь поменять свою жизнь… Другое – когда успешный человек, в том числе на международной арене, идет на такой шаг…

- Интерес к психологии у меня был еще в годы учебы на историческом факультете Азербайджанского педагогического университета. Более того, мне очень нравилось изучение истории человечества и даже мечтала стать археологом, принимать участие в раскопках и исторических исследованиях. Сейчас копаюсь в мыслях людей (смеется). На старших курсах проходила практику в школах, примеряла профессию учителя по истории. Однако, многие однокурсники постоянно говорили мне, что такой яркой и неординарной девушке надо обязательно попробовать свои силы в шоу-бизнесе и модельной сфере. Все началось со съемок в клипах, участие в различных дефиле и проектах. Вообщем, этот водоворот захватил меня почти на 15 лет! Я очень рада, что оставила свой след в сфере развития национальной индустрии модельного бизнеса и моды. Это были яркие, наполненные творчеством, незабываемые годы, которые навсегда останутся в моем сердце. А также бесценен тот опыт, который был приобретен на протяжении этих лет. Сейчас у меня новая профессиональная страница в жизни. Однако, как вы понимаете, я не сразу пришла к этому. Еще во время реализации проекта Baku Fashion Club я стала учиться на гештальт-терапевта, это популярное направление в психотерапии, которое преподается в Московском институте гештальт-терапии и консультирования. Параллельно стала получать второе образование в Московском институте психоанализа по специальности психолога - консультанта.

- А что это за направление с таким интересным названием?

- Термин "гештальт-терапия" произошел от немецкого слова gestalt, что означает «целостный образ». Это одно из направлений в психотерапии, основанное на экспериментально-феноменологическом и экзистенциальном подходах. Зародилось в 1950-х годах и получило большое распространение, начиная с 1960-х. Основателем данного направления является немецкий врач-психиатр, психотерапевт Фриц Перлз. Если, более доступным словом определить, что такое гештальт-терапия, то этим словом будет осознавание. Осознавать – это значит внимательно относиться к себе и своим потребностям, слышать себя, не игнорируя, понимать, что с вами происходит, и как вы в этом участвуете. Брать на себя ответственность за свой вклад в свою жизнь. Гештальт-терапевт - это в какой-то степени проводник, сопровождающее лицо, в поиске клиентом своего "Я". Психолог, специализирующийся в гештальт-методе, должен доброжелательно и с интересом расспрашивать клиента о подробностях его жизни, внутренних переживаниях. Внимательно наблюдать за тем, как проявляет себя собеседник в процессе взаимоотношений с терапевтом "здесь и сейчас". Проявлять собственные чувства, делиться наблюдениями и размышлениями. Предлагать клиенту участие в экспериментах, помогающих лучше осознавать личные потребности и то, как они прерываются, блокируются самим же человеком. Одно из важных составляющих направления — это естественность контакта клиента и терапевта: стремление к тому, чтобы быть самим собой.

Современный гештальт успешно используется не только при психологическом консультировании и психотерапии, но и в педагогике, бизнес-менеджменте, управлении социальными процессами. На мой взгляд, достаточно полезное образование в наше время.

- И все же, когда наступил этот «переломный момент» для выбора новой сферы деятельности, кардинально отличающейся от предыдущей?

- Моя деятельность действительно активно развивалась, было реализовано множество проектов, и все, что планировалось, было воплощено в жизнь. Но на определённом этапе наступил момент пресыщения. У меня возникло ощущение, что уже двигаться некуда, надо что-то менять, или искать что-то другое. По различным причинам большие проекты делать уже не получалось, а маленькие - не интересно. У меня в тот период начался кризис среднего возраста, это я уже сама себе определила. Это период когда человек попадает в психологически тупик жизни и начинает искать ответы на свои вопросы. Начинается переоценка ценностей. 2016 год стал поворотным для меня. В течение года я пыталась внутри себя как-то бороться со своими внутренними процессами. Это было очень сложно - можно сказать, был болезненный период. Но в жизни все течет и меняется, так и произошло когда выбираешь иной путь развития. А почему психология? Психология меня интересовала еще в институте, я уже об этом говорила. Но в то время практическая психология не была на столько развита как сейчас и видимо не вызвала у меня достаточного интереса. Как говорят, всему свое время. А если говорить о сегодняшнем дне, то я хотела разобраться в себе и настолько увлеклась, что это стало моей новой профессией.

- Возвращаясь на три года назад, не было жалко прощаться со своим детищем, в которое было вложено столько труда? Не возник страх неудачи в новой сфере?

- Очень было жалко и до сих пор с теплотой в душе вспоминаю о тех днях: разнообразные творческие вечера и свои проекты, модели, коллеги, с которыми успешно сотрудничала. До сих пор очень скучаю…Признаться честно, иногда становится немного грустно... Очень много хороших воспоминаний, фотографий и видеоматериалов – это история моей жизни. Но страха перед будущим на тот момент не было, наоборот, было желание, что то поменять. Было ощущение "заезженной пластинки". Дело в том, что когда человек попадает в кризис, он может делать рискованные шаги. Это то самое время, когда надо обращаться к психологу, за помощью. В тот самый момент я как раз увлеклась гештальт – терапией и продолжала вести Клуб для любителей моды в Азербайджане (BFC). Моя собственная история сейчас хороший опыт для работы с клиентами с похожей историей. Сейчас я так смотрю на эту ситуацию и принимаю ее как жизненный опыт. По поводу страхов - сейчас они периодически посещают, я понимаю, что это вполне нормальное чувство, когда ты покидаешь зону комфорта и попадаешь в неизведанную новую зону, нужно время для адаптации это путь к зоне роста. Да место достаточно дискомфортное, но, увы, по-другому это не работает. Главное, верить, что ты управляешь собой, а не страх управляет тобой.

- Получается, что открыли второе дыхание в жизни. А что это дало в личностном плане? Насколько сложно после блеска и красоты мира моды, возможно, оказаться в замкнутом пространстве – в кабинете и выслушивать проблемы людей, помогать им?

- Что касается второго дыхания, скоро всего я бы назвала это новой возможностью попробовать себя в новой сфере. Хотя понимаю, что это большой риск. В личном плане дало то, что сегодня стала ближе к себе и это очень важно, появилась возможность проводить больше времени со своей семьей, с друзьями, заниматься тем, что мне нравится, на что мне катастрофически не хватало раньше времени. Наконец, увидеть, что в жизни есть еще много других интересов, которые до этого не замечала.

По поводу блеска и красоты, возможно, я уже не участвую в создании этого, хотя не известно к чему приведет моя деятельность в будущем. Но продолжаю с этим взаимодействовать на правах человека, который более 15 лет посвятил себя этой сфере. Первые несколько лет у меня не было достаточно времени, и я не появлялась на мероприятиях, не встречалась со своими знакомыми, так как надо было достаточно вложиться в новое образование и профессию. Сейчас такая возможность появляется и меня можно увидеть на различных мероприятиях, среди близких мне по духу творческих людей.

По поводу новой профессии, я это вижу немного иначе. Для меня это не замкнутое пространство, каждый человек - это большой неизведанный мир. Причем, неизведанный не только психологом, но и самим человеком, за чем он и обращается к специалисту, чтобы вместе они могли его внутренний мир исследовать и произвести изменения там, где клиент посчитает необходимым.

- А какой возрастной, социальный и гендерный контингент к Вам обращается?

- Больше всего обращаются женщины 28-35 лет, хотя среди клиентов есть и мужчины, возраст в основном около 30-ти. С детьми и подростками я не работаю, хотя с детским возрастом обращений бывает даже чаще. По поводу социальной прослойки, средний и более обеспеченный. Хочу отметить, что обращаются к психологу более осознанные люди, которые понимаю, что есть ситуации, в которой помощь специалиста просто необходима.

- А бывают такие моменты, когда люди фактически изливают на Вас весь свой негатив и потом приходится находиться под тяжестью этих эмоций, оставаться неравнодушным к чувствам других?

- У психологов есть своя специфика в работе. Он должен проходить личную терапию еще до начало работы с клиентами и желательно и на протяжении всей своей профессиональной деятельности. У гештальт - терапевтов помимо личной терапии есть фиксированное количество часов групповой терапии вместе с другими своими коллегами. Благодаря чему специалист прорабатывает свои глубинные проблемы и становится достаточно устойчивым для работы с клиентами. При этом он остается эмпатичным, тесть умеющим сопереживать, но эмоционально не вовлекается так глубоко, что потом уносить этот груз с собой. Тесть, он может отделить свои эмоции от эмоций клиента, не сливаясь с ним в эмоциональном потоке. Возможно, это немного сложно звучит, но психологи знают, как с этим работать. Терапевт не пришел страдать на работу. На уровне сознания он понимает, что эта его работа и его функция быть полезным и достаточно опорным для своего клиента, что бы тот мог рассчитывать на его помощь.

- Беседуя сейчас с Вами, у меня возникают противоречивые чувства по восприятию Любови Гуторовой, которую я знал много лет, и нынешней. Обращаются ли за помощью как к психологу люди, как говорится, из прошлой жизни?

- (Смеется) Ваше восприятие – это естественно в сложившейся ситуации. Многие знакомые, кто привык меня воспринимать как представителя сферы модельного бизнеса, я уверенна, испытывают похожее чувство. В психологии это состояние называется когнитивный диссонанс. Тесть, когда та информация или знания, которые у нас есть, не соответствуют тому, что мы видим, и возникает своего рода конфликт в сознание. Скажу честно, мне тоже приходиться нелегко и я испытываю некоторую неловкость, когда мне приходиться вкратце объясняться старым знакомым, которые не в курсе моих кардинальных изменениях в профессии. Но я понимаю, что, процесс соединения этих двух миров в к конце концов произойдет. И это интервью, как раз тоже один из таких больших шагов в этом направлении. По поводу того кто обращается ко мне за помощью предпочитаю умолчать, существует профессиональная этика психолога и эта гарантия безопасности информации которую доверяет человек. Напоследок, хочу поблагодарить Вас за возможность прожить воспоминания, почти 20-летнего жизненного опыта, кстати, очень терапевтичный процесс - скажу я вам. И у вас даже немножко получилось побыть моим психологом (смеется).

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)