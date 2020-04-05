Нигяр Гасанзаде отмечает юбилей. От любимой бабушки и монастыря до "святого безумства" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня известная азербайджанская поэтесса, член Союза писателей Азербайджана, лауреат премии Национальной академии Азербайджана, член Международного литературного общества PEN, лауреат национальных и международных премий, руководитель Литературного проекта SÖZ Министерства культуры Азербайджана Нигяр Гасанзаде отмечает юбилей, сообщает Trend Life.

Не будем писать о том, сколько ей исполнилось лет – это не важно, главное – это многочисленные дела во имя развития национальной культуры.

Нигяр Гасанзаде родилась 5 апреля в Баку. Окончила филологический факультет Азербайджанского института русского языка и литературы. А первым учителем для нее стала бабушка Дильбер ханум.

"Я начала писать очень рано. Звучит банально, но "играла" рифмами с пяти-шести лет. Мне нравилось звучание рифмованной речи, потому порою без устали утомляла своих родителей несуразными словосочетаниями, которые приносили самой странное удовольствие. Конечно же, сама семья сыграла во всей моей истории немаловажную роль; мама почти "религиозным" чтением на ночь, бабушка народными сказками, поговорками и, наконец, своей роковой тогда "шуткой" в мой адрес: "Кажется, внучка станет поэтом". Моя бабушка Дильбер ханум в моем детстве была как Арина Родионовна у Александра Сергеевича Пушкина. Она чудесно пела азербайджанские народные песни. Она так пела "Кучяляре су сепмишям…", что прохладу этих политых водой улиц я ощущаю до сих пор. Вот этот пласт – детство, бабушка, теплота моего детства, его сказочность… имеет огромное значение для моих стихов. Когда я в четырехлетнем возрасте рассказывала бабушке о том, что у меня есть шестилетняя дочка, бабушка не смеялась, а говорила: "Я хорошо понимаю тебя". А мои учителя уже во взрослой жизни – это Ахматова и Цветаева, это Мандельштам и Заболоцкий… Моцарт и Вивальди. И всегда – мугамы…"

Причем, все свои детские стихи Нигяр в обязательном порядке оформляла рисунками.

"Впоследствии эта слабость перешла в серьезное увлечение живописью, правда, художником я не стала, но было время, когда после уроков бегала в мастерские художников и пыталась работать, следя за мастерами. Мне даже удалось продать тогда за неплохие деньги несколько своих работ - это были первые заработанные мною деньги, чем я ужасно гордилась. Попытка перевестись с факультета филологии русского языка на факультет живописи не увенчалась успехом, причина - сегодня мне яснее ясного, и живопись осталась в моей жизни обычным увлечением, которое не претендует на внимание, и уж тем более, на профессионализм.



А еще, я всегда любила танцевать, и делала это каждый раз, когда выпадала возможность. В детстве, ни один вечер в кругу друзей моей семьи не проходил без моего "выступления", покойная бабушка, мне собственноручно сшила для этого национальный костюм, чтобы я отплясывала народные танцы. Позже я просто начала заниматься танцами, делала это очень неответственно. Меняла курсы, пока, наконец, не остановилась на "Фламенко" - это произошло уже в Лондоне. Многие годы ежегодно ездила в испанский город Гранада, оставалась в известной школе танца Кармен де Лакуэвас, где проходила мастер классы. Несмотря на то, что я никогда не строила танцевальную карьеру, я всегда была и остаюсь счастлива в танце. Для меня это - поэзия человеческого движения".

Как известно, в 2000-2014 годах Нигяр Гасанзаде жила и работала в Лондоне. А причину отъезда в Великобританию объясняет.

"Я замечательно жила и работала в Баку. После издания первой книги я кардинально поменяла свою жизнь. Решилась на очередную революцию в жизни - посвятить себя литературе. Уехала на время из страны, дабы надышаться новым. Сначала было желание, затем голод новизны, запаха, вкуса, ощущений... чувствовала, что должна уехать, никого не хотела видеть, ни с кем встречаться. Кажется, что-то искала, вот и пустилась на поиски ...Один знакомый, подшутил, сказав, что если хочется одиночества, то мне "прямая дорога в монастырь". Он пошутил, а я по этой самой дороге, тихонечко через Париж и - в самую келью католического монастыря со своими книжками, тетрадками ... при этом заявив главной сестре монастыря, что я не христианка и родилась в мусульманской стране, и завела меня к ним судьба исключительно из любопытства и собственного каприза. Когда я сказала, что - поэт, она почему-то оставила свои расспросы и разрешила остаться в монастыре на несколько недель. Вопросов больше не было. Я осталась там на долгие две недели".

В Великобритании она провела более 60 поэтических вечеров, а ее имя было включено в список 10-ти лучших зарубежных поэтов 2009 года. Стихи поэтессы были переведены и публиковались на страницах литературных изданий Великобритании, Германии, Италии, Турции, США, Канады, Австралии, Польши, Венгрии, России, Израиле, Египте. Сочинения Нигяр Гасанзаде в авторском исполнении вошли в аудиоархивы Британской библиотеки и в антологию Russian Women Poets в Великобритании.

"Слово - это сила и действие в любом обществе. Слово может творить чудеса. Вести за собой толпу или разогнать ее. Она может превратить пустоту в содержание… Каждый человек несет в себе определенную миссию. Позвольте сравнить нас с пчелами, с этим поистине уникальным организмом - где одни собирают пыльцу, другие кормят и оплодотворяют - с человечеством происходит то же самое. У каждого из нас своя уникальная роль. Я верю, что настоящая поэзия - это волшебство. А посвящать себя поэзии - это "святое безумство", тем более, в наше время. На поэзии не заработаешь. Я не знаю из современников никого, кому бы удавалось зарабатывать на собственных стихах больших денег. Не считаю, что это правильно, но таких не знаю. Я не приверженец формулы, в которой художник должен голодать, но на сегодняшний день поэзия - это не самый доходный жанр в литературе. Поэтические сборники - это не сегодняшние бестселлеры… А богатство - это не порок, это испытание человека Всевышним, из которого не каждый выходит достойно. Богатство - это огромный подарок, которым нужно уметь радоваться и приносить радость другим. Богатый человек - это человек, владеющий реальной властью, и если обладать при этом интеллектом и духовностью, можно многое успеть за свою короткую жизнь".

Нигяр Гасанзаде является автором таких сборников как "Крыльями за горизонт", "Под чужими облаками", "Серебро", "Маленький сказочник и Белая Птица Нара", "Запястья". В 2015 году, вернувшись в Баку, стала руководителем литературного проекта Литературного проекта SÖZ, реализовав множество проектов и творческих вечеров. А как создаются ее произведения?

"Конечно же, на пике эмоций, как положительных, так и отрицательных. Условия при этом не имеют особого значения. Когда появляется потребность самовыражения, подходит любая обстановка, но если в этот момент под рукой не окажется бумаги и ручки, ты повторяешь строчки про себя множество раз, чтобы запомнить их. Порой, разумеется, сама обстановка подталкивает к стихам. Если я оказываюсь там, где можно услышать неуслышанное и могу поговорить с собой, несомненно, попытаюсь использовать столь редкую возможность и запечатлеть это мгновение…Чтобы писать стихи, человек должен быть сложен определенным образом. Поэты более ранимые, более чувственные. Их внутренний мир должен быть богат. Они должны быть немного оторваны от земной поверхности. Если твердо и уверенно топать по земле, то сложно витать в облаках. А ведь поэт должен быть окрыленным. Мы хотим ощущать в стихах Вселенную, небесное богатство. Настоящий поэт должен дарить частичку себя своему читателю. Он должен просвещать! Видимо поэтому поэты немного не такие, как все… У поэта должен быть некий пустой внутренний угол, куда запрещен доступ всем окружающим его - это пространство для внутреннего движения. И когда я не в лучшем состоянии духа, мне есть где "прогуляться", кому и как помолиться...Слово на бумаге - моя молитва. А молитвы рано или поздно - всегда услышаны…"

(Автор: Вугар Иманов)