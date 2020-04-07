Артист мира ЮНЕСКО из Франции обратилась к Азербайджану (ЭКСКЛЮЗИВ, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Всемирно известная грузинская пианистка, многократный победитель международных конкурсов, кавалер государственных наград Франции и Грузии – "Орден Искусств и литературы" и "Орден Чести", Артист мира ЮНЕСКО, основательница Международного фестиваля классической музыки Batumi Music Fest Элисо Болквадзе в интервью Trend Life из Парижа обратилась к Азербайджану, выразив надежду на скорейшее разрешение общемировой проблемы.

"Приветствую дорогих друзей из Азербайджана! В данное время обращаюсь из Парижа, где нахожусь в социальной самоизоляции. Настали очень тяжелые времена, все человечество борется с пандемией коронавируса. Создалось такое впечатление, что весь мир остановился. Я очень люблю Азербайджан, поэтому берегите себя, мои дорогие! В Азербайджане у меня чудесные друзья и я несколько раз выступала с концертами в Баку и Габале в рамках международных проектов. В октябре прошлого года выступила с концертом в зале Культурного центра посольства Азербайджана во Франции в Париже. Вечер, организованный Association Dialogue France-Azerbaijan, был посвящен 100-летию предоставления избирательных прав женщинам в Азербайджане и Грузии. Я исполнила произведение великого азербайджанского композитора Гара Гараева, к творчеству которого отношусь с большим уважением и любовью. Его произведения также будут исполнены мною во Франции и Грузии",- отметила Элисо Болквадзе.

Артист мира ЮНЕСКО призвала оставаться дома, неукоснительно следовать рекомендациям правительства и ВОЗ, строго придерживаться режима карантина. По последним данным, во Франции зафиксировано более 98 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее число смертей от коронавирусной инфекции во Франции составляет около 9 тысяч человек.

"К сожалению, до сих пор не создана вакцина от коронавируса, и поэтому оставаться дома является лучшим способом уберечь себя и близких от этой страшной болезни. Ежедневно тысячи людей становятся жертвами пандемии коронавируса, есть такие трагедии, которые очень трудно передать словами. Нужно осознать, что мир после победы над этим вирусом изменится, люди возвратятся к истинным человеческим ценностям. Но пока очень тяжелая ситуация надо оставаться дома, и каждый в меру своих сил и в рамках социальной ответственности должен бороться с этим вирусом, который остановил мир. Я желаю счастья и здоровья моим дорогим азербайджанцам, моим друзьям, народам Грузии и Азербайджана, которые испокон веков живут в мире и согласии, как добрые соседи!"

Элисо Болквадзе родилась в Тбилиси. Выпускница Тбилисской музыкальной школы для одарённых детей и Тбилисской консерватории. На протяжении последних десяти лет живет и работает в Париже. Свою профессиональную деятельность начала во Франции и Австрии, и с тех пор она выступает в самых престижных концертных залах мира. С полным аншлагом проходили сольные концерты Элисо Болквадзе в Европе, США, Японии и Китае. Пианистка выступала со всемирно известными оркестрами и мировыми звездами. В 2013 году основала музыкальный благотворительный фонд "Лира", целью которого является выявление и поддержка грузинских пианистов. Провела целый ряд благотворительных концертов в поддержку пострадавших в результате войн детей, а также взрослых и детей, больных раком.

Материал подготовлен при содействии Ассоциации диалога Франция – Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)