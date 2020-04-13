Предложения Чингиза Фарзалиева в формате 24/7: Гиподинамию преодолеваю "домашней прогулкой"

Интервью 13 апреля 2020 13:10 (UTC+04:00)
Предложения Чингиза Фарзалиева в формате 24/7: Гиподинамию преодолеваю "домашней прогулкой"

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей искусств является одним из крупнейших культурных, научно-исследовательских центров страны. В прошлом году музей предстал перед посетителями в своём первоначальном роскошном облике одной из красивейших резиденций столицы, и благодаря современным информационным технологиям экспозиция музея стала доступнее для восприятия почти всех без исключения групп посетителей. Начиная с первых дней специального карантинного режима, деятельность музея - ежедневная работа практически всех его департаментов и фондов - стала достоянием общественности. Музей почти не ощутил перехода в режим виртуальной реальности, потому что очень давно и с большим удовольствием работает с подписчиками в социальных сетях. На его деятельности совершенно не сказался удалённый формат работы. Как это происходит и что предлагает в этот сложный период пандемии Азербайджанский национальный музей искусств, Trend Life рассказал его директор, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный деятель искусств, профессор Чингиз Фарзалиев.

- События последних недель внесли в нашу повседневную жизнь кардинальные изменения. Режим социальной самоизоляции психологически для человека сложен. Тем более для современного человека, привыкшего к поездкам и путешествиям, посещению общественных мест, встречам с близкими и друзьями... Мы вдруг неожиданно открыли "вкус" простых прогулок! Понятно, что первая мысль о "четырёх стенах" сложновата. Но не думаю, что есть повод ввергать себя в уныние.

Начнём с того, что оставаясь дома, мы помогаем нашей системе здравоохранения и ограждаем себя и близких от опасности. Таким образом сокращаем нагрузку на врачей, усилия которых и так мобилизованы для борьбы с пандемией. Ведь отрицать, что человечество столкнулось с агрессивной формой вируса, по меньшей мере, беспечно. Тут даже ссылка на ангажированность СМИ будет совершенно неуместной. Мы - не эпидемиологи, и можем рассуждать на эту тему с позиции обывателя. А основная нагрузка легла на профессионалов и специалистов, ответственных за решение данной проблемы. Лишь они владеют полной картиной происходящего и докладывают руководству республики. Посмотрите, сколько шагов предпринимает правительство Азербайджана для предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Мы должны откликнуться на призывы Президента Ильхама Алиева и Первого Вице-президента Мехрибан Алиевой соблюдать введённые временные ограничения. Временные! И сколько продлятся они, зависит только (!) от нас. Каждого! Девиз сегодняшнего дня "Оставайтесь дома!" - не пустая фраза. Она, прежде всего, является обращением к нашей сознательности и ответственности. Поверьте, если вдумчиво подойти к вопросу, как провести это время дома, всегда отыщется приемлемый "рецепт".

- У Вас есть такой?

- Безусловно! Человек я творческий, а потому именно с этой позиции подошёл к распорядку дня в условиях гиподинамии. Я преодолеваю ее с помощью "домашней прогулки": отметил расстояние, посчитал количество, и теперь каждый день исчисляю тысячи совершенных шагов. Главное, всё должно быть дозировано. Есть ещё самый простой способ "расширить" пространство, не выходя из дома: книги, художественные произведения, интересные кинофильмы, передачи... Всё это несёт духовное насыщение и даёт возможность перестать зацикливаться на факте домашнего пребывания. В конце концов, можно выйти на балкон и, если погода располагает, подышать воздухом. Кстати, экология поменялась в лучшую сторону! Давайте отметим этот положительный момент, тем самым, найдя в ограничительных мерах что-то хорошее. Если не для себя лично, так для экологии. Не стану скрывать, что вынужденная мера не покидать дом порой вносит и в мою душу дискомфорт. Посвятив себя искусству, сложно справляться с независящими от тебя ограничениями. В данном случае, будучи художником, я - антагонист, но прежде всего остаюсь гражданином своей страны и выполнять рекомендованные меры - мой долг.

- Вы руководите Азербайджанским национальном музеем искусств, а это подразумевает, что ежедневно хоть раз проходите по залам музея, заряжаясь красотой художественных произведений. Своеобразное расставание чувствуется?

- И да, и нет...Вернусь к своей творческой составляющей. Надо принять во внимание, что я никогда не бываю вне искусства. И не только потому, что художник пишет всегда: и в воображении, и на холсте или бумаге. Найти красоту можно в любой детали окружающего мира. А что касается художественных произведений... В одном из интервью я рассказывал, что в моём доме есть коллекция моих любимых картин и несколько скульптур. Кстати, они также создают определённый настрой в 24-часовом нахождении дома. Так как семья сейчас дома, мы можем вести интересные рассуждения об искусстве, обмениваясь мнениями на современные тенденции. Я продолжаю работу над двухтомником "Азербайджанская миниатюра", который планирую выпустить в этом году.

Связь же с музеем у меня, как говорится 24/7. Такого "режима доступа" придерживаюсь с первого дня на посту директора. Только вот в данный момент мы гораздо глубже "уходим" в социальные сети, через которые расширяем аудиторию. Знаете, сложившиеся обстоятельства открыли возможность больше посвятить времени "общению" с искусством, к которому я всегда призывал, постоянно приглашая посещать музеи, и в частности, наш. До пандемии часто слышал о нехватке времени. Так вот теперь, самое время! Это станет еще одним из интересных занятий во время режима самоизоляции.

Запущенный нами первый проект "Поддержи врачей" (Həkimlərə dəstək) объединил учащихся школ и институтов страны, детей и взрослых, азербайджанские семьи, которые прислали нам около 200 прекрасных работ со словами поддержки и признательности врачам, а также полицейским и всем, кто сегодня на передовой обороны. Мы очень благодарны всем, кто отозвался на наш призыв, и обязательно покажем на своих страницах все работы, которые поступили в нашу копилку. Также планируется передача части работ в соответствующие клиники. Очень приятно, что в данном случае искусство сплотило людей, а музей собрал и сохранил для будущего эти удивительно тёплые и трогательные работы. А сколько мы получили фотографий, объявив проект «АНМИ и я», в котором демонстрируются авторские фотографии наших посетителей на фоне любимых произведений! Ещё одним полюбившимся флешмобом стал проект «Музейные истории», где наши посетители делятся впечатлениями или рассказами о музейных экспонатах и первых встречах с музеем. Учитывая потребность в художественном образовании наших детей, находящихся на дистанционном обучении вне доступа к музейным коллекциям, мы начали проект «Детский Арт час» - с 19:00 до 20:00 на наших страницах идет аудио-чтение книг, связанных с искусством, архитектурой, биографиями и творчеством художников, на азербайджанском и русском языках, демонстрируются записи мастер-классов от наших сотрудников, транслируются видеоролики о музейных экспонатах, произведениях искусства, терминах и понятиях, связанных с искусством.

В данный момент музей работает над инклюзивными проектами, которые сделают нашу коллекцию доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас уже есть обширная база данных об успешных практиках других музеев мира, используя которую мы сможем создать интересные и полезные инклюзивные программы. 18 мая во всём мире отмечается Международный день музеев, и с нашей стороны было предложено присоединиться к этому дню в виртуальном режиме с прекрасной, очень необычной выставкой рисунков незрячих и слабовидящих детей. Рисунки были созданы по особенной методике, разработанной профессором Тбилисской академии художеств Георгием Гураспашвили в Баку, на четырёхдневном международном семинаре по созданию культурной среды без барьеров. Мы очень рады, что учитывая тему Международного дня музеев о равенстве и инклюзивности, сегодня в режиме самоизоляции ещё раз имеем возможность рассказать о безграничной силе искусства, о его огромной объединяющей миссии. Как говорится, в штатном режиме мы продолжаем работу над международными проектами, и в скором будущем все наши подписчики увидят интереснейшую выставку, которая наверняка порадует любителей искусства! Хотелось бы напомнить, что самые яркие периоды расцвета и возрождения, в том числе и искусства, происходили именно после великих потрясений.

- Чингиз Меджидович, Вы словно перефразировали известное выражение из романа Федора Достоевского...

- А разве он был не прав, когда написал, что "Красота спасёт мир"? На протяжении всей своей истории, в любые сложные и трагические времена, человечество обращалось к красоте, что несёт в себе искусство. Нам не надо далеко ходить за примерами: даже первобытные люди в жесточайших условиях выживания оставили свидетельства обращения к изобразительному искусству, к которым мы, сегодняшние, можем "прикоснуться" спустя миллионы лет в Гобустане. Вспомните, сколько невероятных и потрясающих произведений было создано во времена Священной инквизиции. Какие имена художников! А в прошлом веке, например, во времена Великой депрессии Голливуд снимал музыкальные комедии. Вы только представьте свидетельницей скольких катаклизмов и эпидемий была "Мона Лиза" за пять с лишним веков? Она и по сей день, смотря с загадочной улыбкой, словно возвращает нас к надписям на легендарном перстне царя Соломона. Следовательно, мой совет о том, что в настоящий отрезок времени стоит обратить более пристальное внимание на искусство в самом широком его понимании, имеет веские основания. Пандемия пройдёт, и с каким "багажом" человек войдет в новый мир?

- Вы считаете, что мир не останется прежним?

- А иначе быть не может... Время не стоит на месте. Да, сегодня мы в режиме самоизоляции, но ведь отнюдь не перестали думать. Вот только какие мысли при этом в нашей голове? Обратите внимание, что в сводках новостей упоминаются нарушители карантинного режима, оправдывающиеся тем, что сложно находиться дома. Знаете, так и хочется вспомнить фразу: "Никто не обещал, что будет легко". Преодолевая трудности, человек может превзойти себя. И наоборот. Этому утверждению есть исторические примеры. Так вот, какими мы выйдем из настоящего временного отрезка? COVID-19 продемонстрировал всему человечеству и нам, в частности, насколько хрупок окружающий мир. В то же время, сколько неизвестного он в себе таит. И вот сегодня, поставив жителей Земли в жёсткие условия, он выступает в роли лакмусовой бумажки, проявляя наши внутренние качества, наши жизненные установки, обнажая приоритеты. Вирус поставил всех вне рамок привычной среды обитания. Может быть, это очередной эволюционный виток? С необходимыми антителами в организме человек должен что-то изменить в личностном мироощущении? Может быть, нам надо что-то понять про себя? Может, пришло время задать себе извечный вопрос: "Быть или не быть"? Возможно это категории философии, но уроки извлекать надо здесь и сегодня. Для каждого. Чтобы завтра, когда мы выйдем из самоизоляции, не втаскивать в этот новый мир то, что стоит отбросить как отжившую свой век вещь. Вспомнить, что красота и гармония, тепло сердец и умение сопереживать, внимание и отзывчивость даны нам Всевышним. А потому используйте нахождение дома для саморазвития, в том числе и духовного. Поднимитесь выше своих сиюминутных желаний. Оставайтесь дома! В связи с призывом, звучащим сегодня отовсюду, хочу напомнить всем слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Азербайджанское государство, столкнувшись с серьезной ситуацией, вновь продемонстрировало свою силу. Оно показало, что наша основная задача - защитить народ, государство. Для достижения этого можно предпринимать любые шаги, и мы это делаем. В результате оперативных мер мы не позволили этой беде получить широкий размах в стране. Но наш дальнейший успех отныне во многом будет зависеть от поступков людей. Государство сделало всё возможное. Сегодня действуют ужесточённые ограничительные меры. Люди должны быть ответственными, беречь себя, близких, членов семьи. Как мы демонстрируем единство и солидарность, точно также должны проявить ответственность и быть дисциплинированными".

Материал представлен пресс-службой музея

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Иране заявили об увеличении запасов полезных ископаемых
В Иране заявили об увеличении запасов полезных ископаемых
Иран сокращает импорт цемента из Турции
Иран сокращает импорт цемента из Турции
На иранской энергетической бирже будут продавать нефтепродукты
На иранской энергетической бирже будут продавать нефтепродукты
Loading Bars
Лента новостей
Проведение саммита Тюркского совета по инициативе Азербайджана подтверждает серьезный подход страны к борьбе с пандемией - узбекский эксперт Политика 13:53
Обнародованы показатели SOCAR по экспорту газа по итогам минувшего года Энергетика 13:52
Азербайджанское предприятие о производственных планах в текущем году Бизнес 13:51
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 13:39
В период карантина в Азербайджане начала функционировать еще одна сфера обслуживания Общество 13:38
Еще 56 человек в Азербайджане привлечены к ответственности за нарушения в рамках СМС-разрешений (ВИДЕО) Общество 13:35
Зачем народному артисту грабить банк? EMIN и JONY - один и тот же человек с разницей в 15 лет (ВИДЕО) Звёздный мир 13:26
В Азербайджане оказана финподдержка 5752 предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса Финансы 13:26
Великобритания закупает в Туркменистане автобензин Энергетика 13:20
В Азербайджане вырос объем продаж молочной продукции Бизнес 13:19
Данные по субсидированию аграрного сектора в Азербайджане Финансы 13:19
АБР делает прогноз по экономическим показателям Грузии в 2020-2021 годах Бизнес 13:18
Предложения Чингиза Фарзалиева в формате 24/7: Гиподинамию преодолеваю "домашней прогулкой" Интервью 13:10
В России создали экспресс-тест на коронавирус с ускоренной подготовкой образцов Россия 13:08
Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Беларусь Узбекистан 13:05
Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла Общество 13:03
В Азербайджане безработные родители, проживающие с детьми, тоже могут получать финансовую помощь – госслужба занятости Общество 13:03
Минэнергетики высоко оценивает решение министров стран ОПЕК+ Энергетика 13:02
Расскажи историю любимого ковра из своего дома – оригниальный проект в Азербайджане Культура 12:55
Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение 10 субартезианских скважин в Огузе Политика 12:54
В Иране заявили об увеличении запасов полезных ископаемых Экономика 12:48
Страховая компания "Qala Həyat Sığorta" представила новый продукт Экономика 12:36
Туркменистан развивает сотрудничество с международными организациями Туркменистан 12:34
В Азербайджане пресечена контрабанда наркотиков на границе с Ираном (ФОТО) Происшествия 12:30
Производство сельхозпродукции в Азербайджане увеличилось Бизнес 12:27
Оглашена статистика обращений граждан в минтруда Азербайджана ИКТ 12:22
Центробанк Азербайджана привлек банковские средства Финансы 12:21
В Астаре арестован человек, распространявший ложную информацию в связи с коронавирусом Происшествия 12:18
Акции Saudi Aramco дешевеют после сделки ОПЕК+ по сокращению добычи Арабские страны 12:11
Казахстанское "Мангистауэнергомунай" закупит фильтры Тендеры 12:11
Глава МИД Италии сравнил последствия пандемии в мире с уроном от войны Европа 12:07
В Азербайджане туристические гиды получат финансовую помощь от государства Туризм 12:06
Азербайджанцы стали Послами Победы Социум 12:05
На учебном водолазном полигоне ВМС Азербайджана проводится подготовка (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:04
Афет Гасанова: Реформы Азербайджана в системе здравоохранения играют важную роль в борьбе с коронавирусом Политика 12:01
Названо число обратившихся за психологической помощью в период карантина Общество 12:00
Арест бывших глав ИВ двух районов Азербайджана продлен Происшествия 11:53
Приоритетом для правительства Азербайджана является безопасность граждан - казахстанский эксперт Политика 11:51
Тамам Джафарова: Саммит Тюркского совета показал солидарность и силу государств и народов в трудные дни Политика 11:51
В Японии крепкие алкогольные напитки официально признали дезинфицирующим средством Другие страны 11:34
«Узбекнефтегаз» продолжает снижать стоимость бензина в стране Энергетика 11:28
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1039 Армения 11:14
Число больных коронавирусом в Грузии увеличилось Грузия 11:13
Власти Китая разрешили начать клинические испытания второй вакцины от коронавируса Другие страны 11:08
Иран сокращает импорт цемента из Турции Турция 10:55
Растет товарооборот Турции с Кыргызстаном Турция 10:55
Китай сокращает импорт кожаных изделий из Турции Турция 10:52
Fitch опубликовал экономический прогноз по Узбекистану Финансы 10:51
В Азербайджане за нарушение карантина к ответственности привлечены более 1500 водителей Общество 10:51
Минздрав Турции объявил тендер Турция 10:50
В ВОЗ призвали учесть уроки эпидемии Эболы в ДР Конго при борьбе с коронавирусом Европа 10:49
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:45
В Турции в январе-марте сократились авиаперевозки пассажиров В мире 10:30
Казахстан поддержал консенсус ОПЕК+ Энергетика 10:24
Амнистия старых и больных вогнала в истерику радикалов - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 10:22
В марте Турция сократила экспорт цитрусовых в Россию Турция 10:17
В марте Турция увеличила экспорт цитрусовых в Грузию Турция 10:16
TPAO отказано в проведении разведки нефти и газа в турецкой провинции Турция 10:13
Сведения о гражданах, которым полагается единовременная выплата, размещаются на сайте "Азерпочт" Общество 10:12
Россия увеличила выпуск антисептиков в шесть раз Россия 10:09
Турция сократила экспорт готовой одежды Турция 10:03
Обсуждено сотрудничество между Туркменистаном и МВФ Финансы 10:02
В Азербайджане вводится мораторий на рыбную ловлю Общество 09:57
Число больных коронавирусом в Узбекистане превысило 800 Узбекистан 09:57
Шесть флейтистов на карантине - "Аразбары" в новом звучании (ВИДЕО) Культура 09:56
Решение о сокращении объемов производства нефти примут регионы Канады Другие страны 09:52
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Курс маната по отношению к мировым валютам на 13 апреля Финансы 09:35
В ФИФА заявили, что трансферный рынок не будет открыт 1 июля Спорт 08:53
Стивен Кинг заявил о превращении мира в его постапокалиптический роман В мире 08:46
В Кыргызстане выявлены 42 новых случая COVID-19 Кыргызстан 08:31
Глава представительства MasterCard о безналичных платежах, финансовых технологиях и преимуществах цифровой экономики в Азербайджане Финансы 08:15
Десять новых случаев заболевания коронавирусом зафиксированы в Казахстане Казахстан 08:13
США испытают «Тора» США 08:04
Байден представил свой план по снятию санитарных ограничений в США США 07:45
В Турции произошло землетрясение Турция 07:28
Ученые сравнили поражение легких при COVID-19 и атипичной пневмонии Другие страны 07:03
Более 100 человек эвакуировали из горящего в Москве Россия 06:44
В Индонезии супергерои вышли на борьбу с коронавирусом (ВИДЕО) Другие страны 06:25
Число жертв коронавируса в США превысило 22 тыс. США 06:01
В штате Миссисипи из-за торнадо и бурь погибли шесть человек США 05:45
Япония планирует отправить исследовательский зонд на орбиту Луны Другие страны 05:29
За сутки в материковом Китае выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 05:14
Цена нефти Brent растет на 4,4% (Обновлено) Энергетика 05:09
FT: страны G20 могут ввести мораторий на обслуживание долга для развивающихся стран Другие страны 04:55
Глава Эквадора сообщил о снижении заработной платы для чиновников на 50% Другие страны 04:41
Глава минэнерго США заявил, что нефтепром США станет сильнее после кризиса США 04:23
Таксист пожаловался на кашляющую пассажирку и умер от коронавируса Европа 03:36
Президент Венесуэлы ожидает скорого восстановления стабильности нефтяного рынка Другие страны 03:17
Квота ОПЕК+ после июня 2020 года снизится до 7,7 млн б/с Энергетика 02:59
Мексиканская фондовая биржа сообщила о смерти своего главы, заразившегося коронавирусом Другие страны 02:35
Найдено блокирующее размножение коронавируса лекарство В мире 02:14
Лионель Месси выразил благодарность медикам за работу во время пандемии Спорт 01:44
В Канаде число умерших от коронавируса превысило 700 Другие страны 01:28
Эрдоган не принял отставку главы МВД Турции Турция 00:58
Ещё 10 человек с коронавирусом скончались в Москве Россия 00:45
Глава МОК рассказал о многомиллионных убытках из-за переноса Олимпиады Спорт 00:31
В Египте количество заразившихся коронавирусом превысило 2 тыс. человек Другие страны 00:15
Мексика поблагодарила страны ОПЕК+ за поддержку при заключении новой сделки Другие страны 12 апреля 23:58
NASA раскрыло подробности программы по освоению Луны США 12 апреля 23:38
Все новости