Азербайджанский поэт и мастер спорта по боксу: Особый отпечаток в моей душе… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Одним из литераторов Азербайджана, пишущих на русском языке, является признанный поэт-философ и яркая личность Сахиб Мамедов, двукратный лауреат литературного конкурса фестиваля «Насими», лауреат Евразийского фестиваля ЛиФФт-2019, награждённый в номинации «Молодой поэт», а кроме того ещё и мастер спорта по боксу. Сахиб Мамедов рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о том, как русскоязычные авторы Республики объединяют Азербайджан и Россию, о востребованности его творчества у российских читателей и своем литературном вечере в Москве.

– Сахиб, посвятили ли вы какие-нибудь строфы дружбе Азербайджана и России? Что она значит лично для вас?

– Народы России и Азербайджана объединяют не только общая история и географическая близость, но также близкие культурные традиции и духовные ценности. А поскольку я пишу исключительно на русском языке, читателей у меня больше в России. Мне каждый день приходят письма и отзывы от россиян, поступают заказы на книги, и это не может меня не радовать. Я счастлив, что в России понимают и любят автора с восточным мышлением и ментальностью.

– Какие из культурных событий Баку, посвящённых русской культуре, за последнее время вы могли бы выделить?

– Многие из этих событий проходят в рамках масштабного проекта "Дни культуры", который реализуется между Россией и Азербайджаном еще с 1994 года. Так, например, в октябре прошлого года в Баку во Дворце Гейдара Алиева состоялся большой концерт Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Надежды Надеждиной. К нам часто приезжают выступать гости из России, в частности, знаменитые коллективы «Кремлёвский балет», «Фонограф джаз-бэнд» Сергея Жилина и другие. Как вы знаете, в России также проходят дни Азербайджанской культуры. Прекрасно, что ежегодно в двух странах демонстрируются лучшие образцы музыкального, хореографического и художественного наследия дружественных народов.

– С вашим творчеством можно познакомиться на крупных литературных порталах, в соцсетях. Какие отзывы вы получаете на ваши стихи от российских читателей? С кем из российских коллег-литераторов поддерживаете творческий контакт?

– Я часто получаю добрые отзывы на свои стихи, меня просят не останавливаться и продолжать работать. Из своих российских современников я дружу и общаюсь с маститыми мастерами слова, такими как Виктор Пеленягрэ, Константин Челищев, Александр Карпенко и другими. А недавно в Москве я познакомился с нашим соотечественником, живущим в России, Ильхамом Бадалбейли, с очень талантливыми Анатолием Германом, с Леонидом Беленьким и со всем известной Солой Моновой. Очень приятно, что в наше время земля рождает такие личности!

– В феврале вы провели в Москве презентацию своей книги «Пазлы минувших дней». Пожалуйста, расскажите поподробнее об этом сборнике и о том, как прошёл ваш творческий вечер в России.

– Это мой первый сборник раннего творчества, включающий в себя стихи, написанные с 2007-го по 2010-й год. Сборник я назвал "Пазлы минувших дней", потому что каждое стихотворение характеризует определенный период моей жизни, и все они складываются в замысловатую мозаику. Презентация этой книги прошла в московской Библиотеке иностранной литературы при поддержке Посольства Азербайджана, за что я очень благодарен многоуважаемому Чингизу Абдуллаеву. Кстати, у него 7 апреля был день рождения, с чем я от души его поздравляю. Огромное спасибо главному редактору газеты "Мир литературы" Эльмару Шейхзаде и Нигяр Ахундовой, с чьей помощью было организовано это мероприятие. Я благодарен всем своим читателям, которые пришли меня послушать и поддержать.

– Вы озвучивали перспективные планы туров по городам России с программой поэтических вечеров. Какие российские города душевно близки вам – какие вы хотели бы посетить?

– Да, у меня в планах было еще раз провести свой вечер и посетить ряд мероприятий в Москве, а затем в Санкт-Петербурге. Если в скором будущем отменят карантинный режим, то, даст Бог, я осуществлю эти планы.

– В Баку вам довелось быть гостем международного фестиваля, посвященного А.М. Городницкому. Ваши лирические строки, насколько известно, тоже планируется положить на музыку?

– Александр Моисеевич – один из моих любимых современников, и я счастлив, что мне выпала честь стать гостем того фестиваля, посвященного его юбилею. Мне хорошо запомнилась одна его фраза, он сказал: "Настоящая поэзия не нуждается в музыкальной интонировке", и я с ним полностью согласен. Если стихотворение стоящее, то его не нужно вытягивать музыкой, оно и так музыкально. В данный момент на мои стихи готовится песня с профессиональной аранжировкой. Посмотрим, что из этого получится.

– Кто из русских классиков, поэтов, бардов, наиболее созвучен вам?

– Есенин, Высоцкий, Евтушенко. Их творчество близко мне по стилистике и по духу.

– Вы не раз участвовали в поэтических конкурсах и фестивалях, например, в прошлом году представляли Азербайджан на крупном международном фестивале ЛиФФт-2019 и были награждены, как лучший поэт среди молодых авторов. Какие из конкурсных творческих мероприятий и наград самые значимые для вас?

– Я не буду перечислять различные поэтические марафоны и интернет-конкурсы, на которых мне присуждали первые места, ибо всё происходящее там ограничивалось лишь монитором компьютера. Особый отпечаток в моей душе оставляют те события, на которых мне удается присутствовать самому. Поэтому самые яркие воспоминания остались у меня от участия в двух больших международных фестивалях, посвященных азербайджанскому поэту Насими, в 2019 и 2020 году, где я стал лауреатом, а также участие в фестивале ЛиФФт-2019, который вы упомянули.

– В ваших творческих планах не только очередной сборник, но и роман в стихах. Можете ли немного приоткрыть завесу тайны – чему он будет посвящён?

– Я начал писать этот роман в марте 2010 года, так что работа над ним длится уже 10 лет. Технически это произведение привлекательно тем, что я вывел собственную строфу, в которой и пишу его все эти годы. Это религиозно-философский роман в стихах, где события развиваются во времена средневековья. Но я не могу назвать роман историческим, так как все события и персонажи в нем вымышленные. В романе раскрывается тема поиска смысла жизни верующего и неверующего, проводится параллель их восприятия тех или иных проблем и способов их решения. Очень надеюсь, что в скором времени все же завершу этот долгожданный труд, поскольку считаю, что это самое грандиозное произведение из всего написанного мною.