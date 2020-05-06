В Азербайджане талантливые люди с инвалидностью создают новую федерацию – интервью Джавада Гасымова

Интервью 6 мая 2020 14:36 (UTC+04:00)
В Азербайджане талантливые люди с инвалидностью создают новую федерацию – интервью Джавада Гасымова

БАКУ/Trend Life/ - Председатель общественного объединения «Талантливые инвалиды» Джавад Гасымов рассказал Trend Life о создании Национальной Абилимпийской федерации Азербайджана.

- Вы на протяжении долгого времени являетесь руководителем общественной организации, представляющей талантливых людей с ограниченными возможностями. Какая работа проделывается в этой области в нашей стране?

- Прежде всего, хочу отметить, что в нашей стране много талантливых людей с ограниченными возможностями. Эти люди работают в разных сферах. Как государственные, так и общественные организации проделывают определённую работу с целью повышения профессиональных навыков людей с ограниченными возможностями, особенно молодежи. Министерство труда и социальной защиты населения ежегодно проводит в этой сфере тренинги для сотен инвалидов в центрах профессиональной реабилитации, организует общереспубликанские музыкальные фестивали и выставки. Общественные организации также реализуют различные проекты по развитию навыков людей с ограниченными возможностями, информируя общественность об этом. Наряду со всем этим, я хотел бы отметить, что существует необходимость в более масштабной и эффективной работе в этой области.

– Что еще необходимо для дальнейшего раскрытия потенциала данной группы населения?

- Для развития навыков и талантов людей с ограниченными возможностями в сфере специализированного профессионального образования, а также для обеспечения устойчивой занятости имеется необходимость в организации Национального Абилимпийского Движения, которое охватит все регионы страны и послужит основой для участия в республиканских и международных соревнованиях людей с ограниченными физическими возможностями, владеющих в совершенстве своей профессией.

Я хотел бы особо отметить, что впервые с данной инициативой выступил Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, и уже ведется работа по решению организационных вопросов с целью создания Национальной Абилимпийской федерации Азербайджана.

- Раскройте значение нового для нас термина - Абилимпия... Почему именно Национальный паралимпийский комитет Азербайджана (НПКА) проявил такую инициативу?

– Абилимпия - это система международных соревнований по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями. Абилимпийское движение было создано впервые в Японии в 1972 году, а первые международные соревнования данной категории были проведены в 1981 году в Токио. Целью Абилимпийского движения является развитие профессиональных навыков людей с ограниченными возможностями и подготовка специалистов. К международному Абилимпийскому движению присоединились около 50 стран: Япония, Австралия, Китай, Индия, Франция, Южная Корея, Чехия, Иран, Россия и другие. Очередные международные Абилимпийские игры в 2020 году планировалось провести в Российской Федерации, но в связи с пандемией коронавируса COVID-19 соревнования были перенесены на 2021 год.

Что касается того, почему НПКА проявил инициативу, как вы знаете, государство уделяет особое внимание людям с ограниченными возможностями в стране. По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева министерство труда и социальной защиты населения и минобразования проводят важную работу в этом направлении.

Как я упоминал ранее, в стране организуется большое число ярмарок, выставок и различных мероприятий, создаются центры профессиональной подготовки, а также программы самозанятости для инвалидов. Тем не менее, активность в неправительственном секторе небольшая. НПКА является специализированной и влиятельной организацией как на международной арене, так и в нашей стране, участником и организатором международных и национальных соревнований. Наши чемпионы, которые достойно представляют нашу страну на мировой арене, являются воспитанниками Национального паралимпийского комитета Азербайджана. Да, его основным видом деятельности является интеграция людей с ограниченными возможностями в общество посредством спорта, но в то же время в последнее время Паралимпийским комитетом реализуются и другие социальные проекты, не связанные со спортом.

В качестве примеров можно назвать проект «Неудержимые», реализованный при совместной организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и НПКА в ноябре 2019 года, мероприятия, связанные с доступной средой, а также создание первого в мире Детского паралимпийского комитета.

Официальная статистика показывает, что в Азербайджане около 650 000 людей с ограниченными возможностями, и не все они хотят заниматься спортом. Среди людей с ограниченными возможностями есть те, которые заинтересованы в других профессиях и творчестве. Ввиду всего этого и для повышения активности неправительственного сектора после консультаций с государственными органами и международными организациями была подана заявка на членство в Международной Абилимпийской федерации (МАФ). Как видите, этот шаг был высоко оценен другими странами-членами и Комитет был избран членом МАФ.

НПКА поставил перед собой цель помочь десяткам тысяч людей с ограниченными возможностями занять свое достойное место в обществе, совершенствуя и развивая в нашей стране Абилимпийское движение, и направить их на обучение специализированным профессиям. Большой опыт в этой области президента НПКА Ильгара Рагимова имеет очень важное значение и я уверен, что, Абилимпийское движение будет развиваться в нашей стране, как и другие запущенные Комитетом социальные проекты.

- Какие сферы включены в систему Абилимпийских соревнований?

- В целом, в систему Абилимпийских соревнований включены около 100 профессиональных направлений. Это компьютерные программы (IT), искусство фотографии, резьба по дереву, живопись, музыка, бухгалтерия, слесарное дело, зубопротезная техническая деятельность, кулинария, специалисты по электрическим приборам, вязанию, пошиву одежды, ювелирному, столярному делам, дизайну плакатов, архитектуре, науке и искусству и другие, которые наиболее актуальны среди людей с ограниченными возможностями в нашей стране, и в то же время соответствуют профессиям, охваченным Международными Абилимпийскими соревнованиями.

Хотелось бы отметить, что основной целью Национальной Абилимпийской Федерации Азербайджана является поддержка организации республиканских и международных соревнований и обеспечение участия в них, а также увеличение занятости путем привлечения людей с ограниченными возможностями к трудовой реабилитации и обучению профессиональным специальностям.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)

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