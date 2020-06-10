Джахангир Селимханов сравнил сегодняшнюю ситуацию с "Черным лебедем": На все есть ответ, но нет логики…

Интервью 10 июня 2020 12:28 (UTC+04:00)
Джахангир Селимханов сравнил сегодняшнюю ситуацию с "Черным лебедем": На все есть ответ, но нет логики…

БАКУ/Trend Life/ - Умение мыслить в категориях кризиса, то есть не теряться, а находить другие решения – это отдельный навык, который надо всем вырабатывать при пандемии, сказал Trend Life заведующий отделом международных связей Азербайджанской национальной консерватории, заслуженный деятель искусств, музыковед Джахангир Селимханов.

"Я регулярно участвую в заседаниях Европейской фестивальной ассоциации, и если на первых онлайн-встречах ведущие директора и менеджеры фестивалей говорили о потерях в период пандемии, о том, насколько сложилась нелегкая ситуация, то сейчас все стараются думать, как быть дальше. Не всегда, находясь дома, можно полноценно заниматься привычными делами – скажем, музыканты должны играть вместе, художники должны находиться у себя в студии… Дома в той же мере они не всегда могут заняться своим творчеством, поэтому речь идет о том, чтобы быстро перестраиваться.

Кстати, я веду курс арт-менеджмента в Азербайджанской национальной консерватории. Сейчас проводил его онлайн, и я сказал своим студентам, что не имею морального права вести этот курс как ни в чем не бывало, учить их организации фестивалей или маркетингу концертов. Потому что мы не знаем будут ли в ближайшее время проводиться фестивали. Я даже разработал специальную методику, стараясь учить студентов тому, что когда они задумывают проект, то должны давать как минимум четыре разных сценария.

Например, если планируется организация фестиваля – они должны разработать его в благоприятном варианте – когда есть финансирование, условия, поддержка и т.д. Второй вариант – если надо кого-то в этом убеждать, третий - когда нет финансов, но вы все равно это делаете, а четвертый - вы скованы обстоятельствами и сидите дома. То есть даже этот четвертый вариант всегда нужно иметь в виду. Есть термин "Черный лебедь" по названию известной книги Нассима Николаса Талеба, который применим к неожиданным ситуациям. Поэтому, когда возникают такие события, не надо думать о плохих сторонах, о потерях. Нужно размышлять о том, как из этого выходить, и наоборот находить в этом свои преимущества", - подчеркнул он.

Селимханов отметил, что воспринимает ситуацию с распространением коронавирусной инфекции очень серьёзно.

"Я не только слежу за новостной лентой СМИ. Мои супруга и сестра - врачи, я узнаю у них много информации. К сожалению, должен сказать, что когда я нахожусь в общественном транспорте или среди коллег, то порой вижу веселый оптимизм и выгляжу как "белая ворона", потому что я в защитной маске, а все вокруг, как ни в чем не бывало общаются. Меня это очень смущает.

И если мне говорят, что "это заговор", я спрашиваю: "чей, против кого?". Ответа нет. Не может быть, что все страны договорились вместе обманывать свое население. Вначале говорили, что цифры заразившихся преднамеренно занижают, сейчас наоборот утверждают, что преднамеренно увеличивают. На все есть ответ, но нет логики. Самое страшное, почему-то люди не хотят сами анализировать, думать. Говорят, а какой смысл в том, что два выходных дня все сидят дома… К примеру, можно прибегнуть к простой арифметике, взять эти два дня в процентном соотношении. Значит вероятность того, что люди не будут разносить инфекцию, уменьшается хотя бы на определенный процент. Это ведь очень просто.

Конечно, на все другие дни все закрыть нельзя, потому что это невозможно с экономической точки зрения, но хотя бы на несколько процентов за два дня можно уменьшить распространение коронавируса, вот это и делается. Причем, это придумано не в Азербайджане. Также делала Турция и Грузия, когда у них был введен комендантский час - граждане не могли выходить на улицу с 9 часов вечера до 6 часов утра.

Скорее всего у многих защитная реакция. Ведь такого не было раньше, и сейчас трудно в это поверить и осознать. Скажите, вот зачем многие выходили на улицу в эти два дня? Ведь все закрыто, магазины не работают. Это какой-то кураж сделать наоборот. Наблюдаю, как некоторые, надевая защитную маску, спускают ее так, что нос и рот бывают открытыми. Поэтому надо больше работать над сознанием людей", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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