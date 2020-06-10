Азербайджанка из райского и самого сухого города Франции – эксклюзивное интервью (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life эксклюзивное интервью с нашей соотечественницей, которая на протяжении почти 25 лет живет в удивительном французском городе Кольмар, пропагандируя азербайджанское искусство. Пианистка, вокалистка, дирижер и композитор Илаха Ахуи за короткое время сумела не только завоевать уважение в городе, но и открыла мир и любовь жителей этого города к национальной музыке.

- Здравствуйте Илаха ханум. Начнем нашу беседу не с творчества, а с города, куда вы переехали несколько лет назад. Французский писатель Жорж Дюамель назвал Кольмар "самым прекрасным городом в мире".

- Спасибо за внимание к моей скромной персоне. Кольмар находится в Эльзасе, на реке Лош, в коммуне на северо-востоке Франции. Это живописный город с прекрасно сохранившимися старинными кварталами, который представляет собой своеобразный архитектурный музей под открытым небом. Старинные улочки и мостовые, каналы и цветные домики в стиле фахверк, все архитектурные стили - от поздней готики, барокко, рококо, классицизма, ампира, эклектики, стиля модерн до модернизма и постмодернизма - создают самые неизгладимые впечатления. Вызывает удивление множество зданий, построенных в Средневековье и в эпоху Возрождения, таких как Дом голов, покрытый более 100 изваяниями. Свое название он получил потому, что на его фасаде насчитывается 105 украшений в виде масок и фигур.

В городе расположены церкви Сен-Мартен, Святого Матфея и Доминиканский монастырь XIII-XV веков и множество других достопримечательностей. Музей Унтерлинден, где представлена богатая коллекция искусства различных эпох, является одним из самых посещаемых художественных музеев во Франции. Музей Бартольди создан в честь знаменитого скульптора Фредерика Бартольди, жителя Кольмара, – автора Статуи Свободы в США. Картины, сцены библейских писаний, портреты немецких императоров выставлены на стенах великолепно построенного Дома Пфистера XVI века. Излюбленным местом отдыха является романтический и всемирно известный район Маленькая Венеция. В городе также есть замечательный Музей игрушек и моделей поездов. Кстати, этот город был источником вдохновения для деревни в диснеевском фильме "Красавица и чудовище" и японского аниме-фильма "Ходячий замок Хаула".

Интересно, что Кольмар - самый сухой город Франции по количеству осадков, что положительно влияет на виноградарство. В городе проходят различные фестивали. Например, Кольмарский международный фестиваль под художественным руководством Владимира Спивакова, праздник эльзасских вин, джазовый фестиваль и кинофестиваль. К большому сожалению, пандемия коронавируса остановила эту бурлящую жизнь, но, надеемся, на скорое решение проблемы.

- И как же оказались в таком райском уголке?

- В период учебы на третьем курсе Западного Университета в Баку я вышла замуж и по делам супруга мы переехали во Францию. Мне был 21 год. Год мы прожили в Страсбурге, а потом переехали в Кольмар. У нас родилось трое детей – две девочки и один мальчик. Я записалась в смешанный хор (родители и дети) Кольмаровской национальной консерватории (Conservatoire National de Colmar), куда водила своих детей, приобщая к музыке, и где они потом стали учиться вокалу и игре на пианино. В эти годы очень скучала по дому, по близким и родным, была домохозяйкой и занималась воспитанием детей, и меня спасало создание произведений (без слов), игра на пианино композиций азербайджанских классиков. Ностальгия по родине…

И однажды в консерватории открылся факультет дирижера. Причем его студенты, совсем еще молодые, для практики тренировались на нас - хоре Кольмаровской консерватории. Мне тогда было уже под тридцать, и я решила поступить на данный факультет. Вы не поверите, я три года пыталась поступить в консерваторию, но меня не брали, так как отдавали предпочтение молодежи, и у меня не было диплома о музыкальном образовании. Но я добилась своего, потому что всегда говорила экзаменаторам, что мечтаю обучать музыке детей. Для них это было странно. Во-первых, из-за возраста, во-вторых, работа с детьми считается очень тяжелой. Так я стала учиться вместе с 17- и 18-летними. Более того, в отличие от других, я училась семь лет и окончила классы дирижера хора, вокала, пианино и сольфеджио. Параллельно учебе, стала давать уроки по игре на пианино и вокалу, дирижировать мужским хором. Однажды внучка моей соседки попросила меня исполнить на пианино музыку на композицию из репертуара легендарной Мирей Матье для выступления на одном конкурсе. Но я не могла оставить маленьких детей и поехать туда. Тогда она предложила записать мое исполнение на диск, под которое и собиралась выступить. Представьте мое удивление, когда для этого к нам домой пришел президент Ассоциации писателей, музыки и поэзии Кольмара Бернар Харт. Услышав мое исполнение, он попросил сыграть еще пару произведений, и выразив восхищение, пригласил на один из вечеров ассоциации. На этом вечере собралась творческая элита города, которая выступала со своими песнями и стихами. И мне было очень приятно, когда яркими овациями были встречены мои азербайджанские композиции и произведения наших классиков. Это был своеобразный мини-концерт и я была принята в ассоциацию.

- Как говорится, поразили всех с первого же взгляда!

- Более того, в марте 2012 года Бернар Харт организовал мой первый сольный вокальный концерт под названием "Песни сердца", который прошел в большом зале Музея игрушек. Программа была полностью из азербайджанских композиций – я спела авторские песни и произведения наших классиков, песни про Баку и народные. Надо было видеть с каким интересом и овациями был встречен концерт, после чего французы подходили и высказывали восхищение нашей музыкой. Многие впервые слышали азербайджанскую музыку и для них это было настоящим открытием. Они говорили: "Это шикарно! Это невероятно! У нас дрожь по телу! Какое великолепие!". Вы не поверите, когда исполняли лирические композиции, некоторые французы даже плакали. А когда я спросила, как же они плакали, не понимая слова песен, ответили, что чувствовали эту музыку всей душой и сердцем через мое исполнение и эмоции! Французы - очень открытые и искренние люди. В этот момент я была самым счастливым человеком на свете! Я смогла передать душу и теплоту Азербайджана. Интересно, что впоследствии на других концертах, когда старалась исполнять произведения на французском или английском, меня просили петь именно на азербайджанском языке. Вообщем, мое творчество пошло в гору, и меня стали уже приглашать в различные проекты, одновременно дирижировала уже пятью-шестью хорами, выступала с концертами, принимала участие в фестивалях в различных городах Франции. Помимо этого раз в месяц в качестве волонтера выступаю с концертами и в качестве дирижера со своим хором в Доме престарелых.

- А как появилась любовь к творчеству?

- Еще в детском садике, когда мне было 5 лет, наша учительница по музыке и танцам заметила мои способности. Этот детский сад был при Клубе Каспийских моряков и у нас был свой коллектив, в котором я была ведущей исполнительницей. Даже когда пошла в школу №245, меня все равно в качестве солистки приглашали выступать на различных мероприятиях. Однажды, когда шла в школу, увидела перед ней собравшихся детей - набирали группу для обучения на пианино. Я очень хотела, но попросила учительницу Галину Яковлевну прийти к нам домой, чтобы попросить разрешение у родителей. К тому же для обучения нужно было, чтобы в доме было пианино, а оно в те годы очень дорого стоило 2500-3000 рублей. Да и месячное обучение стоило немало – около 40 рублей. Это было начало 80-х годов. Мой отец был еще студентом, и работала только мама. Папа был гитаристом-любителем и дал разрешение. А пианино вся семья и близкие родственники скинулись и купили. Так с 7 лет я пошла в музыкальную школу при Клубе Каспийских моряков. Причем, в первый же год сочинила композицию, посвященную Азербайджану. Переводить ее на ноты было тяжело, и в этом помогла учительница музыки в школе Гюльнара Мамедовна. Эту песню я сама играла на пианино и пела на различных мероприятиях. На протяжении обучения в музыкальной школе сочинила 14 композиций, и в классе все меня называли "композитором". Мне это было очень приятно! Причем я всегда играла без партитуры, на слух - учителя прочили мне хорошее будущее в музыкальной сфере. Я была отличницей в школе, хотела поступить в Азербайджанскую консерваторию, но по настоянию родителей пришлось поступить на факультет специального менеджмента Западного Университета.

- Кроме вас есть еще соотечественники в Кольмаре? Что для вас означает быть азербайджанцем во Франции?

- Для меня это большая честь и гордость! Я всегда говорю своим детям, которые, несмотря на то, что родились во Франции, прекрасно говорят на родном азербайджанском языке – это плод воспитания меня и моего супруга. Так как мы являемся своеобразным лицом своей страны в этом городе. Моей старшей дочке уже 24 года, второй – 20, а мальчику – 16 лет. Девочки отлично знают несколько языков - помимо французского немецкий и русский. Старшая дочь работает менеджером по коммерческим проектам, вторая учится на врача в Германии. Они уже взрослые люди и мы с супругом им постоянно говорим, что от нашего поведения, общения с людьми, культуры, складывается мнение об азербайджанцах.

Во всех концертах я пропагандирую нашу культуру и искусство. Сбылась моя мечта – ныне я также преподаю детям в музыкальной школе. Это просто счастье! Дома мы постоянно отмечаем национальные праздники и угощаем наших французских соседей и друзей, которые обожают наши блюда, шекербурой и пахлавой. Мои девочки отлично готовят азербайджанские блюда. На праздник Новруз собираю хончу и угощаю всех на работе. Не поверите, даже три раза готовлю, чтобы угостить своих соседей и друзей (смеется). К сожалению, из-за загруженности очень редко удается посетить родину. Но Азербайджан всегда в нашем сердце и в наших делах!

(Автор: Вугар Иманов)