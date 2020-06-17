Центр мугама сегодня активно развивает международные проекты и создает личный концертный архив (ФОТО)

Интервью 17 июня 2020 12:55 (UTC+04:00)
Центр мугама сегодня активно развивает международные проекты и создает личный концертный архив (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Проведение массовых, в том числе культурных, мероприятий было отложено после объявления карантинного режима в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса.

Концертные и театральные учреждения закрыты. По этой причине с первых дней объявления социальной изоляции многие учреждения перевели деятельность в онлайн-режим, осуществляя ее посредством социальных сетей. О работе Международного центра мугама (МЦМ) в период режима карантина в рассказал в интервью Trend Life директор Центра, народный артист Мурад Гусейнов.

- Мурад муаллим, в первую очередь просим Вас рассказать про деятельность МЦМ в период режима карантина...

- С первых дней карантинного режима мы начали осуществлять свою деятельность в соответствии с нынешней ситуацией и требованиями. Отмечу, что мы одними из первых начали представлять свои проекты посредством социальных сетей, переведя деятельность Центра в онлайн-режим. Прежде всего хотел бы отметить, что с 2016 года МЦМ представляет свои мероприятия на страницах Facebook и Youtube. Ранее, еще в 2013 году, впервые были проведены прямые телетрансляции, а с 2016 года - по радио. Международный центр мугама, созданный по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, не имеет аналога в мире.

27 декабря 2008 года состоялось торжественное открытие Центра, ставшее международным культурным событием, затем трансформировавшееся в настоящий праздник для любителей и исполнителей мугама. Впоследствии по инициативе Фонда Гейдара Алиева центры мугама были открыты на приграничных территориях оккупированного Нагорно-Карабахского региона, в таких городах как Агджабеди, Горадиз, Агдам, а также в Сумгайыте. Эти центры служат становлению целого поколения талантливой молодежи и широкому развитию мугамного искусства. Сегодня, как никогда раньше, мугам известен и любим во всем мире, что безусловно является результатом культурной деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Своим восхитительным исполнением мугама наши музыканты покорили весь мир. МЦМ всегда старается поддерживать эту миссию.

- Активная деятельность МЦМ продолжается в онлайн-режиме...

- Знаете, в такое сложное время наше государство приняло все необходимые меры в целях борьбы с этим вирусом. Приостановление деятельности культурных учреждений направлено на предупреждение распространения пандемии коронавируса в стране и защиту здоровья населения. В карантинные дни МЦМ реализует новые концертные и теоретические онлайн-проекты, которые служат развитию культурной активности населения. Наш Центр ставит своей целью пропаганду мугамного наследия в условиях карантина и социальной изоляции. Международный Центр Мугама, регулярно поддерживающий связь со зрителями посредством проведения различных концертов и реализации научно-теоретических и исследовательских проектов онлайн или по ТВ, продолжает воплощать в жизнь культурные проекты на своих страницах в соцсетях Facebook и Instagram. Среди них ежедневное размещение видеозаписей с исполнением мугама солистами Центра в его интернет-аккаунтах. Представляются также лекции, посвящённые корифеям мугамного искусства, бюсты которых украшают фойе Центра, а также лекции, посвященные экспозиции музыкальных инструментов в музее МЦМ, в которых зрителям дается исчерпывающая информация о старинных музыкальных инструментах Азербайджана. Проекты ставят целью ещё больше приблизить зрителей к искусству, мугамному наследию, а также дальнейшую пропаганду богатой коллекции национальных музыкальных инструментов и наследия корифеев мугама широкой аудитории. Одним словом, формат концертов и проектов Unudulmayanlar и Dəyirmi masa изменен и теперь они представляются в онлайн-режиме. В рамках борьбы с пандемией МЦМ посвятил кампании с хэштегом #evdəqal (#оставайся дома) интересное видео, в котором в исполнении известных ханенде - солистов МЦМ - прозвучало произведение "Карабах шикестеси". Центр активно участвует в проекте Bizi birləşdirən mədəniyyət («Культура, которая нас объединяет»), съемки которого транслируются в прямом эфире телеканала Mədəniyyət в 19:00 по будним дням из здания самого Центра.

- Как нам известно, Международный центр мугама расширяет свои мировые связи ...

- Деятельность МЦМ направлена на пропаганду мугамного и ашугского искусства, бессмертных творений выдающихся азербайджанских и зарубежных композиторов, национальной музыки в целом. При поддержке нашего Центра ансамбль исполнителей на каноне İnci с успехом выступил на фестивале World Sacred Spirit в Индии. Во Франции, Китае, России, Швейцарии, Германии, а также во многих других странах состоялись успешные концерты наших музыкантов.

В прошлом году в МЦМ в рамках дней Ассамблеи народов Евразии, прошедших в Баку, был организован круглый стол "Традиции культурного наследия евразийских народов". Цель данного мероприятия – пропаганда нашего богатого культурного наследия, а также дальнейшее творческое сотрудничество с ведущими музыкантами из других стран. На нашей сцене состоялись традиционно проводимые концерты представителей Турции, Венгрии, Испании, Италии, Греции, Португалии, Китая, Индии, Марокко, Кубы, Мали и других. По инициативе и под руководством Фонда Гейдара Алиева на высоком уровне проходит международный фестиваль Muğam Aləmi ("Мир мугама"), в котором принимают участие представители искусства многих стран. В МЦМ проводятся многочисленные мероприятия, реализуются крупномасштабные проекты. В рамках круглых столов Центр провел дискуссии, а также в результате проведенных научных исследований опубликовал книги, пропагандирующие азербайджанский мугам во всем мире. На научно-теоретических и исследовательских мероприятиях "Круглого стола", посвященных музыкальным инструментам – тару и кяманче, выступили ученые и специалисты, поделившиеся своим опытом, интересными идеями и теоретическими разработками. Также состоялись встречи с известными учеными из Австрии и Германии. Все мероприятия и проекты Центра реализуются благодаря поддержке Фонда Гейдара Алиева.

- У Мугамного центра много новых планов...

- В данный момент проводятся работы для участия МЦМ в международных видеоконференциях, по расширению международных связей, продолжению теоретической и углублению научно-исследовательской деятельности, созданию архива и соответствующей передовой технической инфраструктуры и многое другое.

- Международный центр мугама представил общественности очередное интересное исследование. Можете ли рассказать об этом подробнее?

- МЦМ продолжает исследовательскую деятельность в различных направлениях мугамного искусства. На наших социальных страницах реализуются различные интересные проекты, в том числе научного и исследовательского характера.

Исследования о жизни и творчестве корифеев мугама МЦМ реализует в рамках пользующегося огромной любовью зрителей проекта "Незабываемые" (Unudulmayanlar). Он также представляет в рамках просветительского проекта неизвестные факты о таких корифеях мугама как Гаджи Гуси, Мирза Гюллер, Мирза Магомед Гасан. Сегодня Центр инициировал поиски находящейся на чужбине могилы одного из ярчайших представителей мугамного искусства второй половины XIX века Мешади Мамеда Фарзалиева. В результате научно-исследовательской миссии нам удалось приобрести некоторые документы, касающиеся наследия Фарзалиева, которые проливают свет на период его жизни и творчества на чужбине.

Творческая деятельность ханенде - это олицетворение определенного периода азербайджанской культуры и мугамного искусства. На основании архивных документов, полученных в Стамбуле, стало известно, что в 1950-м году в Турции состоялся торжественный юбилей в честь 50-летия творческой деятельности Фарзалиева. В то время в Стамбуле функционировала группа под названием Azəri musik heyəti, исполняющая азербайджанскую музыку и мугамы, руководителем которой был тот же Фарзалиев. Группа с успехом выступала как в Турции, так и за ее пределами. В данный момент в рамках проекта Unudulmayanlar на различных кладбищах Стамбула продолжаются поиски могилы ханенде. Возлагается большая надежда на то, что после окончания карантинного периода и социальной изоляции с помощью привлеченных к поискам в Турции исследователей будет обнаружена могила выдающегося мастера.

- Июнь характеризуется завершением сезона культурных мероприятий. Чем удивит зрителей МЦМ в новом сезоне?

- В летние месяцы обычно театральные и концертные учреждения приостанавливают свою деятельность, однако все лето прошлого года Мугамный центр в рамках проекта "Путешествие в мир мугама" с участием солистов Центра не прекращал организовывать концерты в поселках, населенных пунктах и селах близ Баку.

В настоящий момент продолжаем разработку новых онлайн-проектов и лекций, завершаем формирование съемочной группы, создание собственного архива Центра, планируем участие в престижных международных видеоконференциях, продолжаем в онлайн-режиме теоретическую и научно-исследовательскую деятельность.

Посредством нашего официального канала в Youtube будем представлять зрителям концерты МЦМ. Кроме этого у нас новые планы, о которых зрители узнают позже.

- Входит ли новый формат проекта Muğam axşamları в эти планы?

- Совершенно верно, Мугамный центр представит зрителям грандиозный проект Muğam axşamları («Вечера мугама») в новом формате. Он уже более 4 лет реализуется нами. В рамках проекта в прекрасном исполнении известных ханенде зрителям были представлены мугамы, а также народные песни и теснифы. Проект, целью которого является пропаганда среди нынешнего поколения усовершенствованного в процессе эволюции богатого мугамного наследия, встречается зрителями с большим интересом. Отныне Мугамный центр будет представлять свои концерты и проект Muğam axşamları на канале Youtube, а также со своих официальных страниц в Facebook и İnstagram.

- В завершении беседы интересно было бы узнать Ваше мнение о смягчении карантинного режима ...

- Думаю, что мы, будучи деятелями искусства, всегда должны быть примером для других. Ношение масок направлено на защиту населения и мы, как члены общества, должны осознавать эту ответственность. Вовремя принятые государством превентивные меры послужили предотвращению широкого распространения пандемии. Самоотверженность наших врачей, социальная помощь со стороны государства и прочие действия неоценимы. Отмечу, что в МЦМ регулярно проводится дезинфекция помещений. В ежедневной жизни, думаю, нам надо стараться быть ответственными, строго следовать инструкциям специалистов, ведь только в этом случае зрители смогут снова приходить на концерты, ходить в театры, смотреть любимые фильмы в кинотеатрах и т.д. Все должны осознавать свою ответственность перед обществом.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)

Центр мугама сегодня активно развивает международные проекты и создает личный концертный архив (ФОТО) - Gallery Image
Центр мугама сегодня активно развивает международные проекты и создает личный концертный архив (ФОТО) - Gallery Image
Центр мугама сегодня активно развивает международные проекты и создает личный концертный архив (ФОТО) - Gallery Image
Центр мугама сегодня активно развивает международные проекты и создает личный концертный архив (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Центр мугама сегодня активно развивает международные проекты и создает личный концертный архив (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Центр мугама сегодня активно развивает международные проекты и создает личный концертный архив (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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