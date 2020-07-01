В кино после пандемии: пиар-менеджер CinemaPlus о перспективах работы (ФОТО)

Интервью 1 июля 2020 20:45 (UTC+04:00)
В кино после пандемии: пиар-менеджер CinemaPlus о перспективах работы (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Пандемия коронавирусной инфекции нанесла урон индустрии и прокату кино во всем мире. В Азербайджане точная дата открытия кинотеатров пока неизвестна, однако уже сейчас ясно, что первое время после открытия кинотеатры будут работать в новых условиях.

В беседе с корреспондентом Trend Life пиар-менеджер сети кинотеатров CinemaPlus Нармин Гасанова рассказала о том, как будет обеспечиваться безопасность зрителей, когда кинотеатры откроются, какие сюрпризы ожидают киноманов, а также на каком этапе находится проект по открытию автокинотеатра.

- В связи с пандемией коронавируса все кинотеатры в Азербайджане были закрыты в середине марта. Скажите, какие премьеры были запланированы на весну, и будет ли их показ актуален уже после открытия кинотеатров?

- Весной 2020 года ожидались такие долгожданные премьеры как "Мулан", "Новые мутанты", "Чёрная вдова", "Тихое место 2". В связи с пандемией они изначально были перенесены на неопределенный срок, но вскоре каждый фильм обрел свою дату выхода. Некоторые премьеры вовсе перенесли на 2021 год.

Все ожидаемые фильмы крупных студий, которые попали на период пандемии, будут актуальны и начнут свой прокат, как только откроется сеть кинотеатров CinemaPlus.

- Нармин ханым, какой вы видите деятельность кинотеатров CinemaPlus после того, как они будут открыты для зрителей. Будет ли возможность обеспечить рассадку зрителей, соблюдая социальную дистанцию, после каждого сеанса проводить обработку зала, проводить другие мероприятия?

- По мировой статистике кинотеатр занимает второе место среди заведений, куда люди пойдут после карантина. Благодаря карантину у многих людей произошла переоценка ценностей и в связи с этим мы ждём не только своих постоянных посетителей, но и прогнозируем большое количество новых зрителей.

После открытия кинотеатров мы полностью обеспечим безопасность своих зрителей. И это и посадка в залах в шахматном порядке. Если на просмотр пришла семья, она может сидеть вместе, поскольку нет смысла соблюдать социальное расстояние для семьи. Также регулирование очереди так, чтобы между посетителями была безопасная дистанция, приобретение билетов онлайн, ношение медицинских масок, дезинфекция рук, температурный скрининг. Естественно, будет проводиться санитарная обработка залов после каждого сеанса, а также фойе и всех открытых поверхностей в кинотеатре.

- Большая часть демонстрируемых в кинотеатрах Азербайджана кинолент – американские фильмы. А сейчас многие премьеры в Голливуде перенесены на 2021 год, и если кинотеатры у нас откроются к концу лета или в начале осени, не возникнет ли проблем с дефицитом репертуара?

- В сети кинотеатров CinemaPlus в прокат выходят американские, турецкие, российские и другие фильмы. Как известно, в Турции кинотеатры открываются 1 июля. Мы не столкнемся с недостатком фильмов, так как Голливудские студии выпустили достаточно много кинолент и пытаются каждому из них назначить дату выхода в кинотеатрах. Да, среди них есть фильмы, которые перенесли на 2021 год, но и есть фильмы, ожидающие свою премьеру уже летом и осенью этого года. Например, долгожданный фильм Кристофера Нолана "Довод" выйдет 13 августа, та же самая "Мулан" ждёт своего выхода 20 августа, сиквел ужастика "Тихое место 2" выйдет 4 сентября, продолжение нашумевшей хоррор-франшизы "Заклятие" запланирован на 10 сентября, приквел супершпионского блокбастера "King's man: Начало" выйдет в свет 17 сентября, ну, и не будем забывать про заключительную серию фильма "Джеймс Бонд: Не время умирать", который должен был выйти в апреле текущего года, но незадолго до пандемии отложен на 19 ноября. Названные фильмы очень актуальны, так как наши зрители давно ждут их показа.

Кроме того, некоторые из фильмов, демонстрация которых была прервана или сокращена наполовину из-за карантина, также будут вновь показаны в наших кинотеатрах, поскольку мы также получаем много запросов от зрителей на эти киноленты.

- Нармин ханым, CinemaPlus анонсировал открытие автокинотеатра. Расскажите о локации, о том, как будут проходить показы. С учетом того, что демонстрация кинокартин в автокинотеатрах зачастую начинается после захода солнца, получается, что в день кинотеатр может продемонстрировать один-два фильма?

- Мы работаем над данным проектом, и в ближайшее время проинформируем обо всех подробностях. Учитывая сегодняшнюю ситуацию в стране, изучаются все малейшие нюансы, и мы надеемся в скором времени порадовать своих посетителей.

- Скажите, как карантин ударил именно по прокату азербайджанских фильмов, каковы будут последствия для них?

- Азербайджанские фильмы, которые были в прокате до начала пандемии, будут вновь в прокате для зрителей, которые не успели их посмотреть. И у нас будет возможность увеличить число сеансов, и у отечественных фильмов появится больше шансов получить достойную оценку со стороны зрителей.

- Уверена, что у CinemaPlus большие планы, расскажите о них.

- После окончания кризиса в центре столицы, на берегу Каспийского моря в торговом центре Dəniz Mall откроется самый большой в стране и на Кавказе кинотеатр СinemaPlus с новейшей технологией 4DX. Наших зрителей ожидает множество сюрпризов, о которых мы сообщим одновременно с датой открытия кинотеатров.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

В кино после пандемии: пиар-менеджер CinemaPlus о перспективах работы (ФОТО) - Gallery Image
В кино после пандемии: пиар-менеджер CinemaPlus о перспективах работы (ФОТО) - Gallery Image
В кино после пандемии: пиар-менеджер CinemaPlus о перспективах работы (ФОТО) - Gallery Image
В кино после пандемии: пиар-менеджер CinemaPlus о перспективах работы (ФОТО) - Gallery Image
В кино после пандемии: пиар-менеджер CinemaPlus о перспективах работы (ФОТО) - Gallery Image
В кино после пандемии: пиар-менеджер CinemaPlus о перспективах работы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В кино после пандемии: пиар-менеджер CinemaPlus о перспективах работы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В кино после пандемии: пиар-менеджер CinemaPlus о перспективах работы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В кино после пандемии: пиар-менеджер CinemaPlus о перспективах работы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В кино после пандемии: пиар-менеджер CinemaPlus о перспективах работы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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