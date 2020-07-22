Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО)

Интервью 22 июля 2020 15:14 (UTC+04:00)
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Слава азербайджанских героев и шехидов, павших за независимость Азербайджана и освобождение Карабаха от армянских агрессоров всегда высоко чтят у нас в народе, и мы - молодежь, отдаем дань их вечной памяти, сказал сегодня Trend Life студент четвертого курса факультета скульптуры Государственной академии художеств Азербайджана Тебриз Солтанлы, который изготовил бюст генерал-майора Полада Гашимова.

Во время последних провокаций, совершенных Арменией в направлении Товузского района на границе Азербайджана и Армении, героически погиб находящийся на передовой генерал-майор Полад Гашимов. Он похоронен на второй Аллее почетного захоронения.

"Меня больше всего поразило то, что офицер такого ранга - генерал, находился на передовой, вместе с солдатами отражая вражескую агрессию. Полад Гашимов – настоящий азербайджанский командир и воин. Ему было всего 45 лет…Он также являлся участником апрельских боев 2016 года и был одним из героев этих сражений против армянских оккупантов. Он был награжден орденом "За службу Отечеству" и получил квартиру от государства. Однако, сам проживая на съемной квартире, подарил эту квартиру семье шехида. В Баку приезжал на служебной машине, сдавал ее в министерство, а по своим делам отправлялся на общественном транспорте. Его благородство, образованность, смелость, отвага, забота о солдатах для всех являются примером. Вот почему я решил создать этот бюст. Светлая память нашим героям и шехидам!", - сказал Тебриз Солтанлы.

По словам молодого скульптора, работа над бюстом в глине шла на протяжении четырех дней, на днях композиция будет перенесена в гипс.

"Каждый на своем месте должен трудиться во имя Родины. Когда я заканчивал Художественное училище имени Азима Азимзаде, моей дипломной работой стало создание в полный рост образа Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова. Тогда мне было всего 16 лет. За эти годы, помимо других художественных работ, я также создал несколько бюстов наших классиков – поэтов Микаила Мушфига и Ахмеда Джавада, актера Самандара Рзаева. После окончания ВУЗ-а я продолжу свою деятельность в этом направлении, буду стараться делать все во имя развития национальной культуры и искусства", - добавил Тебриз Солтанлы.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В результате отражения агрессии и ожесточенных боев с 12 по 14 июля погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, старший лейтенант Рашад Махмудов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, рядовой Хайям Дашдемиров, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы, сержант Вугар Садыгов, ефрейтор Эльшад Мамедов, солдат Эльчин Мустафазаде. В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся большие потери.

(Автор: Вугар Иманов)

Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Image
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тебриз Солтанлы рассказал о работе над бюстом генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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