Акиф Меликов рассказал о сотрудничестве Азербайджана и России: Всегда интересно увидеть мастерство коллег

Интервью 25 июля 2020 12:28 (UTC+04:00)
Акиф Меликов рассказал о сотрудничестве Азербайджана и России: Всегда интересно увидеть мастерство коллег

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Акиф Меликов рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о традициях творческого сотрудничества двух стран, о взаимодействии с российскими театрами и русской классике в репертуаре.

– Акиф Туранович, вы возглавляете Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета вот уже более 30 лет, и за это время он стал одним из центров не только национальной, но и международной культуры. Расскажите, пожалуйста, какой политики вы придерживаетесь в вопросах творческого сотрудничества с Россией?

– Все мы, деятели национальной культуры, преследуем общую цель: укрепить межгосударственные связи посредством искусства, которое во все времена было и остается действенным орудием мира и взаимопонимания. Артисты оперной и балетной труппы нашего театра – постоянные участники культурных программ, проводимых на государственном уровне, в частности, представительством Азербайджана в России. Творческое сотрудничество Азербайджана с Россией – устоявшийся факт, отмеченный отношениями неизменного взаимоуважения, взаимовлияния, добрососедства. Неизменным остался и взаимный интерес, поддерживаемый активными творческими контактами, начиная с образовательных процессов и до высоких явлений искусства.

– Какими мероприятиями на сегодня в первую очередь обеспечивается развитие гуманитарного и культурного сотрудничества между Азербайджаном и Россией?

– В частности, в январе текущего года была проведена конференция «Баку – Москва: диалог культур». Ее целью стало укрепление и развитие связей между Азербайджаном и Россией. В ходе работы был подписан Договор о сотрудничестве между управлениями культуры Москвы и Баку. А Международный гуманитарный форум в Баку не только неизменно характеризуется плодотворными контактами, но и завоевал славу одного из наиболее ярких примеров успешного взаимодействия наших стран.

Столь же пристальное внимание к вопросу культурного сотрудничества с Азербайджаном проявляет Россия. Так, в 2019 году в Государственной Думе был проведен круглый стол на тему «Культурные мосты между Россией и Азербайджаном как основа для межкультурного диалога», в рамках которого обсуждались пути развития народной дипломатии между нашими странами. Надо ли говорить, насколько важны подобные мероприятия, играющие значимую роль в укреплении межгосударственного гуманитарного сотрудничества. А особая роль в успехе этого важного процесса принадлежит главам наших государств, которые не отделяют проблемы культуры от решения вопросов политического или экономического характера.

– У Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета долгая история сотрудничества с русским искусством. Как началось это взаимодействие?

– В этом году наш театр отмечает своё 100-летие. Как известно, Театр оперы и балета был создан в 1920 году Декретом правительства Азербайджанской ССР. Хотя в действительности его открытие состоялось 28 февраля 1911 года. В день открытия театра исполнялась, представьте себе, сложнейшая опера «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, представленная труппой «Русская опера». Более того, уже в первые годы на сцене в то время главного театра страны наряду с выдающимися операми Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева, Зульфугара Гаджибекова ставились произведения русских композиторов, в том числе балет «Лебединое озеро», оперы «Демон» Рубинштейна, «Мазепа» Чайковского и др. Ценно, что с самого начала приглашенные российские артисты выступали на одной сцене с азербайджанскими талантливыми певцами – так на уровне профессионального сотрудничества происходило взаимовлияние культур.

– Недавно вы принимали на своей сцене театр «Санктъ-Петербургъ Опера». Можно ли говорить о том, что российские постановки пользуются в Баку особым интересом?

– Любовь и доверие к российским постановкам имеют исторически устоявшийся характер. Спектакли «Санктъ-Петербургъ Опера» прошли в Баку в рамках Года театра России, это были оперы «Искатели жемчуга» и «Фауст» в постановке народного артиста России Юрия Александрова. Радует сложившееся у наших гостей мнение, что Азербайджан становится одним из приоритетных гастрольных направлений для «Санктъ-Петербургъ Опера». Кроме того, благодаря Центру оперного пения Галины Вишневской, в разное время на сцене Азербайджанского театра оперы и балета были показаны поистине блистательные российские спектакли: «Царская невеста» Римского-Корсакова, «Иоланта» Чайковского и другие. Соприкоснуться с этим великим искусством – большая радость для зрителя и замечательная школа для каждого артиста, имеющего отношение к балетному искусству.

– Частыми гостями на азербайджанской сцене являются солисты Государственного академического Большого театра, например, недавно они участвовали в бакинской постановке «Лебединого озера». Расскажите, пожалуйста, поподробнее о сотрудничестве с Большим театром России.

– Всегда интересно увидеть мастерство коллег, тем более прославленной российской школы. Только за короткий период в Баку в роли Одетты-Одиллии выступили такие звезды современного балетного искусства как Алена Ковалева, Ангелина Влашинец, Кристина Кретова. В роли Зигфрида бакинским зрителям посчастливилось увидеть Якопо Тисси, Клима Ефимова и Тимура Аскерова – солиста Мариинского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге, нашего соотечественника, завоевавшего широкое признание за рубежом. Также солисты Большого театра с успехом выступали у нас в балете «Жизель» Адана.

– С какими ещё российскими театрами вы сотрудничаете?

В наших постановках регулярно участвуют солисты театров «Новая эра» и «Геликон-опера», причём сотрудничество с «Геликон-опера» началось ещё в 2010 году, когда художественный руководитель этого театра Дмитрий Бертман был приглашен в Баку для постановки силами нашей оперной труппы новой версии оперы «Интизар» Фирангиз Ализаде. В начале этого года «Геликон-опера» поставил на своей сцене балет «Золушка» азербайджанского композитора Леонида Вайнштейна. Тот факт, что опера «Золушка» в новом, технически современном решении идет на одной из престижных сцен Москвы, бесконечно радует, так как в очередной раз подтверждает успех национальной композиторской школы Азербайджана. Попутно отмечу, что балет «Семь красавиц» Гара Гараева – одно из украшений нашего театра, вошел в репертуар театра «Русский балет», созданного Вячеславом Гордеевым. Этот выдающийся деятель балетного искусства был приглашен возглавить жюри проводимого в Баку Международного конкурса балета имени легендарной балерины Гамяр Алмасзаде. Как видите, в мире музыкального театра многие линии переплетаются, создавая великое, возвышенное искусство.

– А как в России принимают азербайджанские театральные постановки?

– Азербайджанский театр оперы и балета неоднократно бывал на гастролях в России. В Большом театре были показаны балеты Гара Гараева «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц», «Дон Кихот», балет Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь» и балет на музыку Полада Бюльбюль-оглы «Любовь и смерть». Последний был показан и в Санкт-Петербургском Мариинском театре. Пресса была более чем положительной, в залах – аншлаг. Спектакли имели колоссальный успех.

– Какие ещё формы сотрудничества практикуются между азербайджанскими и российскими театрами?

– Важной стороной такого сотрудничества являются мастер-классы, проводимые в нашем театре высокими профессионалами российского сценического искусства. Так, например, народный артист России, педагог-репетитор Большого театра Марк Перетокин на протяжении месяца вел у нас мастер-классы, репетировал с солистами; балетмейстер-постановщик и педагог-репетитор Большого театра Петр Казьмирук также внес весомый вклад, ориентируя артистов на исключительно высокую профессиональную планку. На уровне мастер-классов мы контактируем и с Московской государственной консерваторией им. П.Чайковского. С большим вниманием балетная труппа отнеслась к рекомендациям посетивших театр всемирно известных артистов балета и хореографов, как, например, Владимир Васильев, Вячеслав Гордеев, Николай Цискаридзе, а также профессор ГИТИС Виталий Ахундов – наш соотечественник, создавший в свое время яркие, запоминающиеся образы на сцене Азербайджанского театра оперы и балета. Также для артистов балетной труппы театра существует практика стажировки в Московской государственной академии хореографии.

– Какие спектакли русских авторов можно посмотреть сейчас в вашем театре?

– Русская классика во все времена являлась украшением репертуара Азербайджанского театра оперы и балета. Сегодня на нашей театральной сцене идут балеты Чайковского «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Ромео и Джульетта», а также «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородина. Любители балетного искусства могут посмотреть «Шехерезаду» на музыку Римского-Корсакова, «Барышню и хулиган» Шостаковича, «Кармен» на музыку «Кармен-сюиты» Бизе – Щедрина, «Искушение» на музыку Первой симфонии Прокофьева. Из оперных спектаклей – «Алеко» С.Рахманинова, концертный вариант «Пиковой дамы» Чайковского. У нас есть огромное желание и планы расширить репертуар, в том числе и произведениями русской классики.

Акиф Меликов рассказал о сотрудничестве Азербайджана и России: Всегда интересно увидеть мастерство коллег - Gallery Image
Акиф Меликов рассказал о сотрудничестве Азербайджана и России: Всегда интересно увидеть мастерство коллег - Gallery Image
Акиф Меликов рассказал о сотрудничестве Азербайджана и России: Всегда интересно увидеть мастерство коллег - Gallery Image
Акиф Меликов рассказал о сотрудничестве Азербайджана и России: Всегда интересно увидеть мастерство коллег - Gallery Thumbnail
Акиф Меликов рассказал о сотрудничестве Азербайджана и России: Всегда интересно увидеть мастерство коллег - Gallery Thumbnail
Акиф Меликов рассказал о сотрудничестве Азербайджана и России: Всегда интересно увидеть мастерство коллег - Gallery Thumbnail
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