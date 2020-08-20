Москва – Баку: симбиоз двух культур в творчестве Нигяр Джафаровой

Интервью 20 августа 2020 11:30 (UTC+04:00)
Москва – Баку: симбиоз двух культур в творчестве Нигяр Джафаровой

БАКУ /Trend Life/ - К 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне молодая азербайджанская певица Нигяр Джафарова представила cover-версию песни "Эхо любви" и видеоклип, снятый̆ на неё в Москве. Этот проект и сейчас продолжает собирать самые восторженные отклики: "До глубины души, до слёз...", "Очень красиво и проникновенно!", "Будто советский фильм под чистое красивое пение!"...

Исполнительница рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своём творческом дебюте в России и о том, как память о прошедшей войне отзывается в сердцах граждан наших стран.

– Нигяр ханум, почему для вашего дебюта в сети вы выбрали именно "Эхо любви"?

– Эта песня занимает в моем сердце особенное место, во многом благодаря волшебному исполнению Анны Герман – ее голос зачаровывает. Когда я еще не знала о том, что песня впервые прозвучала в кинофильме "Судьба", у меня возникла идея рассказать с её помощью историю, зародившуюся в годы войны. Безусловно, эту работу я посвятила всем жертвам и живым очевидцам Великой Отечественной войны, но центральное место в ней занимает лирическая история. Мне хотелось показать, что по-настоящему сильным чувствам ничто не может препятствовать: ни годы, ни трагически сложившиеся обстоятельства. Мы живем в спокойное время и не знаем серьезных проблем, когда на кону может стоять жизнь любимого человека. Думаю, такие проекты нужны именно для того, чтобы напомнить людям, как важно ценить то, что мы имеем.

– Кто вошел в вашу творческую группу, как шла работа в это непростое время?

– В роли режиссера выступил молодой и перспективный студент ВГИКа Еламан Шаубанов. Он познакомил нас с Вероникой Станко, которая стала продюсером проекта, затем ребята подключили своих друзей с кинематографических факультетов, и так была собрана наша команда. Я сделала запись на студии, а затем нам пришлось поторопиться с работой над клипом в связи с пандемией. Благодаря совместным усилиям мы закончили съёмки за два дня до официального начала самоизоляции.

– Как встретили проект в России и Азербайджане? Какие отзывы поклонников и коллег были самыми запоминающимися?

– Работа готовилась к юбилею со Дня Великой Победы, очень важному и памятному празднику как для России, так и для Азербайджана. Премьера кавера прошла 1 мая, и работу встретили очень доброжелательно. Друзья и родные выразили гордость и поддержку, но еще больше меня поразили отклики совершенно незнакомой мне аудитории. Люди желали успехов, говорили, как их тронула и довела до слез наша работа. Эти слова для меня очень ценны – они означают, что у нас получилось донести свою идею. Это вдохновляет меня творить, продолжать начатое дело.

– Вы очень глубоко прочувствовали эту особенную для каждого советского, российского, азербайджанского человека песню. Чем отзывается лично в вас Великая Отечественная война, как она отразилась на вашей семье?

– В моей семье детей воспитывают в уважении к истории своих предков. Три моих прадеда: Гусейн Тагиев, Тофиг Султанов и Анвер Гараев – прошли Великую Отечественную войну. К сожалению, я их не застала, но по рассказам родителей, они очень любили 9 мая и каждый год с трепетом ждали этого дня. Для моей семьи День Победы большее, чем дань истории. Помню, как в школьные годы к нам на уроки часто приглашали ветеранов войны, и они рассказывали, через что им довелось пройти. Мы слушали их и покрывались мурашками от ужаса, а ведь эти люди пережили такое вживую, совсем не как в кино. Они научили нас тому, какой ужас представляет собой любая война.

– Далеко не во всех странах постсоветского пространства День Победы до сих пор масштабный государственный̆ праздник, но в России и Азербайджане это именно так. Почему наши страны так роднит общая память, как вам кажется?

– Азербайджан – республика, отправившая на фронт более 600 тысяч человек, из которых больше половины не вернулись домой. Около 50 азербайджанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Азербайджан сыграл важную роль в Великой Отечественной войне, снабжая Красную Армию топливом, и в России это всегда подчеркивают. Наши страны роднит то, что мы, сплотившись, боролись против фашизма, против жестокости и несправедливости. Азербайджан никогда не поддерживал агрессию и жестокость, осуждает кровопролитие и борется против этого.

– Как сложилось, что вы посвятили свою жизнь музыке? Кто помог вам в становлении как певицы?

– Ещё когда родители только отдали меня в музыкальную школу, я точно знала, что свяжу свою жизнь с искусством. Поставив своей целью поступление в Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли, я переехала из Москвы в Баку. Судьба щедро наградила меня, определив в класс народной артистки СССР и Азербайджана, оперной певицы и профессора Фидан Гасымовой. Она была строга, требовательна и одновременно очень заботлива. Я безмерно признательна ей за все, чему она меня научила. Фидан ханум стала мне второй мамой, только благодаря ей я научилась любить свой голос. Также главными примерами для меня являются мои родители, которые оказывают мне колоссальную поддержку, верят в меня и помогают осуществлять задуманные идеи и мечты.

– Что побудило вас после окончания Бакинской музыкальной̆ академии продолжить творческую карьеру в Москве?

– В Москве прошла бóльшая часть моего детства, а в Баку – юношества, и этот своего рода симбиоз двух кардинально противоположных культур повлиял на моё становление как личности и артиста. Я постоянно нахожусь в творческом поиске, и после окончания академии решила, что будет верным шагом переехать в Москву. Здесь много творческих людей, разделяющих мои взгляды и стремления, каждый спешит навстречу своей мечте, и это не может не вдохновлять!

– Ощущаете ли вы себя в какой-то степени послом азербайджанской культуры в дружественной стране?

– Однозначно ощущаю! И считаю это очень важным, своего рода миссией каждого молодого азербайджанца, проживающего за пределами своей родины. Я с детства проявляла большой интерес к искусству, но именно в Азербайджане во мне выросли настоящее понимание и любовь к музыке, её тонкое восприятие и способность через призму своих эмоций транслировать ее в окружающий мир.

– Вы являетесь лауреатом как азербайджанских, так и российских международных певческих конкурсов. Какие из них были особенными для вас?

– С каждым выходом на сцену я приобретала всё больше опыта и уверенности, но последний конкурс помню лучше всех, он был самым ответственным. Это был суперфинал международного фестиваля "Салют Талантов" в Санкт-Петербурге. В атмосфере Петербурга есть что-то волшебное. За день до фестиваля на Иоановском мосту я загадала желание, бросив монетку в скульптуру зайца, сидящего на сваях. Она попала на памятник и не отскочила в воду. На следующий день я с успехом выступила на фестивале и заняла 1 место суперфинала. Совпадение это или нет – знает только зайчик на сваях. А ещё на этом фестивале я встретила своих земляков, участвовавших в других музыкальных категориях конкурса. Они увидели мое имя в списках участников и пришли поддержать. Это тронуло меня до слёз. Мы искренне болели друг за друга и следим за творчеством друг друга до сих пор.

– Какие дальнейшие творческие проекты вы планируете после такого успешного дебюта в сети?

– Я получила много предложений о совместных проектах, и это очень радует. В век современных технологий у артистов есть много возможностей найти близких по духу и разделяющих их интересы творческих людей. К счастью, у меня есть ещё много идей, которые я планирую в скором времени воплотить в жизнь.

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