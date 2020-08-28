Эксклюзивное интервью! Митяй из "Джентльменов удачи": Родной поселок Гарачухур и азербайджанский язык (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Какими судьбами? И что это вдруг про меня вспомнили?" – удивился известный российский актер театра и кино, режиссер-постановщик Московского Государственного театра киноактёр, кавалер Ордена Дружбы, заслуженный артист, наш земляк Анатолий Яббаров, когда мы позвонили ему и попросили об интервью. 24 августа актеру исполнилось 83 года, с чем мы его и поздравили, пожелали долгих лет жизни и творческих успехов, попросив поделиться воспоминаниями.

Представляем читателям Trend Life эксклюзивное интервью с Анатолием Яббаровым.

Анатолий Ахмедович Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку в большой многодетной семье. Когда ему исполнилось три месяца, его отец умер, и матери, работавшей воспитательницей в детском саду, пришлось одной поднимать семерых детей. Анатолий – самый младший и единственный, кто посвятил свою жизнь искусству.

"Прекрасно помню те годы, свое детство, и очень жаль, что давно не был в родном городе. Мои детские годы пришлись на очень тяжелый период – годы войны. Это были голодные и трудные времена, когда все силы были мобилизованы во имя победы над фашизмом. Немцы рвались к бакинской нефти, которая обеспечивала почти весь фронт топливом. Каждую ночь мама говорила нам "Не раздевайтесь", и как только звучала сирена, мы бежали в бомбоубежище. Нашей многодетной семье, конечно же, было очень тяжело. Не то, что еды, даже одежды нормальной не было, и мне как младшему приходилось донашивать одежду старших братьев. И зимы были в те годы суровые, очень холодно было. У нас даже теплой одежды не было. Несмотря на все трудности, мать очень заботилась о нас, мы всегда выглядели аккуратными и чистыми. Она была настоящей героиней! Мы ее фактически не видели, работала круглосуточно: днем - в детском саду, а затем заступала на ночное дежурство, куда иногда брала меня с собой. Во время ночного дежурства немного спала, стирала и штопала нашу одежду, проверяла уроки. Старшие братья и сестры все поддерживали друг друга как могли. К тому же, Баку всегда был интернациональным городом, все жили душа в душу, соседи помогали, и в радости, и в горести были как одна семья. Наш дом находился рядом с военным городком в поселке Гарачухур, который тогда назывался посёлок имени Кагановича. Лишь позже нам дали однокомнатную квартиру в поселке Монтина, который затем стал Наримановским районом. Мы жили на улице Чапаева".

Окончив десятилетку в Баку, по настоянию родных Анатолий поступил на физико-математический факультет Ашхабадского университета (Туркменистан). Но, проучившись полтора года, понял, что точные науки не для него, и перешел на факультет русского языка и литературы Педагогического института города Чарджшоу. Однако и здесь задержался всего на год. Молодого человека неудержимо тянуло в актерскую профессию – и вскоре эта мечта осуществилась.

"Еще период жизни в Баку я играл в юношеских актерских и хореографических коллективах Дома культуры поселка. Мой дебют состоялся в 14-летнем возрасте перед большим количеством людей. Я мечтал о сцене, меня очень влекла эта сфера. Но надо было учиться и работать, чтобы помогать семье".

В 1959 году он был принят в Ашхабадский русский драматический театр имени Пушкина, где проработал до 1962 года, затем отправился в Москву и поступил на актерский факультет ГИТИС, который закончил в 1966 году. В 1964 году, будучи студентом третьего курса, Анатолий Яббаров успешно дебютировал в кино в фильме Григория Чухрая "Жили-были старик со старухой". На протяжении творческой жизни в кино Анатолий Яббаров исполнял преимущественно эпизодические роли, но все его персонажи были яркими и запоминающимися. Благодаря особой фактуре актёру хорошо удавались отрицательные герои: уголовник по кличке Митяй из "Джентльменов удачи", гробовщик из фильма "Совсем пропащий", убийца из "Двух капитанов". Он стал одним из любимых актеров режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова, сыграл у них несколько заметных ролей – Кинстинтиныча в "Скверном анекдоте", белогвардейца в "Беге", слепца в "Легенде о Тиле". Наумов продолжил сотрудничество с актером и после смерти Алова, пригласив его в свои картины "Тайна Нардо, или Сон белой собаки", "Часы без стрелок" и "Джоконда на асфальте". Актер сыграл в более чем тридцати фильмах, среди его последних работ - сериал "Фурцева" и фильм "Танкист".

В 1988 году Яббаров в качестве режиссера с большим успехом поставил спектакль по сказке Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Также осуществил постановки спектаклей "Мульти-пульти-ералашки", "Ровно в 12", "Али-Баба и разбойники", "Бродвей… Бродвей, или Любовные страсти звёзд Бродвея". В последнем, премьера которого состоялась в 2005 году, он выступил и в качестве актера, сыграв Берта Хинкла, театрального агента знаменитой примы Бродвея. Помимо актерской и режиссерской деятельности Анатолий Ахмедович занимается литературным творчеством, является автором книг "Кадр шестой, дубль последний" и "Стоп! Кина не будет!".

А в последний раз он был в Баку в 1988 году, где сыграл в фильме режиссера Расима Исмайлова "Частный визит в немецкую клинику".

"До 1988 года каждый год приезжал в Баку, но после смерти старшего брата, который жил на Баилово, так и не смог до сих пор посетить родной город. За пару лет до этого потерял мать. Никого из близких и родных в Баку уже не осталось, некоторые разъехались, многих нет в живых... Вот, поэтому, видимо, очень хотел бы приехать в Баку, но разве можно жить в гостинице в родном городе? Ведь родных у меня не осталось в Баку, чтобы могли принять. Очень жаль… Вспоминаю те годы с ностальгией. В родной город надо в приезжать в гости к родным и близким друзьям…А мне уже 83 года…Поэтому осталась только мечта вернуться в Баку и посмотреть на его красоту. Все кто, посещает этот город, выражают свои искреннее восхищение. Говорят мне: "Ты не узнаешь Баку. Шикарный город!". У меня сын и внук, может им посчастливиться побывать в моем родном городе. К сожалению, за годы творческой жизни снялся всего в одном азербайджанском фильме, хотя являюсь коренным бакинцем".

Анатолия Ахмедовича очень тянет в родной город, и он по-прежнему помнит азербайджанский язык.

"Я всегда, и во время жизни в Ашхабаде, и в Москве скучал и скучаю по Баку, вспоминаю своих родных и друзей, родной поселок Гарачухур, улицу Чапаева, Каспийское море и пляж Шихово, дачи Абшерона. Родная земля всегда притягивает. Как деревьям, которые мы сегодня сажаем, нужны корни, так и человеку - земля, где он родился и вырос, она дает ему силы и энергию. Она навсегда остается в сердце и оттуда никуда не пропадет. Даже уезжая в хорошую страну, человек все равно думает и вспоминает родной очаг. Мы не выбираем место, где нам родиться, и это моя родная земля, где я сделал первый шаг, сказал первое слово, первый раз влюбился, совершил первый достойный поступок, где похоронены мои родители, близкие и родные. И я по –прежнему владею азербайджанским языком и общаюсь на нем, когда встречаюсь в Москве с земляками. Очень надеюсь, что моя мечта все же сбудется, и я смогу приехать в Баку…Я передаю бакинцам огромный привет.Bakı mənim doğma şəhərimdi və onun uçün çox darıxmışam!".



Интересные факты из фильма "Джентльмены удачи"

В следующем году исполнится 50 лет со дня выхода на экраны "Джентльмены удачи". Фильм начали снимать в декабре 1970 года, в 1971 году он вышел на экраны и вмиг завоевал ошеломляющий успех. В первый же год комедию посмотрели около 65 миллионов человек. При смете в 400.000 рублей фильм за год принёс около 30 миллионов. Очевидцы рассказывают, что спекулянты с утра скупали все билеты за 20 копеек и перепродавали за 3 рубля. А Анатолия Яббарова стали называть по имени персонажа-уголовника "Митяй". Друзья при встрече подшучивали "Митяй, схорониться мне надо". А однажды на улице одна бабушка, увидев его, подняла крик, мол, Митяй не умер (по фильму его с крыши сбросил Доцент) и позвала милицию. Милиционер, узнав актера, только улыбнулся, а бабушка так и оставалась в шоке.

Из всего яркого творческого коллектива дружеские отношения Анатолия Яббарова сложились с заслуженным артистом Раднэром Муратовым, которого поддерживал в тяжелые моменты болезни, до самой своей смерти.

"Раднэр был очень талантливым актером и светлым человеком, воспитанным и интеллигентным,его отец был первым секретарем Казанского обкома партии. Он очень любил читать, и в его доме была богатая библиотека из редких книг. Его советское имя Раднэр происходит от сокращения лозунга "радуйся новой эре". Родные, близкие и друзья звали его Радиком. Более того, у него был прекрасный аналитический ум и по своей собственно схеме он часто выигрывал в лотерею и на скачках. К тому же, он блестяще играл в шахматы и даже однажды обыграл чемпиона мира по шахматам Василия Смыслова. После премьеры "Джентльменов удачи" все актеры, и Радик в том числе, проснулись знаменитыми. К сожалению, сыграв эпизодические роли в порядка восьмидесяти фильмах, роль Василия Алибабаевича стала для него единственной известной. Всю жизнь он проработал в Театре-студии киноактера, затем перестал выходить на сцену, не снимался в кино, хотя и принимал участие во встречах со зрителями. Когда началась перестройка, уже на старости лет он оказался за чертой бедности. Его пенсии едва хватало на жизнь, поэтому Радик попросился обратно в театр. Мы с директором, посовещавшись, решили взять его, хотя ни в одном спектакле он занят не был. Дело в том, что он постепенно забывал имена и даты, даже самые простые слова, терял ориентацию. Просто приходил раз в месяц в бухгалтерию за зарплатой. Все, кто мог, и мы, и Гильдия актеров России, оказывали ему материальную помощь. А потом он стал просто на глазах сдавать, выяснилось – болезнь Альцгеймера. Он скончался в 2004 году, похоронили на Николо-Архангельском кладбище. Муратов был человеком очень добрым, поэтому его многие любили, но на похоронах было на удивление мало людей".

Кстати, фильм "Джентльмены удачи" сняли всего за три месяца, но финальный вариант не понравился цензорам. Картину спасло вмешательство главы МВД Николая Щелокова. Он посмотрел фильм и остался в полном восторге. Однако из-за обилия тюремного жаргона ленту "тормозили" до тех пор, пока её не посмотрел Леонид Брежнев. Он дал добро, заметив, что сегодня все блатные термины из этого кино знает любой мальчишка.

Интересно, что режиссёр фильма Александр Серый сам отсидел четыре года в тюрьме за драку в ресторане и уголовный жаргон знал не понаслышке. Он приревновал невесту и жестко избил "пристающего" (кстати, возлюбленная дождалась своего героя – они поженились, у них родилась дочь). Один из сценаристов фильма, Георгий Данелия, решил помочь недавно освободившемуся коллеге. Совместно с Викторией Токаревой он написал сценарий и получил добро на съёмки в Госкино. Также он принял активное участие в подборе актёров и съёмках фильма.

Идея фильма была предложена известным сценаристом Валентином Ежовым, и изначально картина называлась "Рецидивист". И сюжет был совсем иной - шайка мошенников и противостоящий им майор милиции, которого должен был сыграть Евгений Леонов. Другие образы: Ролан Быков – фальшивомонетчик по кличке Миллиметр; Юрий Никулин – профессиональный альфонс, многоженец; Андрей Миронов – жулик по кличке Пижон, угонщик автомобилей; Савелий Крамаров – мелкий карманник по кличке Косой. Однако, высшему милицейскому начальству этот сюжет не понравился. К тому же, почти все актеры по уважительным причинам отказались от съемок. Пришлось переписывать сценарий. В итоге Евгений Леонов из милиционера стал директором детского сада, а его антиподом - рецидивист по кличке Доцент. На роль Хмыря сначала пробовался Лев Дуров, но играл эту роль Георгий Вицин. Самые большие проблемы были с ролью Василия Алибабаевича, который должен был быть "нерусским". Подходящего актера все никак не могли найти, и тогда Раднэр Муратов, который был взят на роль начальника тюрьмы, сам предложил воплотить этот образ. Времени для поиска нового кандидата совсем не было, а роль начальника тюрьмы была сокращена.

Съёмки фильма проходили в Москве и в Узбекистане. Самыми тяжёлыми были съёмки в тюрьме. Это была самая настоящая тюрьма строгого режима в Самаркандской области Узбекистана. Женщин туда не пустили, а актёров и операторов постоянно сопровождали милиционеры. Евгений Леонов, готовясь к съемкам и вживаясь в роль, посещал Бутырскую тюрьму и подглядывал за заключенными прямо в отверстие в двери тюремной камеры. Актер тщательно записывал все услышанное в тетрадку, подмечая при этом каждую деталь в их поведении. А вся блатная речь в картине появилась благодаря режиссеру Александру Серому - пригодился его тюремный опыт. Плакаты, висевшие в камере: "На свободу - с чистой совестью", "Запомни сам, скажи другому, что честный труд - дорога к дому", а также воровской жаргон: "канай отсюда", "пасть порву", "моргалы выколю", "рога поотшибаю" - это всё с зоны. Перебор в жаргоне, по совету цензуры, заменили на более невинные слова: например, "падла" на "редиску", а также появились - сарделька, сосиска, петух гамбургский и даже Навуходоносор.

Для съёмок сцены в машине с цементом создали специальный раствор - это была подкрашенная зеленым цветом хлебная закваска с луковой эссенцией. Состав получился очень липкий и с отвратительным запахом - после него актёрам пришлось отмываться несколько часов. Кстати, Георгий Вицин остался сидеть в машине и после съемок: кто-то надним подшутил, сказав, что этот настой на 23-х лекарственных травах и на 15 лет продлевает молодость. А вот Савелий Крамаров вообще отказался лезть в цистерну, так как страдал клаустрофобией. Поэтому кадр, когда в "цементе" находятся все актеры, был снят в павильоне. В фильме можно заметить, что вначале из цемента вылезает Леонов, далее Вицин, затем в кадре появляется верблюд, а в следующий момент мы видим Крамарова, который спрыгивает с машины. А вот одежду, которую снимали и пытались высушить главные герои, окунули в настоящий цементный раствор.

Эпизод, в котором зэки растирают друг друга снегом и орут - актёрский экспромт. На самом деле планировалось снять обыкновенную зарядку. Леонов, Вицин и Крамаров договорились, что откажутся раздеваться в 17-градусный мороз. Однако Муратов опоздал на съёмки и не знал о договорённости, поэтому выскочил на снег в плавках. Остальным тоже пришлось раздеться… Крамаров решил отомстить Муратову - подкрался к нему и начал натирать снегом, тот завопил от неожиданности, а Вицин подхватил игру и угостил снегом Крамарова. В таком виде дубль и вошёл в картину.

Помните, как в фильме Василий Алибабаевич зажигает керосинку, после чего раздаётся взрыв и загорается весь дом? Эту сцену снимали в одном из московских домов, который предназначался под снос. Поэтому его на самом деле подожгли, и чуть было не произошла трагедия. Съёмочная группа настолько увлеклась процессом, что перестала замечать опасность. В результате операторов и ассистентов буквально вытаскивали из пламени. Более того, оператор картины Михаил Агранович хотел снять отблеск огня в глазах Муратова. Для этого огненный факел подносили к глазам актера. Но переусердствовали и поднесли его слишком близко к лицу актера, который получил ожог радужной оболочки, но, к счастью, врачи смогли его вылечить.

Съёмочная группа с большим трудом нашла для съёмок верблюда. Думали, что в Самарканде двугорбые на каждом шагу встречаются. Ничего подобного! Отыскали животное по имени Алмаз только в зоопарке. И, конечно же, верблюд не плевал в лицо Савелию Крамарову. Этот "плевок" был не чем иным, как обильно вспененным на лице актёра шампунем. Более того, в период съемок с верблюдом произошла одна забавная история. Он жил в кузове грузовика, припаркованного во дворе гостиницы, в которой ночевали члены съемочной группы. Как-то утром киношники глянули на верблюда и не смогли сдержать хохот. Оказалось, он был наголо выбрит с одной стороны. Сделал это хозяин животного, живший в кабине того же грузовика. Ему не заплатили суточные, и, чтобы прокормиться, он побрил верблюда и продал шерсть. Потому-то в кино животное показывают только с одной, небритой стороны.

А шлем Александра Македон­ского, из-за которого в фильме разгораются нешуточные страсти, сделали в бутафорском цехе "Мосфильма". После съёмок его взяла на память директор картины Александра Демидова. Этот шлем попросила нарисовать ее знакомая художница, которая внезапно скончалась, а шлем пропал безвозвратно.

(Автор: Вугар Иманов)