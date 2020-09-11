Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО)

Интервью 11 сентября 2020 18:46 (UTC+04:00)
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Журналистика для детей – это не школьное сочинение. Не "загуглишь" тему, чтобы списать. Это не кино и не мультфильм. Не выдадут готовый текст сценария. Здесь все надо делать самому. Например, если готовишься к интервью, надо больше узнать о человеке, с кем собираешься беседовать, подготовить интересные вопросы и даже импровизировать во время интервью, чтобы получился увлекательный материал.

Первые шаги в этой сфере делает ученик 3 "Е" класса 169 бакинской школы, 7-летний Эмиль Марданов (28 октября ему исполниться 8 лет), который на протяжении нескольких месяцев является ведущим детских рубрик журнала Nargis - "Беседы юного журналиста" и "Ребенок спрашивает", транслирующегося онлайн в соцсети İnstagram (https://instagram.com/emil.mardanov.tm?igshid=1txxrj02jucp7).

Он самый юный журналист Азербайджана! Эмиль уже делал онлайн-интервью с учредителем Издательского дома Nargis и главным редактором журнала Nargis Ульвией Махмудовой, депутатом Милли Меджлиса Айдыном Мирзазаде, народным писателем Чингизом Абдуллаевым, заслуженным артистом Бахрамом Багирзаде, победителем конкурса O ses Türkiye, участником "Евровидения" 2008 и 2015 годов Эльнуром Гусейновым, поэтессой и пианисткой Захрой Бадалбейли, телеведущим Азером Гарибом, певцом Хайямом Нисановым, дизайнером Джалалом Кенгерли, а также с представителями России - архитектором Александром Неровня, телеведущим Алексеем Куличковым, директором Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексеем Ретеюмом, пресс-секретарем Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Гюльназ Миннихановой и другими известными людьми. Он удивляет знаменитостей своей детской искренностью и чистотой души!

В интервью Trend Life Эмиль Марданов рассказал о столь интересном увлечении.

"В первые эфиры я очень переживал, стеснялся, и сейчас волнуюсь, но очень радуюсь, что могу общаться с такими людьми. Вообще-то я мечтаю стать военным или полицейским, но быть журналистом очень здорово. Мне в этом очень помогает отец, вместе с которым я готовлюсь к интервью, мы просматриваем различные материалы, готовим вопросы. Но я ведь еще ребенок и у меня всегда есть вопросы, которые мне интересно задать другим. У папы свой мир, у меня свой (смеется). Мне очень нравится спрашивать об отношениях к животным, к играм, к своим детям".

Эмиль говорит, что журналистика значительно расширила его кругозор. Причем, он берет интервью на русском и азербайджанском языках.

"Хотя мне 7 лет, но чувствую я себя на 10 (смеется). Ну и пусть, главное, чтобы все вокруг было интересно. Некоторым детям родители запрещают что-то делать. Если ребёнок что-то хочет сделать, то пусть попробует, почему бы и нет? Правда, родители не дают мне телефон, чтобы я играл. Обещают купить, если буду хорошо учиться, когда мне исполнится 10 лет".

Эмиль очень соскучился по школе и с нетерпением ждет начала учебного года.

"С этим коронавирусом намучились уже. Очень соскучился по учителям и друзьям, одноклассникам. Онлайн-уроки не сравнить с живым общением в классе. Мы еще дети – нам хочется гулять, играть, развиваться. А моим самым любимым предметом является математика, но по ней пока получаю тройки. Даю слово, исправлюсь. А еще я с пяти лет очень люблю рисовать, учусь этому на YouTube. А еще мне нравится химия".

Эмилю очень нравится, когда комментируют его интервью в İnstagram, ставят "лайки".

"Я даже чувствую себя звездой (смеется). Если даже не стану в будущем журналистом, то буду блогером. Это очень здорово и прикольно!".

Пожелаем талантливому Эмилю успехов в журналистике, да и вообще, во всех начинаниях, в которых он захочет осуществить свои мечты!

(Автор: Вугар Иманов)

Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Image
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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