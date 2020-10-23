Нам не страшно умереть, потому что становимся шехидами на своей земле, уничтожая захватчиков - вице-президент ПЕН-клуба Натиг Расулзаде

БАКУ /Trend Life/ -"Важно донести миру правду о нашей Отечественной войне за освобождение земель Азербайджана от армянских агрессоров",- сказал сегодня в интервью Trend Life вице-президент ПЕН-клуба Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", народный писатель Натиг Расулзаде.

"Что мы можем сделать для этого? Я вспоминаю обращение Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой к азербайджанскому народу, где она сказала о том, что все мы, весь азербайджанский народ, в настоящее время – солдаты, мы в тылу и перед нашими компьютерами должны использовать все возможности интернета, социальных сетей, многочисленных сайтов для того, чтобы весь мир знал, чтобы вся мировая общественность глубоко осознала, что Азербайджан ведет справедливую войну за освобождение своей земли, своих исконных территорий от армянских захватчиков", - подчеркнул Натиг Расулзаде.

По его словам, мы около 30 лет ждали освобождения оккупированной территории страны от армянских агрессоров. За это время выросло два поколения азербайджанских граждан, изгнанных с мест проживания, из своих родных домов.

"Сколько еще ждать!? Еще тридцать? Или триста! Этого не будет. Терпению азербайджанского народа пришел конец. И 27 сентября, когда армия Азербайджана перешла в контрнаступление, она показала всему миру мощь и высокий профессионализм наших славных вооруженных сил. Время показало, что Верховный главнокомандующий, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял своевременное и очень верное решение о контрнаступлении наших вооруженных сил против армянских банд формирований. Я не могу назвать их армией, не могу назвать этим благородным словом тех, кто как трусливые шакалы бегут с поля сражения при каждом наступлении нашей армии, тех, кто выпускает ракеты по спящим городам нашим, убивая детей в своих постелях, тех, кого по праву следует называть ублюдками и дезертирами, а не воинами", - отметил народный писатель.

По его словам, не следует недооценивать врага, тем более, такого коварного и подлого, привыкшего воевать с мирным населением, надо всегда быть начеку, и бить армянских фашистов каждый раз, стараясь сохранить и сберечь наших молодых ребят, которые рвутся в бой, у которых боеспособность и моральный дух очень высоки, потому что они хорошо сознают, что сражаются за освобождение своих родных земель, своих городов и сел, своих домов, сражаются, защищая весь миролюбивый азербайджанский народ.

"Я вспоминаю слова нашего Президента, Верховного главнокомандующего, который сказал, что мы прогоним с нашей земли армянских фашистов, как собак… Это далеко не случайное высказывание. У нашего народа есть такое выражение. Если собака забредет вдруг на святое место, святой пир, или мечеть, её сразу изгоняют, чтобы не осквернила это святое место. Наша земля священна, и за нее мы боремся, за неё идем на смерть, нам не страшно умереть, потому что становимся шехидами на своей земле, уничтожая захватчиков.

Тридцать лет назад, в начале армянской агрессии, наша республика, можно сказать, переживала тяжелые дни информационной блокады, наш голос не доносился до мировой общественности, в отличие от вражеской клеветы, распространяемой армянскими террористическими организациями по всему миру, создавая в различных странах предвзятое, несправедливое отношение к Азербайджану. И сейчас нелегко противостоять лжи и клевете, откровенной, подлой, несоответствующей действительности информации, которую распространяют армянские СМИ, и, к сожалению, не только армянские. Но мы все должны давать отпор этой провокационной лжи и клевете, которая, кстати сказать, даже в устах армянского лидера, звучит далеко от общепринятых дипломатических обращений. Но когда оскорбляют мой народ – это оскорбляют меня. Когда оскорбляют моего президента – это оскорбляют меня. И каждый гражданин Азербайджана, и каждый наш соотечественник, проживающий за пределами нашей Родины, именно так должен относиться к поганым высказываниям армянской стороны", - отметил вице-президент ПЕН-клуба Азербайджана.

Известный писатель подчеркнул, что все мы гордимся успехами нашей доблестной армии на полях сражений, гордимся нашим Верховным главнокомандующим за эти успехи, за эти победы, которые мы так долго ждали.

"Все мы сплотились вокруг нашего Верховного главнокомандующего, и верим в нашу победу. Но каждый должен спросить себя: что я сделал, чтобы приблизить нашу победу над армянским фашизмом, все ли сделал, что в моих силах?

Я неоднократно выступал, как и многие представители интеллигенции нашего народа, на различных телеканалах и сайтах и высказывал свое мнение. Но было бы очень кстати, чтобы наши телеканалы нашли бы возможность вещать на основных языках мира и доносить нашу информацию на русском, английском, французском, немецком, на фарси, арабском - именно на телеканалах соответствующих стран. Я понимаю, что это нелегкая задача, а разве нам всем сейчас легко, когда захватчик ведет подлую войну, убивая мирное население на нашей родной земле?

Мы, будучи Всемирной писательской организацией ПЕН-клуб, сразу же после контрнаступления наших войск 27 сентября, как и после апрельских блестящих побед, обратились к мировой общественности, ко всем ПЕН-клубам во всех странах, чтобы донести до них правду о нашей священной отечественной войне. А правда такова: Азербайджан ведет справедливую войну за освобождение своих исконных земель! Карабах – наш, Карабах – это Азербайджан! Аллах, храни нашу Родину!", - добавил Натиг Расулзаде.

(Автор: Вугар Иманов)