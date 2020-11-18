Российско-азербайджанское кино: 100 лет сотрудничества (ФОТО)

У России и Азербайджана давняя и богатая история совместных кинопроектов. Один из них, философский фильм-драма азербайджанского режиссёра Мирбалы Салимли «Красный сад», вошёл недавно в программу Фестиваля национальных кинематографий народов Ульяновской области. Режиссёр рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева об истории создания фильма и других совместных проектах с российскими кинематографистами.

– Мирбала муаллим, как вы получили приглашение поучаствовать в недавнем ульяновском фестивале?

– Организаторы фестиваля в Ульяновске посмотрели и оценили мой фильм, и я получил от них именное приглашение к участию. Конечно, я был рад, особенно потому, что мне очень понравилась направленность этого фестиваля – развитие межэтнического, межкультурного диалога народов, живущих в Ульяновской области, среди которых есть и азербайджанцы. Я с удовольствием отправил фильм в Ульяновск и знаю, что на показе его прекрасно приняли.

– В чём, как вам кажется, на сегодня актуальность вашей философской драмы «Красный сад» для России и Азербайджана?

– Картину везде встречали очень хорошо, ведь мы – создатели фильма – постарались отразить в нём общечеловеческие проблемы, близкие каждому и в Азербайджане, и в России. После показов в любой стране люди подходили ко мне и благодарили за поднятые фильмом вопросы, например, – поиска общего языка между членами семьи. Мы должны не просто смотреть друг на друга, но по-настоящему увидеть другого человека, с его проблемами, его болью, должны слышать и понимать своих близких.

– Расскажите, пожалуйста, немного об истории создания картины.

– Я – ученик великого российского режиссёра и педагога Алексея Германа, под его руководством окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Ещё во время учёбы я планировал выбрать историю, рассказанную в фильме «Красный сад», для курсового проекта, сняв короткометражную притчу. Но Алексей Юрьевич сказал мне, что это очень хорошая тема, на основе которой я могу сделать полнометражный фильм. Я долго работал над проектом, свёл в его сюжете несколько пересекающихся историй, и решил снять фильм именно в прекрасном древнем городе Шеки, где в данный момент живу. Моими консультантами по разработке сценария и режиссуре стали кинодраматург Дагмар Бенке из Германии и знаменитый польский режиссёр Кшиштоф Занусси, а в 2011 году я встретился с российским продюсером Тимуром Вайнштейном, которому сценарий очень понравился, и он обратился в Министерство культуры Азербайджана с предложением сделать совместный проект. В результате над фильмом работали прекрасные специалисты и из Азербайджана, и из России, как, например, оператор Максим Дроздов, Леонид Карпов и другие художники, гримёры.

Российской части съёмочной группы так понравился мой город Шеки, что они до сих пор пишут мне о нём. Российские художники в свободное время рисовали его прекрасную природу, зелёные горы и исторические места, дворец шехинских ханов и мечети. Одна из этих картин, написанная художницей из Санкт-Петербурга, сейчас висит у меня в кабинете.

– У вашего фильма «Красный сад» несколько значимых наград, в том числе российских. Вы довольны прокатной судьбой картины в России?

– В России фильм приняли очень тепло, с 2016 года он поучаствовал во множестве фестивалей. Например, в Форуме национальных кинематографий в Москве, в экологическом кинофестивале «Баренц», в фестивале добрых фильмов «Лучезарный ангел» и во многих других. Фильм получил в России очень хорошие отзывы, был номинирован на премию «Ника», учреждённую Российской академией кинематографических искусств. У «Красного сада» есть фестивальные награды и за лучший фильм, и за дебют, и за операторскую работу, и за музыку, и актёрские награды – вклад практически всех творческих людей, работавших над фильмом, был отмечен. А лично я был очень рад, когда в России получил приз 17-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» в номинации «Лучший игровой фильм» имени Леонида Гайдая – международное жюри и зрителей фильм очень заинтересовал, мне задали много вопросов. Я очень обрадовался этой награде, так как Леонид Гайдай – мой любимый режиссёр, над фильмами которого я хохотал с детства. Их до сих пор показывают по российским и азербайджанским каналам, ведь это фильмы на все времена.

– Как вы оцениваете сотрудничество России и Азербайджана в сфере кино?

– Так сложилось, что в Азербайджане и России уже 100 лет снимаются совместные фильмы – практически с самого возникновения художественного кино. С 20-х годов прошлого века многие российские режиссёры снимали фильмы в Азербайджане, совместными были такие знаменитые картины как «Ветер в лицо», «У самого синего моря», «Бакинцы», «Новый горизонт», «Аршин мал алан», «Огни Баку», «Не бойся, я с тобой» и многие другие. Радует то, что совместные азербайджано-российские фильмы выходят и сегодня, например, фильм «Фарида» снятый недавно кинокомпанией «Нариманфильм» совместно с Санкт-Петербургской школой нового кино. В начале сентября этот фильм получил две награды московского кинофестиваля «Будем жить».

Совместные проекты сегодня – норма жизни в кино, я их всецело одобряю. Они позволяют обмениваться знаниями и опытом, учиться друг у друга. Чтобы создать что-то вместе, сперва нужно установить тесную связь, сдружиться. За месяцы совместной работы над фильмом люди становятся друг для друга родными, и это прекрасно. В профессиональном плане совместные проекты тоже выигрышны, ведь в них каждый хочет показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать своё мастерство. А ещё это возможность, приехав, узнать и полюбить место съёмки, как на съёмках «Красного сада» россияне нашей группы полюбили Шехи.

Российско-азербайджанское сотрудничество продолжается, и лично я тоже стараюсь реализовывать свои проекты совместно с российскими коллегами. Например, недавно я написал новый сценарий вместе с московской сценаристкой Мариной Малашенковой. Наш проект победил в азербайджанском конкурсе, а кроме того, сценарием заинтересовался мой сокурсник, российский режиссёр Иван Болотников, который выразил желание стать одним из продюсеров фильма. Это нас очень обрадовало, и, с помощью партнёров из России, мы обязательно в будущем реализуем этот совместный российско-азербайджанский проект.

– В вашей Альма-матер, Щукинском училище, несколько лет назад был набран целый азербайджанский спецкурс. Как по-вашему, это продуктивное начинание?

– Чрезвычайно продуктивное! Мне очень понравилась эта идея, я рад за наших ребят. Щукинское училище перевернуло мою жизнь – это и блестящие педагоги, и хорошая техническая база, и особая атмосфера театральной Москвы. Для студентов из Азербайджана это будет прекрасной школой. В перспективе я с удовольствием буду их снимать, возможно, даже в ближайших проектах, потому что я знаю, что у них будет отличная актёрская подготовка.

– Кто из российских мастеров театра и кино были вашими наставниками, с кем из российских коллег вы контактируете сейчас?

– Моими наставниками были Алексей Юрьевич Герман и Светлана Игоревна Кармалита, и я счастлив, что был их учеником, мне очень повезло. Я был самым молодым главным режиссёром в Азербайджане, с двумя красными дипломами, но поступить на этот курс в Москве мне всё равно было очень непросто, ведь я хотел учиться именно в группе Германа. Алексей Юрьевич задал мне много вопросов, дал сложные задания, которые я успешно выполнил, – и так я поступил. Алексей Юрьевич Герман был и прекрасным мастером, и человеком, великим во всех отношениях.

В России у меня много друзей-режиссёров, моих сокурсников. Мы поддерживаем тесную связь, общаемся, делимся планами и реализуем совместные проекты, для меня это очень ценно. Например, я уже много лет сотрудничаю с российской киностудией «Мир искусства», которую возглавляет мой сокурсник Сергей Тютин – режиссёр, президент фестиваля короткометражных фильмов «Арт-кино». Мы с ним осуществили более 30 проектов для канала «Культура», Первого канала и других центральных телеканалов России, – снимали документальное кино о художниках, писателях, режиссёрах, музеях. В этих проектах я выступал в качестве сценариста, режиссёра, даже оператора.

Кроме того, я являюсь членом Академии короткометражных фильмов – как эксперт отсматриваю фильмы из России и голосую за лучшие. Часто отправляют мне и сценарии, по которым я даю советы относительно структуры и кинодраматургии для дальнейшей разработки проектов.

– А какие творческие проекты занимают вас в настоящее время?

– Сейчас я работаю над фильмом, который называется «Трагедия со счастливым концом». Он рассказывает о нашей общей боли – терроре против работников культуры и науки в Азербайджане 30-х годов прошлого века, о том, как в экстремальных ситуациях художник может и должен сохранить своё лицо. Кстати, оператором этого фильма является Максим Дроздов из России, который работал и над фильмом «Красный сад».