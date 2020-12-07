Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО)

Интервью 7 декабря 2020 18:10 (UTC+04:00)
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очень тяжело писать о героях, которые становятся шехидами в совсем еще юном возрасте… Про совсем молодых людей, которым еще бы учиться, создавать семьи, растить детей, радовать своих родителей… Как же тяжело беседовать с родителями шехидов… С болью в сердце и со слезами на глазах историю своего сына-героя Джейхуна Исаева Trend Life рассказал житель села Гюльтепе Губинского района Рустам Исаев, который в свое время окончил Новомосковский филиал Московского химико-технологического института имени Д.И. Менделеева. Сегодня 40 дней со дня героической смерти 19-летнего Джейхуна.

С первых дней Джейхун был в зоне боевых действий, принимал участие в освобождении сел Талыш и Суговушан Тертерского района, затем сражался на Зангиланском направлении. До того, как он погиб, о его героизме говорилось на ряде телеканалов, фотографии с ним были представлены в фотоматериале «Герои, создающие историю» министерства обороны, а также в фотопроекте «Шуша», подготовленном министерством труда и социальной защиты населения после освобождения города.

«Дети не должны уходить раньше отцов, это невыносимая боль, которая будет сопровождать меня на протяжении всей жизни. Пусть будут прокляты эти армянские агрессоры, которые принесли столько горя нашему народу. Но кровь моего сына, и тысяч других, пролита не зря – мы освободили свою землю, восстановив территориальную целостность Азербайджана после почти 30-летней армянской оккупации. И сегодня я – отец шехида, с тысячами таких же отцов и матерей, братьев и сестер, детей, не только оплакиваем их, но и гордимся нашими героями!», – сказал в начале беседы Рустам Исаев.

Джейхун родился 26 октября 2001 года в селе Гюльтепе Губинского района. С детства мечтал стать врачом и поэтому поступил в Губинский медицинский колледж. 29 октября 2019 года был призван в ряды Вооруженных сил Азербайджана, и ровно через год его семье пришла весть о его героической гибели, в село привезли обернутый во флаг Азербайджана гроб с телом героя. Джейхун стал шехидом в день своего 19-летия, 26 октября. Это произошло при взятии села Айбасанлы Физулинского района.

«С начала войны, 27 сентября, первые десять дней от него вообще не было вестей, мы очень беспокоились. А позже, разговаривая с нами по телефону, он всегда говорил, что все хорошо и нет повода для беспокойства, армия стремительно освобождает наши населённые пункты и высоты, очень скоро враг будет разбит. Так и произошло, только он этот День победы не увидел… Командиры и сослуживцы сына рассказали мне, что он был очень воспитанным юношей, дисциплинированным и бесстрашным солдатом, который очень любил Родину и был готов на все ради освобождения страны от армянских агрессоров. Джейхун был высоким и здоровым, его даже хотели взять в спецназ. Каждый раз, когда освобождали населенные пункты, он звонил нам и делился радостью. Я старался морально поддерживать его, на что он, смеясь, отвечал: «Папа, я ничего боюсь, тем более трудностей. Я же деревенский парень». Когда в стране узнали о его героизме, мне звонили и благодарили за то, что воспитал такого сына. Кто бы мог подумать, что я больше не увижу его… Все говорили, что он был очень похож на меня… Очень тяжело, очень…», - рассказывает отец шехида.

После девятого класса Джейхун помогал семье, в которой было еще две сестры и брат, работая оператором и снимая торжества в близлежащих селах. Все говорили о доброте, воспитанности и честности этого парня, очень любили его. Волею судьбы он стал единственным шехидом из близлежащих семи деревень Губинского района, все жители пришли попрощаться с героем. Отец рассказал, что в последний раз Джейхун говорил по телефону в день своего рождения с младшим 16-летним братом Эльнуром …

«Это было где-то в 11 утра, а через час начался открытый бой и он погиб. Эльнур сказал Джейхуну, что семья очень гордится им. На что Джейхун ответил, чтобы младший брат позаботился о родителях. Джейхун был пулеметчиком РПК (ручной пулемет Калашникова). Он убит снайпером прямо в сердце, хотя и был в бронежилете. При стрельбе из пулемета руки приподнимаются, при этом сбоку появляется небольшое незащищенное пространство, куда и попал снайпер. Эта пуля попала не только в его сердце, но и наши сердца…Светлая память всем шехидам!», - добавил Рустам Исаев.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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