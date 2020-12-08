На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО)

Интервью 8 декабря 2020 19:48 (UTC+04:00)
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В то время как мы живем в теплых домах и спим в уютных кроватях, такие воины, как Мамед Исмайлов, прошедшие горнило Карабахской Отечественной войны, продолжают охранять наш покой.

Командир звена, сержант Мамед Исмайлов с первых дней войны добровольцем отправился на фронт. Принимал участие в освобождении, пожалуй, самых сильно укреплённых армянскими оккупантами участков, расположенных на высоких горных массивах Физулинского, Джабраильского, Зангиланского, Губдалинского и Ходжавендского районов. Это были высоты, находящиеся на высоте более 2000 метров, особенностью которых являются суровый климат, сложная метеорологическая обстановка и изрезанный скальный рельеф с крутыми склонами. Здесь даже просто передвигаться тяжело, не говоря о ведении военных действий, тем более, когда враг имеет преимущество в высоте. Сегодня сержант Мамед Исмайлов находится на боевом посту одной из горных застав, расположенной на высоте 3300 метров! Представляем читателям Trend Life интервью с нашим героем, которое взято при помощи мобильной связи.

28-летний Мамед Исмайлов родился в Баку. Выпускник кулинарного и бухгалтерского колледжей, на протяжении 12 лет осуществлял деятельность в ресторанном бизнесе - работник ресторана «Телебашня». Старший брат служит в пограничных войсках страны.

«Как только началась война, 27 сентября, я записался добровольцем, а 28 числа был отправлен на передовую. Дело в том, что у меня уже был военный опыт - в 2013 году служил командиром звена в направлении Ходжавендского района. Во Второй Карабахской войне в нашем подразделении было около ста добровольцев, имевших опыт военных действий, почти 80 процентов участвовали в Апрельских боях 2016 года, среди них неоднократный чемпионом страны, призер международных первенств по боксу Фарид Агамогланов, а недалеко от нас, в разведке - боец ММА, победитель международных турниров Тофиг Мусаев. Кстати, добровольцев там называли не солдатами, а воинами. Мы шли вслед за спецназом, который был на острие боевых действий, и выполняли задачу по их прикрытию, предотвращению контрнаступлений врага, зачищали местность от армянских агрессоров. Бои проходили очень тяжело, мы неоднократно попадали под минометные обстрелы, только в нашем отряде было около двадцати человек, получивших ранения от вражеских осколков и пуль. Слава Всевышнему, погибших не было. Несмотря на полное обеспечение, были моменты, когда по несколько суток питались исключительно хлебом, так как в горной местности очень трудно и опасно доставлять снабжение, используя автомобили. Мы не хотели подвергать риску наших сослуживцев и питались чем придется - пайком, захваченным у врага или горной живностью. Каждый из нас был готов пожертвовать жизнью во имя Родины, никакие трудности и опасности не были страшны, мы никогда не боялись смерти. Слезы матерей и отцов, жен и детей шехидов побуждали нас идти только вперед – к победе! Все наши бои - дань памяти шехидам!», - сказал Мамед Исмайлов.

Характер вооружённого противостояния в горах определяют географические и климатические условия высокогорного ландшафта, а сложность боевых действий обусловлена не столько сопротивлением противника, сколько необходимостью ориентироваться, выживать и решать боевые задачи в суровых природных условиях на труднодоступной местности.

«Представьте себе, что на одну из скальных вершин высотой в 2448 метров около Гадрута пришлось взбираться на протяжении 13 часов! Причем, на каждом из нас был груз весом в 56 кг! На этой вершине раньше находился памятник "Мать и ребенок", который армяне разрушили, а на его месте построили церковь. Здесь завязался очень ожесточённый бой, враг хотел заставить нас отступить, но мы прорвались вперед и грамотным маневром разгромили огневые точки. В этом бою особенно хотелось бы отметить роль спецназа. Отступать было нельзя - за нами шел батальон. В горах можно идти только вперед, иначе – смерть. На этой позиции противник потерял много живой силы, особенно офицеров, а в качестве трофеев нами были взяты боеприпасы, оружие и снаряды. Была ещё одна серьёзная операция - взятие важной высоты в Физулинском районе , которую должны были в течение трех дней удерживать. За это время мы подверглись интенсивному минометному обстрелу, но благодаря оперативно подготовленным укреплениям удалось выжить», - рассказал боец.

Минометный обстрел, обычно, производится сериями из 8-10 выстрелов в секунду. Если обстрел производится несколькими расчетами, он может иметь опустошительные последствия. Минометный обстрел ведется по навесной траектории и способен поражать цели за препятствиями, в окопах, на обратных склонах высот, в оврагах. Мина образует от 400 до 600 осколков, которые рикошетируют от препятствий, приобретая непредсказуемую траекторию. При первых разрывах или при звуке приближающейся мины надо незамедлительно падать на землю, плотно прижаться к ней и закрыть голову и шею руками. Рот надо держать открытым, чтобы избежать повреждений барабанных перепонок при близких взрывах. При минометных обстрелах нельзя вставать. Перемещаться в более подходящее укрытие можно только в перерывах между сериями взрывов, и только ползком, плотно прижимаясь к земле. Ячейка, траншея в виде ломаной линии, надежный блиндаж - единственное, что с наименьшими потерями даст возможность пережить минометный обстрел.

«Между нашей горной заставой и врагом расстояние приблизительно в 3 км. Бдительность нельзя терять ни на минуту. Круглосуточная военная служба в тяжелых погодных и бытовых условиях, различные болезни от сурового климата и условий жизни, нисколько не беспокоит бойцов. У всех высокий боевой дух и готовы до конца стоять на защите родной земли. Сейчас на нашей горной вершине снег, холодно, дует пронизывающий ветер. Бойцы спят в сооруженных водонепроницаемых и огнеупорных палатках на деревянных опорах, в застланных спальных мешках, внутри есть печки на дровах. И это настоящий курорт (смеется). Потому что во время боев спали всего пару часов на холодной земле, промерзших камнях и в слякоти. Но мы никогда не чувствовали неудобств и не жаловались, потому что нас согревала теплота наших душ и поддержка народа, который ждал победы. И мы ее добились, спустя почти 30 лет, восстановили территориальную целостность нашей страны, сломали хребет армянским агрессорам. Все мы здесь, как одна семья, делимся куском хлеба, отмечаем дни рождения и радуемся этим счастливым мгновениям жизни. От имени всех солдат и офицеров с этой горной вершины хочу сказать, что весь азербайджанский народ может гордиться нами и спать спокойно – Родина в надежных руках», - добавил наш герой.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
На горной заставе, на высоте 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Мамед Исмайлов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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