Азербайджанский самурай из спецназа Агабаба Фатуллаев, который освобождал Шушу и другие города – откровения удивительного воина (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Он удивительный воин! Очередной материал Trend Life в рамках проекта "Герои Карабахской войны" посвящен Агабабе Фатуллаеву, который за героизм во второй Карабахской Отечественной войне удостоен медали "Cəsur döyüşçü" (Храбрый воин). В интервью он рассказал о своей жизни и ратном боевом пути за освобождение городов и сел Физулинского, Джабраильского, Ходжавендского районов, встретив победу в Шуше, став непосредственным участником уникальной операции, которая будет вписана в летопись военного искусства и героизма азербайджанского народа.

Агабаба Фатуллаев родился 1 апреля 1993 года в Баку. С 6 лет увлекается восточными единоборствами, занимался кунг-фу, классической борьбой, добивался успехов. Но главным стало джиу-джитсу – многократный победитель республиканских и международных турниров, обладатель второго дана международной категории, с 2014 года главный инструктор спортклуба "Самурай", воспитав сотни молодых бойцов и победителей. Также был членом сборной клубов МВД по рукопашному бою, является судьей республиканской категории, членом Ассоциации каскадеров - как каскадер и постановщик боевых сцен принимал участие в отечественных, турецких, российских и индийских фильмах. Самое интересное, что как правило бойцы всегда производят впечатления жёстких людей, но Агабаба со своим спокойным голосом и высоким уровнем культуры общения поразил корреспондента Trend Life. Он был больше похож на философа, чем на бойца, который с первых дней войны добровольцем отправился на фронт, был в самых первых рядах, бился лицом к лицу с врагом, неоднократно оказываясь на грани смерти. Как оказалось, что после четвертого класса школы №6 Сабаильского района, Агабаба продолжил обучение на хореографическом отделении Гимназии искусств, которую завершил с отличием. Его учителями были корифеи национального танцевального искусства Амина Дильбази, Роза Джалилова, Камиль Дадашев, известный хореограф Таир Эйнуллаев. После окончания гимназии был призван на срочную военную службу, был разведчиком в рядах войск специального назначения.

"Для достижения высоких показателей в спорте большое значение имеет уровень двигательной подготовки, которого можно достичь, используя все средства хореографии. Общепризнано, что только спортсмены, обладающие высокой культурой движения, способны выполнить технически сложные упражнения легко и непринужденно. Занятия хореографией развивают устойчивость, координацию движений, пластику тела, правильное дыхание, такие физические качества как гибкость, силу и выносливость. В научном плане для многолетней подготовки спортсменов четко поставлены задачи для каждого года обучения, рекомендованы элементы экзерсиса, их сочетание друг с другом, с элементами классического и народного танцев, а также с элементами избранного вида спорта. Так что с детства занимался хореографией и спортом, который стал для меня образом и философией моей жизни, необходим как воздух, вода и пища. А джиу-джитсу я выбрал потому, что он воплощает в себе лучшие качества боевых видов спорта, это самая сильная система", - сказал Агабаба Фатуллаев, выразив особую благодарность своим учителям - президенту Федерации джиу-джитсу, тренеру ЮНЕСКО, заслуженному тренеру Мирали Сеидову и основателю и руководителю бойцовского клуба "Самурай" и Центра джиу-джитсу Али Джафарову.

В названии джиу-джитсу (дзю-дзюцу) объединились два иероглифа - дзю и дзюцу, которые в дословном переводе означают "мягкое искусство". Это древняя боевая система, подразумевающая использование технических приемов рукопашного боя и владения оружием. По легенде, родоначальником единоборства стал японский доктор Акаяма Сиробеи, живший в 9 в. н. э. Он долгое время провел в Китае, изучая медицину и боевые техники. Однажды, гуляя по саду после сильного снегопада, он увидел, что толстые ветки сломались под тяжестью налипшего снега, а гибкие и тонкие ветви ивы согнулись, но неуловимым движением стряхивали снег и снова выпрямлялись. Озарением была мысль, что гибкость и податливость может победить силу и жесткость, и привела Акаяму к разработке порядка 300 различных приемов. До 19 века изучение джиу-джитсу было привилегией самураев. На протяжении многих веков джиу-джитсу совершенствовалась и сейчас эта техника имеет в арсенале большое количество болевых приемов, удушающих, различных ударов руками и ногами, блокировок, а спортсмен прекрасно знает все уязвимые точки на теле человека.

"Очень важной составляющей в джиу-джитсу является философия, которая базируется на здоровом образе жизни, духовности, трудолюбии, стремлении к получению новых знаний и социальной адаптации. Технические приемы этой боевой системы представляют собой серьезное оружие, польза и вред которого зависят от того, кто будет пользоваться им. Поэтому при обучении наряду с телом всегда тренируется и дух, много внимания уделяется философским аспектам и психологической подготовке бойца: оставаться спокойными, выдержанными, развивая стойкость и волю. Освоение техники всегда происходит через внутреннее саморазвитие. Все это обязательно и в жизни пригодятся, и как оказалось на войне. Джиу-джитсу уникальный вид спорта и защитит практически в любой ситуации, им может заниматься каждый человек, независимо от физических кондиций. Джи-джитсу еще называют боевыми шахматами, и определяющим становится не сила, а логика и мировоззрение. Джиу-джитсу учит быстро оценивать противника и пользоваться своим преимуществом, которое есть у каждого: вы небольшого роста – это преимущество, имеете гибкое тело – преимущество, вы два метра ростом – это тоже ваше преимущество. Главное – научиться всем этим правильно пользоваться, и тогда даже хрупкая девушка, владеющая джиу-джитсу легко справится с громилой, уложив его одним движением", - говорит мастер восточных единоборств.

Наш герой еще после июльских событий, когда в Товузском районе была совершена очередная армянская провокация, записался добровольцем в армию, и с первых дней начала войны, с 27 сентября, был призван в ряды ВС Азербайджана. Бесценный жизненный и спортивный опыт позволил Агабабе Фатуллаеву эффективно принимать участие в боевых действиях, уничтожать врага, спасать раненных и самому выжить в самых критических ситуациях.

"Мои родители большие патриоты страны и с детства нас воспитывали чувство искренней и безвозмездной любви к Родине, народу, национальным традициям, прививали высокие морально-нравственные качества. Мой отец, офицер полиции Асад Фатуллаев является ветераном первой Карабахской войны и когда узнал, что отправляюсь на фронт, с гордостью благословил меня. С матерью Рухангиз ханум было сложнее (смеется), хотя ее колыбельными всегда были военные и патриотические песни. Сердце матери! Нас три брата в семье, я старший, а младший был участником боевых апрельских событий 2016 года против армянских оккупантов. Я как смог объяснил матери, что отправляюсь на войну и просил не беспокоиться. Судьба у нее такая – вначале ждала с войны своего мужа, потом младшего сына, а теперь пришлось и меня. Я даже шутя сказал маме, что ей вручат медаль за ожидания родных с фронта (смеется)", - делится впечатлениями наш герой.

Как известно, роль спецназа в возвращении Азербайджаном территорий, находившихся на протяжении около 30 лет под армянской оккупацией, огромна. Именно эти воины были на самой передовой, под шквальным огнем врага, проявляли чудеса героизма и военного мастерства, отваги и доблести, брали города и села, покрыв себя вечной славой за 44 дня второй Карабахской Отечественной войны. Когда вокруг рвались минометы и гранаты, пронзительные очереди пулеметов и автоматов, они шли вперед и вперед, теряя боевых товарищей, спасая раненых, оплакивая шехидов – и все это происходило на глазах, каждый раз находясь на грани смерти! И это навсегда останется в памяти таких героев как Агабаба.

"Нас никто и ничто не могло остановить! У всех был высокий боевой дух и думали только об одном – уничтожить врага и освободить наши земли, любой ценой, любой... Многим это стоило жизни, некоторые так и останутся инвалидами до конца жизни, около трех тысяч семей лишились сыновей, отцов, братьев и мужей, но главное, мы победили и наша Родина свободна. Скорейшего выздоровления раненым, терпения семьям шехидов, чья память навсегда в сердцах нашего народа. Каждый день мы рисковали жизнями, но даже не думали об этом. Несколько раз я сам попадал в критические ситуации, когда мог погибнуть. Одно из них произошло около села Гаракёллу вблизи поселка Гадрут. С боевым товарищем Теймуром Гасановым мы попали в засаду, на протяжении нескольких часов отбивались от врагов, маневрировали и смогли вырваться, уничтожив большое количество противника. Это произошло 12 октября – это день считаю своим вторым днем рождения. К большому сожалению, впоследствии Теймур стал шехидом. Многих боевых друзей потерял – какие были воины! В одном из боев я сам получил контузию от минометного обстрела. В самых экстремальных ситуациях для воина главное оставаться хладнокровным, в чем помогла философия джиу-джитсу, в этот момент у меня мозги начинали работать как часы. Конечно, мог в любой стать шехидом и был готов к этому, не каждому это суждено и что может быть прекраснее…Очень тяжелые бои были в Физулинском районе, где равнинная местность, и все находились на открытой местности. Всякое было в эти дни войны, выносили шехидов и раненных с поля боя, прикрывали друг друга, постоянно рисковали, но здесь особо хотелось бы отметить роль врачей, которые всегда находились рядом, принимали непосредственное участие в боевых операциях", - вспоминает воин.

Каждая пядь земли Азербайджана дорога каждому из нас, но освобождение Шуши было особенным – так как этот древний город всегда был душой и сердцем нашего народа.

"Все было - и рукопашный бой, и шквальные перестрелки, и гранаты и т.д. Это было кульминацией всей войны. Но хотелось бы поделиться чувствами, когда до этого принимал участие в освобождении городов и сел Физулинского, Джабраильского, Ходжавендского районов, которые были оккупированы в начале 90-х, когда я родился. Я эти места не видел, но всегда слышал от близких и родных, об их желании вернуться на эти земли и теперь они были свободны! И я шел по этим землям! Неимоверные чувства! А как же за душу брал азан, который спустя почти 30 лет звучал на этих освобожденных землях! В жизни у меня было множество успехов и счастливых дней, но такого никогда не чувствовал! Это невозможно передать словами! Гордость, честь, достоинство и счастье! И таким был не только я… Хотелось бы особо отметить неимоверную поддержку народа, которую всегда чувствовали, и роль Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который своими выступлениями по телевидению и интервью зарубежным журналистам давал нам запредельные силы для выполнения поставленных задач. Бесспорно, каждый солдат и офицер ждал освобождения Шуши и мечтал лично в этом принимать участие. Когда брали Шушу создавалось такое впечатление, что душа человека идет впереди него, как будто выросли крылья и хочется парить! Это наш боевой дух, бесспорно, всегда вселял страх во врага, они уничтожались и бежали. И когда впервые вошел в мечеть Шуши помолился за наших шехидов, просил Всевышнего мира и процветания нашей земле и народу. Эта война поменяла каждого из нас, мировоззрение. Один мой друг сказал, что у меня даже поменялся взгляд, глаза стали другими…За эти дни я много размышлял и понял, что многие проблемы в обыденной жизни никчемны, по сравнению с ценностью человеческой жизни и свободы. А счастье заключено порой в самых обычных вещах, например, когда пьешь чистую воду, чувствуешь запах горячего хлеба, спокойно спишь, когда рядом находятся твои родители, близкие и друзья. Это и есть настоящее счастье, когда ценишь каждый прожитый день, радуешься вроде бы неприметным, но очень важным вещам и ситуациям. В Шуше были моменты, когда мне звонили знакомые и просили отыскать и заснять на мобильный телефон дома, в которых они жили - и надо было видеть их счастье, когда я отправлял им эти видео! И это еще раз показывало, что мы воевали за каждый дом, каждую священную пядь нашей земли. И сегодня чувствую себя самым счастливым человеком на земле! Когда демобилизуюсь продолжу воспитывать своих учеников в патриотическом духе, безмерной любви к родному краю. И еще. Я никогда отца не видел печальным, он очень сильный человек, и по телефону слышал его эмоции, когда сообщал ему об освобождении наших земель. Он мне сказал, то, что мы не смогли довести до конца во время первой Карабахской войны из-за известных событий, вы – наши сыновья воплотили", - сказал наш герой и завершил свой рассказ своей мечтой.

Агабаба Фатуллаев желает открыть специальную школу для одаренных детей, в котором будет воспитывать мальчиков и девочек – будущих дипломатов, владеющих гармонией искусства, спорта и образования, изучающих хореографию, музыку, историю, литературу не только Азербайджана, но и народов мира, обладающих лидерскими качествами, и, конечно же, познающих мастерство восточных единоборств.

(Автор: Вугар Иманов)