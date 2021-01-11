Шуша в картинах Ройи Гасановой – истории человеческих судеб красками на холсте (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Город Шуша объявлен культурной столицей Азербайджана. Шуша - древний край, красивейший уголок нашей страны. Испокон веков музыканты посвящали прекрасному городу песни, поэты воспевали и славили его природу, а художники писали живописные пейзажи, где отражали величие, красоту и загадочность этого уникального края.

Азербайджанская художница Ройа Гасанова, как и многие другие мастера кисти, посвятила свои картины городу Шуша, сообщает Trend Life. Она создала серию работ, посвящённых прекрасному краю Азербайджана, среди них картины - "Unudulmayanlar" (Незабываемые), "Yuxarı Gövhar Ağa məscidi" (Верхняя мечеть Гевхар-аги), "Şuşa mənzərəsi" (Пейзаж города Шуша), "Çırağımız yenidən alışdı" (Наша лампа вновь зажглась), "Zamanin dəyəri" (Ценность времени).

"Картину "Yuxarı Gövhar Ağa məscidi" я написала в ходе воркшопов для художников, организованных НПО "Arts Council Azerbaijan". В интернете пыталась найти старые фотографии мечети, но, к сожалению, таких кадров не осталось. Потом я увидела картину Василия Верещагина (прим. - русский живописец прибыл в город Шуша в начале мая 1865 года) и под впечатлением от его работ написала свою картину", - рассказала Trend Life художница.

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Еще одна картина Ройи Гасановой "Unudulmayanlar", посвящена азербайджанским шехидам.

"Я посвятила работу мужественным сынам нашей Родины, отдавшим свою жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. Они преданно служили Отчизне, с честью исполнив свой священный долг. Истории об их смелости, отваге и героизме произвели на меня большое впечатление, все свои чувства мне хотелось "вылить" на холст. На картине внутри солдатского сапога лежит цветок Хары бюльбюль – это символ города Шуша, освобождение которого от захватчиков еще раз продемонстрировало силу нашей армии, доблесть и героизм азербайджанских военнослужащих", - отметила Гасанова.

По словам художницы картина "Zamanin dəyəri" написана на основе реальных человеческих судеб.

"Женщина, изображенная на полотне, жила в городе Шуша, впоследствии она переехала в Лачин, а потом в Агдам. Когда армянские захватчики оккупировали наши земли, ее родных убили. Женщина осталась с невесткой и двумя внуками... Я лично знаю этих людей, познакомилась с ними давно и до сих пор поддерживаю связь. Их история развивалась на моих глазах, эти люди прошли через многие трудности. Несмотря на все сложности и превратности жизни, в душе этой женщины всегда жила надежда, что город Шуша и земли Карабаха будут освобождены от захватчиков. К сожалению, она не увидела этот славный день - Победу Азербайджана", - подчеркнула художница.

Ройа Гасанова также собирается продолжить писать полотна, посвященные городу Шуша и Карабаху.

"Хочу создать серию портретов известных личностей Шуши, корифеев Карабаха. У меня уже есть задумки касаемо работ, считаю, их обязательно нужно реализовать. Думаю, в 2021 году будет символично написать портреты гениальных деятелей искусства, которых нам подарил город Шуша", - добавила она.

Ройа Гасанова родилась 13 апреля 1980 года в Баку. С юного возраста она проявляла большой интерес к живописи, еще учась в школе, принимала участие в олимпиадах по искусству, где занимала призовые места.

В 1997-2001 годах училась на факультете "Филология" Бакинского Славянского университета, 2001-2005 годах на факультете "Финансы и кредит" Азербайджанского государственного экономического университета. В 2014 году Гасанова проходила обучение в Школе искусств во Флоренции, а в 2015 году в Школе искусств в Лондоне.

Затем 2016 -2019 годах училась на факультете "Живописи" Азербайджанкой государственной академии художеств, а в 2021 окончила магистратуру академии.

Ройа Гасанова член Союза художников Азербайджана. Она участница различных выставок, художественных проектов, организованных как в стране, так и за рубежом.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)