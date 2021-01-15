Революция в сфере фестивалей еды! Айлин Сеидова о самом ожидаемом проекте Digital Food Fest (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Формат нашей жизни сильно изменился за последний год – всему причиной стала длительная пандемия, которая буквально заморозила многие проекты и предприятия. И сегодня, мы решили встретиться с главным организатором уличных фестивалей города Баку Айлин Сеидовой, чтобы узнать, как последние события сказались на фестивальной жизни, и первыми узнать о самом ожидаемом проекте на просторах азербайджанского интернета Digital Food Fest. Информационная поддержка Digital Food Fest - Trend.az, Day.az, Milli.az.

Представляем читателям Trend Life интервью с Айлин Сеидовой.

- Айлин, Вы давно занимаетесь организацией фестивалей, как справлялись с отсутствием массовых мероприятий вследствие пандемии карантина?

- Да, и вправду, время летит, и, начиная с 2017 года (мы начали именно тогда) прошло много успешных и веселых сезонов фуд-фестивалей, которые мы с большим энтузиазмом организовывали в нашем родном Баку. И, похоже, мы справились с его главной целью – познакомили наш народ с культурой уличных фестивалей, что очень важно. А 2020 год, со всеми его запретами, я восприняла для себя как еще один вызов.

- Как пришла идея создания онлайн-фестиваля Digital Food Fest, и в чем его принцип работы?

- Поначалу мы были совсем дезориентированы – не знали, как и что планировать, в каком формате работать, и, будучи ответственной за всю F&B зону на чемпионате Euro 2020 в Баку, который также был отложен, я понимала, что необходимо как-то адаптироваться. А если честно, моей любимой игрой с детства был The Sims, и так уж получилось, что наша команда воссоздала атмосферу уютного цифрового городка, но где уже реально можно будет заказать совершенно уникальные блюда по приемлемым ценам, не выходя из дома. В осуществлении этой идеи нам помог наш главный спонсор – Coca-Cola Azerbaijan, партнер доставки Wolt, и компания Mərcan.

- Расскажите о своих участниках, как к ним присоединиться?

- Все, кому уже довелось с нами работать, прекрасно знают наши ценности, и то с каким трепетом мы относимся к своим участникам – нам всегда важно знать, что у них хорошие продажи, что им комфортно у нас на площадке, и что им приятно вернуться снова. А проект Digital Food Fest собрал вокруг себя не только наших постоянных партнеров, с которыми мы стали дружной фестивальной семьей, но и новичков рынка, которые только начинают свои шаги в индустрии и не успели окрепнуть. Проект абсолютно бесплатен для участников, и был задуман поддержать наших партнеров, а все, что требовалось со стороны вендора – придумать несколько уникальных блюд, которые будут доступны только в период фестиваля с 15 января до 15 февраля 2021 года, и только на сайте www.digitalfoodfest.az.

- У вас интересный свитер, это QR-код?

- Да! Это еще одна технологическая задумка для всех любителей вкусно поесть – совместно с линией дизайнерской одежды @I.Sell.Wear, мы запустили мерч Foodie Hoodie, где добавили QR код на рукав, который перенесет вас прямо на нашу платформу, поэтому одевая наши худи, вы будете и стильными, и, главное, сытыми (смеется).

- Какие еще сюрпризы ожидать от фестиваля?

- Как раз здесь у нас припрятано еще много козырей в рукаве! За сезон фестиваля мы будем анонсировать инетересные скидочные акции, розыгрыши и многое другое. Также будут разыгрываться подарки от официального мерча проекта, но самый главный сюрприз приготовил наш логистический партнер – Wolt, который разыграет скидочные купоны, которые можно будет использовать при последующих заказах. Поэтому вам будет за чем следить во время фестиваля.

- Как вы видите рынок мероприятий в будущем, думаете, мы все перешли в режим онлайн навсегда?

- Я абсолютно убеждена, что онлайн никогда не заменит оффлайн – и наоборот, но нельзя отмести тот факт, что интернет пространство дает нам огромные возможности для того, чтобы творить, и создавать уникальные вещи, не загоняя себя в определенные рамки. А к оффлайну мы еще обязательно вернемся...

- Будет ли продолжение проекта, как видите его развитие?

- Обязательно будет продолжение! Уже есть целый план из того, как платформа будет иметь продолжение, и во что она перерастет, но, думаю, не стоит забегать вперед. Когда-то мы были первой командой создавшей ничем не передаваемую атмосферу настоящего уличного фестиваля еды под открытым небом, в самом сердце Баку, а сейчас первыми адаптируем его в режим онлайн, и надеемся опять удивить вас своими идеями!

(Автор: Вугар Иманов)