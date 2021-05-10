Деятельность Гейдара Алиева сыграла огромную роль в духовно-нравственном формировании поколений – Мурад Гусейнов

БАКУ /Trend Life/ - Гейдар Алиев считал национальную культуру великим достоянием азербайджанского народа, его деятельность сыграла огромную роль в духовно-нравственном формировании поколений, сказал в интервью Trend Life директор Международного центра мугама, лауреат международных конкурсов классической музыки, пианист, народный артист Мурад Гусейнов по случаю 98-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Исключительна историческая роль Гейдара Алиева в развитии республики, обретении независимости и государственности, процветании во всех областях и, конечно же, в культуре и искусстве. Высокий уровень развития классической и национальной музыки, театра и кино, литературы и изобразительного искусства, ковроделия и народного творчества стал возможен благодаря ценным идеям великого лидера.

Я имел честь выступать на нескольких мероприятиях, которые посещал великий лидер Гейдар Алиев и всегда видел, как он любил, знал и ценил искусство, уважительно и бережно относился к представителям культуры и искусства, высоко ценил их заслуги, всегда оказывал содействие, создавал все условия для творчества и реализации идей.

С огромной заботой Гейдар Алиев относился к подготовке молодых музыкантов. И эта его любовь к искусству, желание создать в республике атмосферу поклонения высоким морально-эстетическим идеалам, его трепетное отношение к музыкальному искусству всегда находили достойное продолжение", – отметил музыкант.

По словам народного артиста, общенациональному лидеру принадлежит особая заслуга в становлении личностей, ведь именно благодаря его заботе и вниманию вчерашние молодые таланты ныне являются мастерами. Многие отправились учиться за рубеж – они и по сей день прославляют нашу страну.

"Любя, а главное, понимая классическую музыку, Гейдар Алиев старался приобщить к ней и тех, с кем работал. Помнится, как по пятницам в различных концертных залах города проходили вечера классической музыки с участием лучших азербайджанских музыкантов и советской музыкальной культуры из Москвы и других городов – это было организовано по инициативе Гейдара Алиева, и обязательно приглашались другие партийные работники и государственные чиновники. Несмотря на колоссальную занятость, Гейдар Алиев находил время и посещал вечера классической и национальной музыки, спектакли и выставки. В течении своей жизни мы стараемся прививать нашим детям те ценности, которые передавались нам от родителей. Поэтому Гейдару Алиеву принадлежит огромная заслуга в воспитании и формировании общества высокой культуры, истинных человеческих ценностей. Благодаря такому отношению великого лидера к национальной культуре азербайджанская литература, музыка, изобразительное искусство, народное творчество, кино и театр завоевали всемирную известность", – сказал музыкант.

Как известно, Гейдар Алиев не только успешно руководил республикой, но также был членом Политбюро ЦК КПСС, первым заместителем председателя Совета Министров СССР, курировал много сфер, в том числе культуру, помог многим видным деятелям искусства и молодым талантам. По его инициативе на высоком уровне были проведены Дни культуры Азербайджана в разных городах мира, Дни поэзии Вагифа в Шуше, юбилейные торжества Имадеддина Насими, Низами Гянджеви, Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Ниязи, Гара Гараева, Арифа Меликова, Муслима Магомаева и других.

"Огромная роль принадлежит Гейдару Алиеву в сохранении национального наследия и развитии мугама. И для нас большая честь, что единственный в мире Международный центр мугама был открыт в 2008 году по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Фонд Гейдара Алиева проводит огромный объем работы по развитию и пропаганде национальной культуры во всем мире, сохранению мировых шедевров человечества, возращению христианских памятников, проводятся различные фестивали, концерты, выставки, телевизионные и различные другие проекты. Открытие нескольких центров мугама в Баку и Сумгайыте, в Агдамском, Физулинском, Агджабединском, Горадизском районах и создание в будущем таких центров на освобожденных от оккупации землях являются очень значимыми событиями для дальнейшей пропаганды древнего азербайджанского искусства – мугама.

Отрадно отметить, что на освобожденных от армянской оккупации землях жизнь постепенно налаживается. Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Шуша объявлена культурной столицей страны, по инициативе Фонда Гейдара Алиева проводится фестиваль "Хары бюльбюль". Еще 10 августа 1977 года Шуша распоряжением Гейдара Алиева была объявлена историко-архитектурным заповедником Азербайджана. В те тяжелые советские годы это было очень значимым событием, реализованным Гейдаром Алиевым, что говорит о его внимании к колыбели национальной культуры – Шуше. Преемственность поколений в сохранении и развитии национального наследия делает нашу страну и народ духовно богаче. Наша культура известна во всем мире, музыкальные жанры и архитектурные памятники включены во всемирное наследие ЮНЕСКО. Всю свою жизнь Гейдар Алиев искренне любил свою страну, культуру, традицию и навсегда его деяния будут жить в истории Азербайджана", – сказал директор Центра мугама.

(Автор: Вугар Иманов)