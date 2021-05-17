Летала на Джыдыр дюзю, как птица, а вокруг кружили бабочки - заслуженная артистка, танцовщица Этери Джафарова (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева в культурной столице Азербайджана – городе Шуша, на Джыдыр дюзю, навсегда вошел в историю страны как музыкальный праздник Победы во второй Карабахской войне, сказала в интервью Trend Life преподаватель - заместитель декана факультета искусств Бакинской академии хореографии, заслуженная артистка, хореограф, режиссер и танцовщица Этери Джафарова.

Как ведущая танцовщица она выступила в номере известного певца и композитора, кавалера государственных орденов, народного артиста Полада Бюльбюльоглу Şən Azərbaycan. Номер также сопровождался выступлением различных танцевальных коллективов.

"За свою творческую жизнь я с честью представляла Азербайджан на самых лучших мировых сценах, но такое счастье и чувство гордости испытала впервые на этой сцене в Шуше, на фестивале "Харыбюльбюль". Ни одна сцена мира не сравнится с Джыдыр дюзю. Представьте себе, что во время концерта в небе парил орел – символ свободы и благородства, а над цветами порхали бабочки. Это было потрясающе! Многие не могли сдержать слез счастья, все мы испытывали неимоверные чувства, которые и по сей день привносят в жизнь самые яркие краски. Когда я выступала, то чувствовала, будто сама летала на Джыдыр дюзю, а вокруг кружили бабочки! Это неописуемое состояние и душевные эмоции! Хотелось бы выразить признательность Поладу Бюльбюльоглу, который с 1989-го по 1991 год проводил этот фестиваль. Он и на этот раз пригласил меня выступить на этом грандиозном празднике культуры и мира", - сказала Этери Джафарова.

По ее словам, фестиваль был организован на самом высоком уровне, и каждый старался внести свою лепту в общее дело. Вместе с коллегами и друзьями Этери Джафарова прогулялась по Шуше, которую посетила в первый раз в жизни.

"Моя мечта сбылась! Я всегда слышала, что в Шуше особая атмосфера. Теперь я в этом убедилась лично. Это было очень трогательно и в то же время больно: во время прогулок по городу мы видели разрушенные дома многих наших видных деятелей культуры, исполнителей мугама и поэтов, очаги образования и искусства старинного города. Но атмосфера города Шуша была настолько родной и близкой сердцу и душе, что нам хотелось испытывать только положительные эмоции. Уверены, что наше государство восстановит все то, что годами разрушали армянские агрессоры. Хотелось бы выразить огромную благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, под руководством которого наша доблестная армия, отважные воины подарили нам это счастье! Я своими глазами видела эти отвесные и очень опасные скалы, по которым наши герои взбирались под шквальным огнем и сражались с танками, артиллерией, превосходящими силами врага, освободив Шушу. Преклоняю голову перед памятью каждого шехида, перед каждым солдатом и матерью!", – отметила заслуженная артистка.

По ее словам, теперь она мечтает развивать национальное танцевальное искусство в Шуше.

"Я готова хоть сейчас все бросить и уехать жить в Шушу, чтобы, когда жители этого города вернутся в родные дома, обучать подрастающее поколение, молодежь национальным танцам. Истинные хозяева вернулись домой и теперь будут приглашать всех в гости в родную и прекрасную Шушу", – добавила Этери Джафарова.

(Автор: Вугар Иманов)