Восьмое чувство и восемь нот Джамала Гурбанова: Особое видение окружающего мира и отражение духовной сущности (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Музыка является неотъемлемой частью жизни человека, его души, она имеет сильное воздействие на эмоциональную сферу и нравственный мир личности. Как музыка, созданная всего из семи нот, становится источником самых разнообразных эмоций и чувств? Об этом в интервью Trend Life рассказал талантливый пианист, композитор и аранжировщик, создатель группы Boomerang band Джамал Гурбанов.

Современные названия нот были изобретены итальянцем Гвидо д’ Ареццо. Они представляют собой латинские сокращения для определенных уровней Вселенной:

Re - rerum - Материя

Mi - miraculum - Чудо (т.е. жизнь)

Fa - familias рlanetarium - Семья планет, то есть Солнечная система

Sol - solis - Солнце

La - lactea via - Млечный путь

Si - siderae - Небеса

Do - Dominus - Всевышний

"Ноты – это звуки мироздания. В течение всей своей жизни человека окружает множество разнообразных мелодий природы - шелест листьев и звук ветра, журчание ручейка и щебетание птиц, раскаты грома и шум дождя. Это искусство звуков, создающих вместе уникальную гармонию. И человек стал учиться у природы и со временем начал создавать музыкальные инструменты и композиции, научился через песню выражать свои эмоции. Музыка – это вид искусства, с помощью которого мы можем передавать свое настроения и чувства, побуждающий к сопереживанию, формирующий стремление к преобразованию окружающего мира. Музыка сопровождает нас повсюду и проникает во все сферы человеческой деятельности. И это прекрасно, когда окружающее пространство наполнено звуками и ритмами, композициями различных жанров и направлений. Музыка делает нас лучше, вдохновляет и воодушевляет, дарит незабываемые чувства, обеспечивает гармоничное развитие интеллекта и души, оказывает огромное влияние на наш внутренний мир, поведение и здоровье", - говорит Джамал Гурбанов.

Он родился 24 июля 1996 года в Баку. Выпускник школы-лицея «Анкара мектеби» в Баку, Музыкальной академии имени Саттархана по классу фортепиано и механико-инженерного факультета Азербайджанской государственной нефтяной академии. Композитор и аранжировщик около 50 композиций, автор более 20 произведений, которые размещены на лицензионных международных глобальных платформах. Работал со многим исполнителями, аккомпанировал на вечерах поэзии, принимал участие в международных джаз-фестивалях в Баку. В его творческой жизни особое место уделено сотрудничеству с популярной исполнительницей, участницей "Евровидения" Дилярой Кязымовой (с 2014 года), вместе с которой он реализовал ряд проектов. С группой Boomerang band (создана в 2017 году) выступал на открытии Международного кинофестиваля в Шарм-эль-Шейхе (Египет, 2019). Со своей группой также выступал на Международном фестивале One Caucasus в Грузии (2019). На днях выпустил альбом "8 HİSS" ("Восьмое чувство").

"Я с раннего детства увлекался музыкой, произведения композиторов представлял в новом формате, импровизировал и свою первую композицию "Xəyallar" ("Мечты") написал в 14 лет. После чего стал выступать с концертами в школе, принимал участие в конкурсах и фестивалях юношества, добивался успехов. Мой отец, исполнитель на сазе Эльшан Гурбанов выступал с такими известными музыкантами, народными артистами, как ханенде Алим Гасымов, Ильхама Гулиева, тарист Габиб Байрамов и другими. А моя мать Пяри ханум работала в Институте нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева. Отец хотел, чтобы я выбрал сферу музыки, а мать мечтала, чтобы я стал инженером. В результате поступил в Нефтяную академию. Но меня всегда тянуло к музыке. Даже учась в вузе, принимал активное участие в студенческих концертах и фестивалях. В этот же период стал воспитанником известного композитора, заслуженного деятеля искусств Наили Мирмамедли. В 2013 году выступил со своим первым джазовым сольным концертом в Бакинском джаз-клубе. Со своей группой Boomerang band исполняем кавер-версии мировых хитов и азербайджанские песни в новой аранжировке, джазовые импровизации, итальянские и французские композиции. Как композитор и аранжировщик работал с народными артистами Фаигом Суджаддиновым и Бриллиант Дадашевой, заслуженной артисткой Шолей Сафаралиевой, Дилярой Кязымовой, Гюнай Ибрагимли, Пярвизем Махмудовым и другими. В работе я очень требовательный и ко всему отношусь с профессионализмом", - говорит он.

Музыка совершенствует человека – дает особое видение окружающего мира, учит не только слушать и смотреть, но и слышать и видеть, а следовательно, чувствовать. Поэтому свой альбом он назвал "Восьмое чувство". В него вошли восемь мелодий.

"Музыка для меня - это искусство создания художественных образов с помощью звуков и чувств. Существует семь чувств человека, для меня восьмым является способность "видеть" музыку. Так же как существуют семь нот, а для меня восьмая – подходить к созданию музыки по-особому. Как известно, музыка развивает все виды восприятия, но для меня очень важно, что музыкант во время исполнения начинает чувствовать, какие чувства при создании произведения испытывал автор", - рассказывает Джамал Гурбанов.

Слово "композитор" происходит от латинского compositor - составитель. Кстати, изначально слово "композитор" применялось ко всем людям художественных направлений деятельности, которые занимались созданием и привнесением чего-то нового в искусство. И только к XVI веку композиторами стали называть исключительно музыкальных деятелей. Композитор, так же как и кинорежиссер, и писатель, придумывает различные истории, создает, развивает и дополняет образы. Разница состоит лишь в художественных средствах. А в современном понимании эта профессия расширилась и стала более широкой. Например, композиторы XXI века пишут музыку для видеоигр, фильмов или спектаклей.

Новым творческим направлением для Джамала Гурбанова стало создание саундтреков к фильмам. Композитор написал музыку к картинам Эмина Али "Yuyunma" и "2021", которые будут представлены на международных фестивалях в Турции и Нидерландах.

"Я стремлюсь выйти на международный уровень, чтобы еще больше развиваться и добиваться успехов. Всегда задаю себе вопрос – смогу ли я стать музыкантом на мировом уровне? Я очень люблю слушать мировую и национальную классическую музыку, джаз, много работаю над собой, стараюсь по новому подходить к созданию и аранжировке композиций. В будущем также планирую создавать музыку к спектаклям и симфонические произведения. Одной из значимых композиций в своем творчестве считаю инструментальную композицию "Посвящение Ходжалы" и также работаю над произведением, посвященным Победе в Отечественной войне, мечтаю выступить на фестивале в Шуше. Обретая опыт, композитор оттачивает мастерство, уровень которого позволяет ему создавать разножанровую музыку", - сказал Джамал Гурбанов.

Особое место в современной музыкальной сфере принадлежит аранжировке, когда произведение приобретает соответствующие формы, становится популярным. Нередко автор исполняет свое творение сам, делает аранжировку и переложение для различных инструментов.

"Аранжировщик перекладывает музыку под определенные инструменты или голос. Он пишет партии для всех инструментов и сводит их в единую композицию. Решающим фактором в том, станет ли песня популярной, становится именно аранжировщик за счет подбора современного звучания и уникальности тембров музыкальных инструментов. Аранжировщик, по сути, пишет музыкальные партии отдельно для каждого инструмента, совмещая работу композитора и музыканта. Это очень интересная профессия для выражения своих идей в музыке, превращения песни в полноценную композицию", - отмечает Джамал Гурбанов.

Но не только музыкой живет Джамал Гурбанов, он еще любит фотографировать. Причем отдает предпочтение фотопортретам.

"Друзья и близкие всегда просят меня фотографировать их, потому что вижу, с какого ракурса и как подойти к облику человека, вижу его лучшие стороны. Правду говорят, что лицо - зеркало души. Лицо человека всегда уникально. Со временем каждое лицо отражает внутреннее состояние, синхронизируется, отражает внутренний мир и даже говорит о состоянии здоровья. Жизнь продолжается, у меня много планов. Главное, что в мире музыки человек должен находить отражение своей духовной сущности, чувствовать связь с целостностью мира", - сказал Джамал Гурбанов.

(Автор: Вугар Иманов)