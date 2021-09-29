Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО)

Интервью 29 сентября 2021 22:33 (UTC+04:00)
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья, делимся куском хлеба, празднуем радостные дни и поддерживаем другу друга в тяжелые моменты, мы считаем эту землю родной для нас. И поэтому Победа во Второй Карабахской войне вместе со всем азербайджанским народом стала и для нас счастливым событием, которого ждали 30 лет, сказал в интервью Trend Life председатель Русской общины Гедабексого района (сёл Новосаратовка, Славянка, Ивановка), глава Общины молокан региона, ветеран Первой Карабахской войны Николай Бычков.

Первые молокане появились в Азербайджане в 1834 году, куда были переселены Царской Россией. Молоканское движение, как одно из духовных направлений христианства, возникло на территории Российской Империи еще в XVIII веке и достигло своего наибольшего распространения в начале XIX века. В связи с тем, что духовные убеждения молокан сильно отличались от традиционного для России православия, было принято решение выслать молокан подальше от ее центральной части, в частности на юг. Азербайджан в тот период входил в состав Российской империи. Со временем количество молоканских сел увеличилось в различных районах Азербайджана, а в Баку в 50-60-х годах XIX века даже возникла Молоканская слобода. В 1870 году был разбит Молоканский сад, который и по сей день является одним из любимых мест отдыха и прогулок жителей и гостей столицы. Молокане очень умело вели сельское хозяйство, а в Азербайджане молочная продукция из села Ивановка Исмаиллинского района, которое в свое время стало всесоюзным феноменом – колхозом-миллионером, и по сей день считается лучшей. Представители молокан оставили заметный след в истории страны. Например, знаменитый на весь Советский Союз буровой мастер Михаил Каверочкин добыл первую нефть на всемирно известном месторождении – Нефтяных камнях. Или же самый прославленный футболист, игрок "Нефтчи" и сборной СССР Анатолий Банишевский. А педагог и поэт Федор Непряхин дружил с такими личностями, как Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Максим Горький, Аркадий Райкин и Людмила Зыкина, и даже переписывался с Фиделем Кастро и Сталиным, с которым познакомился в подпольной типографии "Нина" в Баку.

"В детстве мы всегда отдыхали в пионерских лагерях Карабаха, а родители, бабушки и дедушки – в санаториях. Потрясающие были места, хотя и наш Гедабекский район тоже великолепен. Но там всегда была особая аура. Азербайджанцы всегда были гостеприимным и дружелюбным народом, очень хорошо относились ко всем людям, независимости от национальности и вероисповедания.

Карабах всегда был территорией Азербайджана, куда в свое время началось переселение армян после Туркменчайского договора между Российской империей и Персией 1828 года. Еще в 1978 году сами же армяне установили памятник "Марага 150" в деревне Марага Агдеринского района в честь 150-летия переселения в Карабах. Этот памятник был разрушен армянами в 1988 году, в начале Первой Карабахской войны, чтобы стереть историю. Но ее невозможно стереть! На протяжении около тридцати лет Азербайджан пытался все решить мирным путем, но постоянные провокации агрессоров, гибель мирных жителей, территориальные притязания привели их же самих к бесславному концу. И мы благодарны Верховному главнокомандующему, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который в единстве с народом и доблестной армией вернул эти земли. Азербайджан мы считаем своей родной землей, и все нам здесь дорого!" – отметил Николай Бычков.

По его словам, прошел год со дня начала боевых действий, и в эти дни он вспоминает прошлое.

"Когда началась Первая Карабахская война, я добровольцем ушел на фронт и шесть лет воевал за территориальную целостность Азербайджан. Очень тяжелые были времена.

И в последующие годы армяне неоднократно обстреливали наш регион, но никто не покидал родные места. Год назад все мы с переживанием следили за происходящими событиями, радовались освобождению городов и сел, тяжело переживали боль утраты молодых парней, которые отдали свои жизни во имя свободы и независимости страны. И это большое счастье, что всего за 44 дня враг был полностью разгромлен. Весь Азербайджан, все народы нашей прекрасной страны будут праздновать первую годовщину Великой Победы – 8 ноября!", – добавил Николай Бычков, который уже на протяжении многих лет свой дом превратил в своеобразный музей дружбы молокан и азербайджанцев.

(Автор: Вугар Иманов)

Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Image
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Image
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Image
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Image
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Image
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Image
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Image
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Image
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Image
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Image
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Image
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Image
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Image
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Image
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Image
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Image
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Image
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Image
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Image
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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