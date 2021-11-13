Эльвин Ганиев рассказал о семейных традициях, связанных с Московской государственной консерваторией и Бакинской музыкальной академией (ФОТО)

Интервью 13 ноября 2021 17:56 (UTC+04:00)
Эльвин Ганиев рассказал о семейных традициях, связанных с Московской государственной консерваторией и Бакинской музыкальной академией (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Выступление в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского в грандиозной концертной программе, посвященной 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, стало для скрипача-виртуоза, заслуженного артиста Азербайджана Эльвина Ганиева особенно важным событием. Об этом сказал в интервью Trend Life сам музыкант.

Вечер был организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке посольства Азербайджана в России.

Эльвина с детства называли вундеркиндом, а ныне - "азербайджанским Паганини". Он является выпускником Билькентского университета (Турция) и Университета искусств в Цюрихе (Швейцария), лауреатом международных конкурсов и фестивалей. После победы на Международном конкурсе молодых музыкантов, который проходил в 2010 году в Италии, Папа Римский наградил Эльвина Ганиева орденом. Он много концертирует за рубежом, выступал соло и на концертах в США, Италии, Швейцарии, Англии, России, Франции, Бельгии, Турции, Испании, Франции, Польше и других странах. Имя 24-летнего музыканта включено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.

"Никогда не забуду этот вечер! Выступать в Московской государственной консерватории – мечта для любого музыканта, как для молодого, так и именитого. Здесь проходят важные мероприятия, конкурсы Чайковского, дают концерты мировые исполнители классической музыки. Когда мне было 15 лет, я стал здесь лауреатом Международного конкурса скрипачей имени Давида Ойстраха. А выступление на этой сцене на юбилейном вечере Бакинской музыкальной академии стало для меня особенно ответственным, важным, дорогим и приятным! Дело в том, что мой дед – народный артист Азербайджана, скрипач Сарвар Ганиев после окончания десятилетней школы по классу скрипки при Азербайджанской государственной консерватории (в те годы так называлась Бакинская музыкальная академия) в 17 лет поступил в Московскую государственную консерваторию в скрипичный класс Цыганова, где также окончил аспирантуру и впоследствии защитил профессорскую диссертацию. После аспирантуры, вернувшись в Баку, мой дед работал завкафедрой струнного факультета в Азербайджанской государственной консерватории. Здесь он познакомился со студенткой и пианисткой Тамиллой Джафаровой, с которой создал семью. И я горжусь, что являюсь их внуком!" - сказал музыкант.

Долгие годы Сарвар Ганиев работал в этой консерватории, воспитав плеяду талантливых музыкантов. Он также был солистом Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, выступал во многих городах СССР с концертными программами, был первым исполнителем новых произведений азербайджанских композиторов.

"С 1993 года он работал в Турции в Билькентском университете Анкары преподавателем по скрипке, дирижером Академического камерного оркестра и солистом Международного академического большого симфонического оркестра. Я родился в Анкаре, но дед всегда рассказывал мне о годах учебы в Москве и работе в Баку", - отметил Эльвин Ганиев.

В Бакинской музыкальной академии также учились его мама – пианистка Нармина Ганиева, и дядя – скрипач, заслуженный артист, профессор Тогрул Ганиев, которые являются преподавателями Билькентского университета Анкары. Его отец Хайретдин Ходжа - виолончелист, также преподает в этом вузе. Родители являются солистами Билькентского симфонического оркестра.

"Как видите, семейные традиции тесно связаны с Московской государственной консерваторией и Бакинской музыкальной академией. Выпускниками БМА стало множество музыкантов, которых я люблю, ценю, многому научился и продолжаю учиться у них. В этот вечер мне посчастливилось выступать на одной сцене с музыкантами нескольких поколений, с одними из лучших мастеров азербайджанской классической школы, которые учились вместе с моим дедушкой, мамой и дядей, и также с молодыми талантливыми музыкантами, которым была оказана эта огромная честь. Хотелось бы отметить также высокий профессионализм Российского национального оркестра. Мое исполнение прошло под управлением дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, с которым я несколько раз выступал на различных сценах мира, и это всегда были потрясающие эмоции. Поэтому выражаю огромную признательность Фонду Гейдара Алиева за приглашение и великолепную организацию этого юбилейного вечера БМА в Москве. Всё прошло как на одном дыхании, все получили колоссальное удовольствие от концерта и теплого общения друг с другом и публикой. Это был потрясающий праздник для всех нас!" - добавил Эльвин Ганиев.

В концертной программе приняли участие ректор БМА, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, народные артисты Азербайджана Ялчин Адигезалов, Мурад Адыгезалзаде, Самир Джафаров, Алим Гасымов, Мурад Гусейнов, Егяна Ахундова, заслуженные артисты Фуад Ибрагимов, Ильхам Назаров, Эльвин Ганиев, Сахиб Пашазаде, Азер Заде, Фяргана Гасымова, лауреаты международных конкурсов Сельджан Насибли и Джамал Алиев, внук великого Бюльбюля, сын народного артиста Полада Бюльбюльоглу, дирижер Муртуза Бюльбюль и другие. Были представлены произведения классиков азербайджанской музыки Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Ниязи, а также западноевропейских и русских композиторов в исполнении Российского национального оркестра под руководством Михаила Плетнева. Ведущим вечера был народный артист России, уроженец Баку Эммануил Виторган.

(Автор: Вугар Иманов)

Эльвин Ганиев рассказал о семейных традициях, связанных с Московской государственной консерваторией и Бакинской музыкальной академией (ФОТО) - Gallery Image
Эльвин Ганиев рассказал о семейных традициях, связанных с Московской государственной консерваторией и Бакинской музыкальной академией (ФОТО) - Gallery Image
Эльвин Ганиев рассказал о семейных традициях, связанных с Московской государственной консерваторией и Бакинской музыкальной академией (ФОТО) - Gallery Image
Эльвин Ганиев рассказал о семейных традициях, связанных с Московской государственной консерваторией и Бакинской музыкальной академией (ФОТО) - Gallery Image
Эльвин Ганиев рассказал о семейных традициях, связанных с Московской государственной консерваторией и Бакинской музыкальной академией (ФОТО) - Gallery Image
Эльвин Ганиев рассказал о семейных традициях, связанных с Московской государственной консерваторией и Бакинской музыкальной академией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эльвин Ганиев рассказал о семейных традициях, связанных с Московской государственной консерваторией и Бакинской музыкальной академией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эльвин Ганиев рассказал о семейных традициях, связанных с Московской государственной консерваторией и Бакинской музыкальной академией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эльвин Ганиев рассказал о семейных традициях, связанных с Московской государственной консерваторией и Бакинской музыкальной академией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эльвин Ганиев рассказал о семейных традициях, связанных с Московской государственной консерваторией и Бакинской музыкальной академией (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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