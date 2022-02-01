Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО)

Интервью 1 февраля 2022 11:47 (UTC+04:00)
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Международного форума гражданского участия "Мы вместе" в Москве прошла церемония награждения победителей международной премии We are Together (Мы вместе). Отрадно отметить, что представитель Азербайджана Адиль Абдуллаев стал лауреатом премии We are Together за вклад граждан и организаций в решение важнейших гуманитарных проблем, признан лучшим из лучших, сообщает Trend Life.

Интересно, что вначале Адиль Абдуллаев был объявлен лауреатом в номинации "Личный вклад гражданина" - для тех, кто внес вклад в борьбу с распространением COVID-19 на региональном или национальном уровнях. Были также названы лауреаты в номинациях "Медицина", "Бизнес", "Образование и технологии". В каждой из них были определены по три лауреата, среди которых представители Казахстана, Бразилии, Беларуси, Эквадора, Португалии, Либерии, Индии, Китая, Турции, Таиланда и Израиля. И, наконец, был определен победитель в специальной номинации "Доброе дело года", который был выбран из числа лауреатов в других номинациях. Обладателем своеобразного Гран-при и стал 35-летний Адиль Абдуллаев! Премия была вручена председателем оргкомитета, всемирно известным хирургом и общественным деятелем Леонидом Рошалем.

В интервью Trend Life Адиль Абдуллаев рассказал эту историю успеха и о церемонии награждения, которая стала полной неожиданностью и для самого лауреата.

Адиль Абдуллаев стал автором благотворительной акции "Biganə qalma!" (Не оставайся равнодушным!). Цель акции - оказание продовольственной помощи гражданам, оставшимся без средств к существованию в период пандемии. Каждый день команда волонтеров составляла списки тех, кто нуждался в помощи, формировала продуктовые наборы и распределяла их по адресам. В рамках проекта в течение двух месяцев (апрель-май 2020 года) волонтеры обеспечили продовольствием 6153 семьи (более 24 000 человек) в Баку и 11 городах страны. Проект собрал более 100 000 долларов США.

Адиль Абдуллаев родился в Баку. Выпускник Бакинского государственного университета (бакалавр, магистр) и Западного Университета (магистр) по специальности "управление туристическим бизнесом". В 2010 году создал общественное объединение "Новый путь" для просвещения молодежи, где как председатель осуществлял деятельность на протяжении десяти лет, было реализовано множество проектов. В 2020 году стал директором отдела образования Центра карьеры и развития молодежи при Фонде молодежи Азербайджана, где работал на протяжении девяти месяцев. Затем был приглашен на работу в Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, где и по сей день возглавляет отдел по работе с проектами.

"В марте 2020 года в Азербайджане, как и во многих странах мира, пандемия коронавируса привела к очень печальным событиям, были введены жесткие меры, объявлены локдауны, многие перешли на онлайн-работу из дома. В результате пандемии экономике государств и благосостоянию людей был нанес серьёзный ущерб. Особенно пострадали малообеспеченные семьи и трудящиеся на сдельной работе, лишившиеся рабочих мест. Через социальные сети и напрямую в различные организации люди, попавшие в тяжелое положение, стали обращаться за помощью. В том числе и ко мне, так как тогда я работал в молодежном секторе и параллельно помогал своей матери Нигяр Абдуллаевой, которая возглавляла общественное объединение помощи малообеспеченным семьям "Yeni damla". В тот период немало было людей, которые помогали окружающим в этой сфере. Обращений было много, и все это надо было систематизировать. И мы, пятеро друзей, решили объединиться и на добровольной основе внести свою лепту в это благое дело. В период жесткого карантина в стране был девиз "evdə qal" (оставайся дома), в продолжение которого мы решили реализовать свои замыслы под слоганом "evdə qal, amma biganə qalma" (оставайся дома, но не оставайся равнодушным). Так мы и решили действовать, 30 марта открыли в соцсетях страницы "Biganə qalma!", создавали лого и начали действовать фактически "с нуля". Для начала использовали личные средства, выкладывая в соцсетях фотографии и видео акций, призывая и других подключиться к благотворительности".

За короткое время акция вызвала большой резонанс, благодаря честности и открытости участников, которые вплоть до копеек отчитывались перед другими участниками и пользователями соцсетей, и доверие переросло в массовость. К "Biganə qalma!" стали активно подключаться лица, которые хотели вместе помогать нуждающимся. Число участников добровольческой миссии выросло с пяти до сорока, и затем до 150 волонтеров!

"Уже на второй день акции, когда мы поделились номером для связи с нами, телефон стал "разрываться" от звонков людей, нуждающихся в помощи. На третий же поступило более двух тысяч просьб! Но у нас не было столько денег. Что делать? Тогда мы решили открыть банковский счет для благотворительных поступлений – ежедневно стали поступать средства, помогали, кто чем мог, от 1 маната до больших сумм, самая большая из которых однажды составила аж 5000 манатов. Мы отчитывались за каждую копейку, постоянно информируя пользователей соцсетей, опять же подтверждая слова чеками за покупки в магазинах и оптовых центрах, фото и видео в семьях нуждающихся. Уже на седьмой день, благодаря поступлениям, наша деятельность значительно расширилась, и со временем этот процесс распространился на регионы страны".

Процесс был поставлен на систематизированную основу, создана инфраструктура деятельности – группа молодых людей принимала заявки в соцсетях, готовила анкеты и отправляла в call-center, который более детально изучал поступающие просьбы. Затем информация передавалась в "маршрутную" и "логистическую" команды, которые доставляли продукты по адресам. "Biganə qalma!" даже создал свой центр, где паковали продуктовые наборы для семей. Очень трудным был процесс, тем более в условиях жесткого режима карантина! В период 44-дневной Отечественной войны "Biganə qalma!" также активно проводила различные акции, выезжая на передовую и поддерживая солдат, а после помогала семьям ветеранов Карабахской войны. Благотворительная акция была отмечена Союзом волонтерских организаций Азербайджана как лучший волонтерский проект по итогам 2020 года, и по предложению руководителя организации Турала Гумбатова выдвинута для участия в международной премии We are Together в Москве. Премия за 2020 год была посвящена вкладу в борьбу с распространением COVID-19. В связи с пандемией вручение премии было перенесено на декабрь 2021 года.

"Мы собрали все материалы о деятельности "Biganə qalma!", в том числе опубликованные в СМИ, и отправили в Москву. Вскоре нам пришел месседж, что наша акция вошла в число 50 финалистов премии We are Together из более 2000 участников из более 60 стран, и нас пригласили для участия в форуме. Мы, я вместе с супругой и друзьями, около десяти человек, поехали в Москву, абсолютно не зная, что нас там ожидает. Форум объединил активистов волонтерских движений из более 40 стран, лидеров некоммерческого сектора, представителей государственных структур и бизнеса, а также журналистов и блогеров. В первый день форума победителей и лауреатов премии награждали президент Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Акции были оценены экспертами из более двадцати стран. В результате были объявлены 12 лауреатов из 50 претендентов. Признаться честно, я вообще не ожидал, что попаду в число лауреатов! Я думал, а что мы такого сделали по сравнению с представителями других стран? Ведь были же люди и организации, которые сделали намного больше нас! И представьте, какой мы все испытали шок, когда было названо мое имя! Для нас это была большая гордость! Думали, что это наша самая высшая награда! Очень радовались, что достойно представили Азербайджан на столь престижном международном форуме среди стольких стран мира".

Но, как оказалось, впереди был еще больший сюрприз.

"После первого дня к нам подошла Татьяна Голикова и стала подробнее интересоваться нашей деятельностью. После этого я стал гостем ряда каналов, давал интервью, познакомился с рядом руководителей организаций и общественными деятелями, везде встречали с большим интересом и уважением. Но я не понимал причину этого (смеется). И лишь позже понял (смеется). Определялось имя победителя, и, как оказалось, я был в числе фаворитов. Через два дня проходил заключительный день форума, который прошел на очень высоком уровне, выступили известные общественные деятели, была представлена концертная программа, и готовились назвать имя победителя в специальной номинации "Доброе дело года", который выбирался из числа 12 лауреатов других номинаций. Или, как они называли это между собой - "Человек года". Я решил пойти в свитере, чтобы почувствовать себя более раскованно, так как думал, что премия все равно мне не достанется (смеется). Супруга все же уговорила надеть костюм. И представьте наше состояние, когда вновь назвали мое имя! Это было невероятно! На сцене Центрального выставочного зала "Манеж", где было около полутора тысяч людей, я чувствовал себя как олимпийский чемпион, которому вручают золотую медаль, играет Гимн и поднимается Флаг Азербайджана! Все нас поздравляли и желали дальнейших успехов. Незабываемые эмоции и впечатления! Мы и дальше будем стараться приносить пользу обществу. Философия благотворительности делает нас счастливыми!".

Организаторы We are Together - Программа добровольцев ООН, Международная ассоциация добровольческих усилий, Молодежный форум исламского сотрудничества, Ассоциация волонтёрских центров, Российский Красный Крест, Российское федеральное агентство по делам молодежи. Цель премии - поощрение граждан и организаций за большой вклад в области решения мировых гуманитарных проблем.

(Автор: Вугар Иманов)

Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Кыргызстане нашли уничтожающие раковые клетки вещества в цветке
В Кыргызстане нашли уничтожающие раковые клетки вещества в цветке
Налоговая и таможенная службы Кыргызстана перевыполнили план сборов за январь 2022 года
Налоговая и таможенная службы Кыргызстана перевыполнили план сборов за январь 2022 года
В Кыргызстане за сутки выявлено свыше 390 новых случаев заражения коронавирусом
В Кыргызстане за сутки выявлено свыше 390 новых случаев заражения коронавирусом
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
ЕС унифицировал срок действия сертификатов о вакцинации для трансграничных поездок Европа 12:29
В федеральных тюрьмах США введели локдаун после гибели в драке двух заключенных в Техасе США 12:28
Сформирован новый состав Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Политика 12:26
Милли Меджлис принял законопроект об утверждении Шушинской декларации Политика 12:18
В Азербайджане предложено принять новый кодекс Политика 12:12
Утвержден план законодательной работы весенней сессии Милли Меджлиса Политика 12:04
Факторы развития туризма в Таджикистане: текущее состояние и перспективы развития Таджикистан 12:01
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 11:47
Подготовлен генплан по организации парковок в Баку - БТА Общество 11:38
Azercell 4G с вами в метро! ИКТ 11:32
В Грузии зафиксирован очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19 Грузия 11:25
Названы российские компании, которые посетят Азербайджан в феврале с бизнес-миссией Экономика 11:24
В Азербайджане большая часть грузоперевозок через систему «Единое окно» пришлась на автотранспорт Транспорт 11:08
ООН и Азербайджан обнародуют совместный план действий на 2022 г. в ближайшее время - резидент-координатор Политика 11:08
Туркменистан выставил на торги сжиженный газ местного производства Энергетика 11:05
Состоялась первая процентная выплата по облигациям SOCAR (ФОТО) Энергетика 10:57
Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей психолога в школах Баку Общество 10:55
Обнародован рост экспорта Азербайджана по итогам 2021 г. Экономика 10:45
Спикер парламента Армении подписал заявление об отставке Саркисяна Армения 10:43
В Азербайджане начало вещание первое радио тюркоязычных стран действующее в формате «Азербайджан/Тюркский мир»! Общество 10:31
В Азербайджане иностранцы начали больше расплачиваться банковскими картами Экономика 10:28
Камеры МАГАТЭ установлены на иранском объекте в Исфахане Ядерная программа 10:14
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:14
Поздравления из Москвы от народного артиста Азербайджана Культура 09:51
Национальный олимпийский комитет Азербайджана неизменно придерживается ценностей олимпизма - Чингиз Гусейнзаде Общество 09:41
Туркменский госконцерн закупит материально-технические ресурсы Тендеры 09:40
Сегодня парламент Азербайджана обсудит 12 вопросов Политика 09:40
Цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+ Энергетика 09:36
В прошлом году Турцию посетили около 500 тыс. граждан Азербайджана Турция 09:02
Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева термин "Зангезурский коридор" прочно вошел в международный лексикон – народный писатель Натиг Расулзаде Политика 09:01
Токаев освободил Ерлана Кошанова от должности руководителя Администрации президента Казахстан 08:58
В Кито из-за затоплений погибли как минимум 11 человек В мире 08:57
В Кыргызстане нашли уничтожающие раковые клетки вещества в цветке Кыргызстан 08:27
Внесено представление о досрочном прекращении полномочий спикера Мажилиса Казахстана Казахстан 08:01
Ученые назвали категорию людей с тяжелым течением омикрона В мире 07:37
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram В мире 07:08
Внесены изменения в состав Бюро Политического совета правящей партии Казахстана Nur Otan Казахстан 06:37
Байден уведомил Конгресс о намерении назначить Катар основным союзником вне НАТО США 06:11
В Австрии ожидается принятие закона об обязательной вакцинации от ковида Европа 05:37
Россия ответила США на предложения по безопасности США 05:02
Четыре человека пострадали из-за пожара в скважине под Сургутом Россия 04:28
Госдеп призвал Иран к прямому диалогу по ядерной сделке США 03:54
Медрегулятор США полностью одобрил вакцину от Moderna США 03:22
На Кубе побит 40-летний рекорд холода в январе Другие страны 02:53
Врач заявил о риске потери голоса после "омикрона" В мире 02:31
Турция уверенно движется к намеченным целям - Эрдоган Турция 01:57
Цена на газ в Европе снизилась Европа 01:28
Милонова не пустили в Финляндию из-за аннулирования его визы Польшей без уведомления Россия 00:53
Блинкен надеется услышать от Лаврова реакцию РФ на ответ США по гарантиям безопасности Россия 00:35
Тегеран ждет политического решения от Вашингтона - МИД Ирана Политика 00:03
Команда « Land of Fire», завоевавшая кубок мира по поло, возвратилась на Родину Спорт 31 января 23:36
Путин и Макрон обсудили вопросы предоставления РФ гарантий безопасности Россия 31 января 23:20
Кредитный портфель частных банков в Узбекистане значительно возрос Узбекистан 31 января 23:05
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом Грузия 31 января 23:02
Туркменистан выставил на торги производимый в стране сорт авиатоплива Бизнес 31 января 22:53
ТОП-10 банков Азербайджана по объему наличных средств Финансы 31 января 22:47
Рэнкинг банков Азербайджана по объему чистой прибыли Финансы 31 января 22:44
Holcim и Bloomberg Медиа совместно изучают систему циркулярных городов с помощью созданного барометра Экономика 31 января 22:34
Bank Respublika и EFSE подписали кредитное соглашение для поддержки предпринимательства в регионах Азербайджана Финансы 31 января 22:22
Центробанк Азербайджана обнародовал объем банковских вкладов населения Финансы 31 января 22:15
Существенный рост цен негативно сказывается на экономике Казахстана - Нацбанк Бизнес 31 января 22:14
Мы нарастили объемы поставок газа из Азербайджана - Эрдоган Турция 31 января 22:07
Экономический рост в Грузии в 2021 году превысил прогнозы - министр Грузия 31 января 22:06
Обнародованы банки Азербайджана, предоставившие наибольшую сумму льготных кредитов Экономика 31 января 21:58
Мой караван слов - памяти Османа Ахмедоглу Культура 31 января 21:57
Ученые предложили направить 46% мировых запасов вакцин в развивающиеся страны В мире 31 января 21:51
Активы "Finca Azerbaijan” возросли Финансы 31 января 21:43
Объем высоколиквидных активов в Узбекистане значительно вырос Узбекистан 31 января 21:31
В Баку реализуется пилотный проект помощи бездомным животным Общество 31 января 21:28
Единственным средством для защиты от коронавируса является вакцинация - Рашад Махмудов Общество 31 января 21:03
В феврале температура воздуха будет близка к климатической норме - Умайра Тагиева Общество 31 января 20:52
В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный год (ФОТО/ВИДЕО) Политика 31 января 20:29
В Азербайджане завершено судебное расследование по делу бывшего главврача модульного госпиталя МЧС Общество 31 января 20:20
ОАО "Азеркосмос" объявило тендер Тендеры 31 января 20:09
В РИКЦ назвали число бесплатных мест для азербайджанских студентов Азербайджан 31 января 19:55
Бизнесмен Хафиз Мамедов попросил неделю на погашение оставшейся задолженности - Госналоговая служба Общество 31 января 19:52
Между портами Баку и Туркменбаши расширяется транспортная связь Транспорт 31 января 19:52
Мечта о "великой Армении" разгромлена, какой будет дальнейшая судьба Армении? - Сахиль Керимли Политика 31 января 19:46
Джахит Багчи встретился со студентами из Турции, обучающимися в Азербайджане (ФОТО) Общество 31 января 19:38
В Азербайджане с завтрашнего дня водители смогут получать "знак отличия" онлайн Общество 31 января 18:54
В Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана прием будет проводиться онлайн Общество 31 января 18:40
В Азербайджане реорганизованы некоторые медицинские колледжи Общество 31 января 17:58
О детях войны… В Азербайджане завершены съемки фильма "Большой красный дом" (ФОТО) Культура 31 января 17:41
SOCAR и японская нефтяная компания проведут сейсморазведку в Азербайджане Энергетика 31 января 17:36
Закир Гасанов посетит Турцию Политика 31 января 17:32
Микрокредит, который вы ищете в Yelo Bank! Экономика 31 января 17:28
Президент Ильхам Алиев поздравил Серджо Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии Политика 31 января 17:25
Twitter обжаловал решение властей ФРГ о предоставлении данных предполагаемых преступников США 31 января 17:24
В АЖД рассказали о соблюдении правил карантинного режима на Абшеронской кольцевой железной дороге Общество 31 января 17:22
В Джалилабаде стартовали тренинги по проекту «Молодежная бизнес-мастерская» (ФОТО) Бизнес 31 января 17:21
Вице-президент ОАЭ обсудил с президентом Израиля перспективы двустороннего сотрудничества Израиль 31 января 17:19
Мера пресечения в отношении Хафиза Мамедова изменена на домашний арест Общество 31 января 17:19
У берегов Нидерландов произошло столкновение судов Европа 31 января 17:14
Сербия назвала сроки получения доступа к азербайджанскому газу (Эксклюзив) Энергетика 31 января 17:12
В ФК "Карабах" рассказали, в какой стране может пройти матч с "Марселем" Общество 31 января 17:09
Возрос объем проблемных кредитов в банках Узбекистана Узбекистан 31 января 17:04
Туркменская товарная биржа обнародовала данные по импорту из европейских стран Бизнес 31 января 16:56
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане Общество 31 января 16:51
Экс-президент Болгарии призвал найти виновных в утечке деталей газового договора с Азербайджаном Энергетика 31 января 16:47
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 31 января 16:43
Все новости