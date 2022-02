Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Международного форума гражданского участия "Мы вместе" в Москве прошла церемония награждения победителей международной премии We are Together (Мы вместе). Отрадно отметить, что представитель Азербайджана Адиль Абдуллаев стал лауреатом премии We are Together за вклад граждан и организаций в решение важнейших гуманитарных проблем, признан лучшим из лучших, сообщает Trend Life.

Интересно, что вначале Адиль Абдуллаев был объявлен лауреатом в номинации "Личный вклад гражданина" - для тех, кто внес вклад в борьбу с распространением COVID-19 на региональном или национальном уровнях. Были также названы лауреаты в номинациях "Медицина", "Бизнес", "Образование и технологии". В каждой из них были определены по три лауреата, среди которых представители Казахстана, Бразилии, Беларуси, Эквадора, Португалии, Либерии, Индии, Китая, Турции, Таиланда и Израиля. И, наконец, был определен победитель в специальной номинации "Доброе дело года", который был выбран из числа лауреатов в других номинациях. Обладателем своеобразного Гран-при и стал 35-летний Адиль Абдуллаев! Премия была вручена председателем оргкомитета, всемирно известным хирургом и общественным деятелем Леонидом Рошалем.

В интервью Trend Life Адиль Абдуллаев рассказал эту историю успеха и о церемонии награждения, которая стала полной неожиданностью и для самого лауреата.

Адиль Абдуллаев стал автором благотворительной акции "Biganə qalma!" (Не оставайся равнодушным!). Цель акции - оказание продовольственной помощи гражданам, оставшимся без средств к существованию в период пандемии. Каждый день команда волонтеров составляла списки тех, кто нуждался в помощи, формировала продуктовые наборы и распределяла их по адресам. В рамках проекта в течение двух месяцев (апрель-май 2020 года) волонтеры обеспечили продовольствием 6153 семьи (более 24 000 человек) в Баку и 11 городах страны. Проект собрал более 100 000 долларов США.

Адиль Абдуллаев родился в Баку. Выпускник Бакинского государственного университета (бакалавр, магистр) и Западного Университета (магистр) по специальности "управление туристическим бизнесом". В 2010 году создал общественное объединение "Новый путь" для просвещения молодежи, где как председатель осуществлял деятельность на протяжении десяти лет, было реализовано множество проектов. В 2020 году стал директором отдела образования Центра карьеры и развития молодежи при Фонде молодежи Азербайджана, где работал на протяжении девяти месяцев. Затем был приглашен на работу в Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, где и по сей день возглавляет отдел по работе с проектами.

"В марте 2020 года в Азербайджане, как и во многих странах мира, пандемия коронавируса привела к очень печальным событиям, были введены жесткие меры, объявлены локдауны, многие перешли на онлайн-работу из дома. В результате пандемии экономике государств и благосостоянию людей был нанес серьёзный ущерб. Особенно пострадали малообеспеченные семьи и трудящиеся на сдельной работе, лишившиеся рабочих мест. Через социальные сети и напрямую в различные организации люди, попавшие в тяжелое положение, стали обращаться за помощью. В том числе и ко мне, так как тогда я работал в молодежном секторе и параллельно помогал своей матери Нигяр Абдуллаевой, которая возглавляла общественное объединение помощи малообеспеченным семьям "Yeni damla". В тот период немало было людей, которые помогали окружающим в этой сфере. Обращений было много, и все это надо было систематизировать. И мы, пятеро друзей, решили объединиться и на добровольной основе внести свою лепту в это благое дело. В период жесткого карантина в стране был девиз "evdə qal" (оставайся дома), в продолжение которого мы решили реализовать свои замыслы под слоганом "evdə qal, amma biganə qalma" (оставайся дома, но не оставайся равнодушным). Так мы и решили действовать, 30 марта открыли в соцсетях страницы "Biganə qalma!", создавали лого и начали действовать фактически "с нуля". Для начала использовали личные средства, выкладывая в соцсетях фотографии и видео акций, призывая и других подключиться к благотворительности".

За короткое время акция вызвала большой резонанс, благодаря честности и открытости участников, которые вплоть до копеек отчитывались перед другими участниками и пользователями соцсетей, и доверие переросло в массовость. К "Biganə qalma!" стали активно подключаться лица, которые хотели вместе помогать нуждающимся. Число участников добровольческой миссии выросло с пяти до сорока, и затем до 150 волонтеров!

"Уже на второй день акции, когда мы поделились номером для связи с нами, телефон стал "разрываться" от звонков людей, нуждающихся в помощи. На третий же поступило более двух тысяч просьб! Но у нас не было столько денег. Что делать? Тогда мы решили открыть банковский счет для благотворительных поступлений – ежедневно стали поступать средства, помогали, кто чем мог, от 1 маната до больших сумм, самая большая из которых однажды составила аж 5000 манатов. Мы отчитывались за каждую копейку, постоянно информируя пользователей соцсетей, опять же подтверждая слова чеками за покупки в магазинах и оптовых центрах, фото и видео в семьях нуждающихся. Уже на седьмой день, благодаря поступлениям, наша деятельность значительно расширилась, и со временем этот процесс распространился на регионы страны".

Процесс был поставлен на систематизированную основу, создана инфраструктура деятельности – группа молодых людей принимала заявки в соцсетях, готовила анкеты и отправляла в call-center, который более детально изучал поступающие просьбы. Затем информация передавалась в "маршрутную" и "логистическую" команды, которые доставляли продукты по адресам. "Biganə qalma!" даже создал свой центр, где паковали продуктовые наборы для семей. Очень трудным был процесс, тем более в условиях жесткого режима карантина! В период 44-дневной Отечественной войны "Biganə qalma!" также активно проводила различные акции, выезжая на передовую и поддерживая солдат, а после помогала семьям ветеранов Карабахской войны. Благотворительная акция была отмечена Союзом волонтерских организаций Азербайджана как лучший волонтерский проект по итогам 2020 года, и по предложению руководителя организации Турала Гумбатова выдвинута для участия в международной премии We are Together в Москве. Премия за 2020 год была посвящена вкладу в борьбу с распространением COVID-19. В связи с пандемией вручение премии было перенесено на декабрь 2021 года.

"Мы собрали все материалы о деятельности "Biganə qalma!", в том числе опубликованные в СМИ, и отправили в Москву. Вскоре нам пришел месседж, что наша акция вошла в число 50 финалистов премии We are Together из более 2000 участников из более 60 стран, и нас пригласили для участия в форуме. Мы, я вместе с супругой и друзьями, около десяти человек, поехали в Москву, абсолютно не зная, что нас там ожидает. Форум объединил активистов волонтерских движений из более 40 стран, лидеров некоммерческого сектора, представителей государственных структур и бизнеса, а также журналистов и блогеров. В первый день форума победителей и лауреатов премии награждали президент Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Акции были оценены экспертами из более двадцати стран. В результате были объявлены 12 лауреатов из 50 претендентов. Признаться честно, я вообще не ожидал, что попаду в число лауреатов! Я думал, а что мы такого сделали по сравнению с представителями других стран? Ведь были же люди и организации, которые сделали намного больше нас! И представьте, какой мы все испытали шок, когда было названо мое имя! Для нас это была большая гордость! Думали, что это наша самая высшая награда! Очень радовались, что достойно представили Азербайджан на столь престижном международном форуме среди стольких стран мира".

Но, как оказалось, впереди был еще больший сюрприз.

"После первого дня к нам подошла Татьяна Голикова и стала подробнее интересоваться нашей деятельностью. После этого я стал гостем ряда каналов, давал интервью, познакомился с рядом руководителей организаций и общественными деятелями, везде встречали с большим интересом и уважением. Но я не понимал причину этого (смеется). И лишь позже понял (смеется). Определялось имя победителя, и, как оказалось, я был в числе фаворитов. Через два дня проходил заключительный день форума, который прошел на очень высоком уровне, выступили известные общественные деятели, была представлена концертная программа, и готовились назвать имя победителя в специальной номинации "Доброе дело года", который выбирался из числа 12 лауреатов других номинаций. Или, как они называли это между собой - "Человек года". Я решил пойти в свитере, чтобы почувствовать себя более раскованно, так как думал, что премия все равно мне не достанется (смеется). Супруга все же уговорила надеть костюм. И представьте наше состояние, когда вновь назвали мое имя! Это было невероятно! На сцене Центрального выставочного зала "Манеж", где было около полутора тысяч людей, я чувствовал себя как олимпийский чемпион, которому вручают золотую медаль, играет Гимн и поднимается Флаг Азербайджана! Все нас поздравляли и желали дальнейших успехов. Незабываемые эмоции и впечатления! Мы и дальше будем стараться приносить пользу обществу. Философия благотворительности делает нас счастливыми!".

Организаторы We are Together - Программа добровольцев ООН, Международная ассоциация добровольческих усилий, Молодежный форум исламского сотрудничества, Ассоциация волонтёрских центров, Российский Красный Крест, Российское федеральное агентство по делам молодежи. Цель премии - поощрение граждан и организаций за большой вклад в области решения мировых гуманитарных проблем.

(Автор: Вугар Иманов)