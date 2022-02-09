Испорченные магнитофоны, тур по Японии и концерт в Баку – интервью с Шаином Новрасли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Визитная карточка азербайджанского джаза... Наследник знаменитого Вагифа Мустафазаде... Звезда на не­бо­склоне джазовой музыки... – такие и тому подобные эпитеты часто применяют, говоря о заслуженном артисте Азербайджана Шаине Новрасли.

И действительно, творчество Шаина Новрасли получает самые высокие оценки со стороны зарубежных критиков, профессиональных музыкантов и многочисленных поклонников джазовой музыки. В музыке Шаина Новрасли прослеживаются традиции Запада и Востока, которые покоряют слушателей далеко за пределами Азербайджана. Так, например, в Японии много поклонников азербайджанского музыканта. И именно в стране восходящего солнца увидит свет новый альбом Новрасли.

- Шаин муаллим, японский лейбл Eight Islands Records выпустит Ваш компакт-диск и виниловую пластинку. Расскажите, как было установлено сотрудничество с лейблом.

- Изначально я хотел бы отметить, что Eight Islands Records, это джазовое направление Disk Union одной из крупнейших мировых и самой крупной в Японии звукозаписывающей компании. Диск и виниловая пластинка будут продаваться по всему миру, мировой релиз назначен на 23 марта. Японские слушатели всегда были моими поклонниками и фанатами моей музыки, очень рад, что наконец, впервые в истории азербайджанской музыкальной культуры в Японии будет представлен наш азербайджанский джаз. В альбом вошли десять моих оригинальных композиций, а также народные песни в моей джазовой обработке. Композиции я исполняю вместе с американскими музыкантами Нэйтаном Пеком (Nathan Peck/бас, контрабас) и Ари Хёнигом (Ari Hoenig/ударные).

- Скажите, будет ли организован тур в поддержку диска?

- Да, конечно, после того как диск выйдет в свет. Первый презентационный концерт состоится в Токио, а затем и по другим городам Японии. Также планируем провести тур в поддержку этого альбома в Европе.

- Шаин муаллим, не могу не спросить про карантинный период в связи с пандемией коронавируса. Как по-Вашему мнению, джазовый мир выбрался из пандемии, и как лично Вы провели этот период?

- Естественно, карантинный период был сложным для всего человечества. Конечно, творческим людям, в том числе джазовым музыкантам, без выступлений, концертов – было нелегко. Однако, каждый старался выразить свои чувства, проводили онлайн-концерты. Я написал музыку, на которую сняли анимационный фильм в Словении. Так вот, посредством этой музыки, фильма я выражал свои чувства. Кстати, фильм так и называется "Карантин".

- А что Вы думаете о современном развитии джазовой музыки в Азербайджане?

- Наш азербайджанский джаз всегда был современным. Во времена советского союза Баку считался городом джаза. Были великие музыканты, великолепные оркестры и композиторы. В период Советского союза города, где можно было выступать с гастролями были ограничены, но несмотря на это, именно азербайджанские джазовые музыканты были востребованы.

После распада СССР азербайджанский джаз пошёл своей дорогой. У нас появился Международный джазовый фестиваль под руководством Лейлы Эфендиевой и заслуженного артиста Раина Султанова, который на протяжении последних 15 лет собирает лучших исполнителей и любителей джаза со всего мира. А проводимый в рамках фестиваля конкурс джазовых музыкантов помогает молодым музыкантам найти себя. Безусловно, со стороны государства оказывается большая поддержка и уделяется внимание культуре и искусству, в частности джаз очень поддерживается, что первостепенно для дальнейшего развития этой музыки в нашей стране.

Что очень радует - сейчас наши музыканты в мире одни из самых востребованных.

- По-Вашему мнению, что важнее для молодых джазовых музыкантов - пытаться повторить великих или экспериментировать, и найти собственное звучание?

- Считаю, что любой музыкант в начале карьеры старается подражать, учиться у кого-то, исполняет композиции других музыкантов, а в дальнейшем, если человек работает над собой, развивается, то это формирует его собственный стиль. Если музыкант работает над собой, пишет произведения, анализирует, соответственно, в дальнейшем находит себя, и у него определяет уникальность стиля.

- А на кого ориентировались Вы в начале своего творческого пути?

- В начале своего творческого пути ориентировался на классическую музыку – Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадей Моцарта и т.д. В то время был далек от того, что джазовая музыка построена на классике.

Конечно, любовь к джазу зародилась с детства, когда мы все слушали Вагифа Мустафазаде, его красивые мелодии и обработки наших композиций, то как он использовал в джазе азербайджанский колорит, мугамы – все это все конечно тоже "зацепило" и меня. Немало магнитофонов испортил, пока изучал его произведения, ведь тогда нот вообще не было. Затем был американский джаз - Билл Эванс, Оскар Питерсон, Кит Джарретт, Ахмад Джамал… Признаюсь, в творческом плане более близок Кит Джарретт. Как и все, вначале я его тоже много анализировал, изучал.

- Скажите, как насчет преподавательской деятельности, Вам интересно было бы обучать молодое поколение музыкантов, раскрывать их потенциал?

- С большим удовольствием обучал бы молодых музыкантов. Просто, в виду того, что ограничен во времени - в Баку бываю не так часто, порой совместить все это нелегко. Считаю, мы должны поддерживать талантливую молодежь, поэтому буду работать в этом направлении.

- 10 февраля Вы отметите юбилей. Скажите, планируете ли концерт к этой дате?

- Планирую в Баку выступить с концертом, скорее всего, он будет приурочен к презентации альбома. Планы есть, однако пока не будем раскрывать всех секретов (улыбается)...

(Автор: Джани Бабаева )