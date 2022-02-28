Юбилей Маэстро! В гостях у Эльдара Мансурова – разговор по душам, коллекции, откровения…(ЭКСКЛЮЗИВ, ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 28 февраля известный азербайджанский композитор, мэтр национальной эстрады, автор множества хитов и классических произведений, заслуженный деятель искусств, и просто замечательный человек Эльдар Мансуров отмечает 70-летний юбилей. В преддверии знаменательного события корреспондент Trend Life побывал в гостях у Эльдара Мансурова, где состоялась обширная и откровенная беседа о жизни и творчестве Маэстро. В последние годы Эльдар Мансуров редко появляется на страницах СМИ, дает интервью, становится гостем телепередач.

Из древнего рода к вершинам музыкальной культуры

В Азербайджане есть известная пословица "Ot kökü üstünde biter", которая означает, что дерево растет от корней. Поэтому беседа началась с экскурса в прошлое, чтобы понять формирование этой личности. Достойный продолжатель музыкальной династии и потомок знатного рода Мансуровых родился в старинной части Баку - Ичери шехер.

Его отец, народный артист Азербайджана Бахрам Мансуров, был ярким представителем азербайджанской школы игры на таре и оставил большой след в истории нашей культуры. По мастерству владения таром в Азербайджане, фактически кроме него, никто не владел приемом "мизраби – дястикари" - игра на грифе левой рукой. Он был единственным исполнителем многих технически сложных приемов после таких корифеев, как Садыхджан, Мешади Сулейман и Мирза Мансур. Творчество музыканта на протяжении более 50 лет было неразрывно связано с Государственным театром оперы и балета, где выступал во всех мугамных спектаклях. Его исполнение звучало в различных художественных и документальных фильмах. Как педагог воспитал плеяду талантливых исполнителей в Бакинском музыкальном училище имени Асафа Зейналлы. Бахрам Мансуров – первый музыкант Азербайджана, в чьем исполнении азербайджанский мугам вошел в золотой фонд ЮНЕСКО, что нашло отражение в выпущенных пластинках "Музыкальный атлас" (1971) и "Музыкальная антология" (1975). Гастролировал с концертами во многих странах мира, где ему аплодировали стоя. Великий композитор, народный артист СССР Фикрет Амиров говорил о нем: "В руках Бахрама Мансурова тар производит звучание целого инструментального ансамбля". К 100-летию Бахрама Мансурова, в 2011 году Фонд Гейдара Алиева выпустил прекрасного формата и качества альбом "Мансуровы. История рода".

И сыновья выбрали творческий путь – дирижер, кинооператор, заслуженный работник культуры Айдын Мансуров (1953-2017), композитор, народный артист Эльдар Мансуров (1952) и тарист, солист Государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Эльхан Мансуров (1955).

Эльдар Мансуров: "На гербе нашего рода написаны слова "Доброе имя и честь". Это было для отца самым главным в жизни. Отец ведь был не просто родным человеком, к кому мы обращались за советом, он был флагманом в нашей семье. Еще он учил уважительно относиться к семейным традициям и честности по отношению к своей профессии. Он всегда говорил, что если исполнитель, играя на таре, не заплачет сам, то слушателя не тронет его игра. Надо играть душой. Надо отдаваться своей профессии, своему делу, целиком. Отец вообще был очень мудрым человеком. Он не учил этому – он жил и поступал очень мудро. Благодаря своему трудолюбию и таланту он стал известным на весь мир".

А если углубиться еще в прошлое, то увидим, что дед Эльдара Мансурова, Мешади Сулейман бек Мансуров, славился как меценат и прекрасный знаток мугама. Виртуозный исполнитель тара, Мешеди Сулейман бек часто устраивал в своём особняке в Ичери шехер музыкальные меджлисы. И прадед, Мешади Мелик бек Мансуров, также был музыкантом, прекрасно играл на таре, кяманче, сазе, гармоне и дефе. В их доме постоянно проходили вечера мугама с участием именитых ханенде и музыкантов, гостей из других стран, которые месяцами оставались здесь, пользуясь щедростью и гостеприимством хозяев. Дядя Бахрама Мансурова - Мирза Мансур Мансуров также был известным таристом, заслуженным деятелем искусств Азербайджана.

Поэтому неудивительно, что Эльдар Мансуров стал музыкантом. Выпускник класса фортепиано в музыкальном училище им. Асафа Зейналлы, продолжил учёбу в Азербайджанской государственной консерватории по классу композиции у профессоров Джовдета Гаджиева и Арифа Меликова.

Эльдар Мансуров является автором более 2000 песен и инструментальных произведений, написал музыку к более 70 спектаклям, художественным, документальным и мультипликационным фильмам. Автор множества хитов нашей эстрады, многие певцы именно благодаря его песням стали звездами. В творчестве особое и главное место занимают именно классические, симфонические, хоровые и камерные произведения. Один только "Баятылар" исполняется на более двадцати языках мира в странах Европы и Азии, Северной и Южной Америки. Более того, Эльдар Мансуров является первым композитором в Азербайджане, который написал рок-оперу "Семь красавиц". Одним из крупных проектов является симфо-рок-мугам "Бахрамнаме", посвященный памяти отцаБахрама Мансурова. Он также является автором рок-балетов "Клеопатра" и "Олимп". С 2007 по 2012 годы работал секретарем Союза Композиторов Азербайджана.

Как стал композитором – от рокера до эстрады и классики

В конце 60-х годов Эльдар Мансуров был рокером, играл в рок-группах как клавишник. Среди них была популярная группа "Эксперимент ОК". Все это повлияло на его творчество. Классика привлекла после начала обучения в Государственной консерватории, где стал писать произведения серьезного жанра. После окончания горел огромным желанием продолжить свое творчество в этом направлении. Но в те времена ему ставили преграды, не воспринимали всерьез. И только после того, как стал работать звукорежиссером на Гостелерадио, появилась возможность реализовать свои идеи.

"После окончания консерватории думал, что буду писать только серьёзную музыку. На Гостелерадио были худсоветы, куда принес произведение для струнного оркестра, чтобы его просмотрели и записали для дальнейшего воспроизведения на радио и телевидении. В то время руководитель худсовета, сказал мне: "Зачем ты принес эту музыку? Вначале напиши эстрадные песни, и уже потом будем рассматривать твои серьёзные произведения". Эти слова меня настолько задели, что целый год перестал ходить на эти худсоветы. Я долго мучился, и лишь когда мама сказала, что "если надо писать эстрадные песни, так пиши их", стал создавать песни для различных коллективов. Мне тогда было 29 лет. Благо уже был опыт. В качестве пианиста-концертмейстера работал в Театре оперы и балета, в хореографическом училище, в Государственном ансамбле танца, и во многих других местах. Преподавал музыку и в школах, и в музучилище, и в гимназии искусств, и в консерватории. Работая на телевидении, дошел до главного редактора редакции музыкальных передач, а в Доме звукозаписи был главным звукорежиссером. И весь этот опыт несомненно повлиял на моей дальнейшей композиторской деятельности. Людям понравилось, меня заметили, и благодаря этому я все же реализовал свои классические проекты. Эстрадные песни были моим настроением, а классические произведения отражали душу.

А первая песня была написана задолго до того, как решил стать композитором. Однажды отец принес сборник народных азербайджанских песен, листая который мне понравился текст "Baxçadan gələn səs", и я написал музыку на эти слова. Это было в 1968 году, тогда мне было всего 16 лет. Честно говоря, я тогда всерьез не воспринял это, так как играл в рок-группах как клавишник, исполнял западную музыку, и даже не думал, что сам начну писать. С середины 60-х до 70-х в Баку пришла первая волна рокеров. Мне нравились ритмы, эмоции, переживания и невероятная экспрессия рок-музыки. До 1972 года занимался роком. И вспомнил об этой песне лишь в 1985 году, когда начал работать с Мубаризом Тагиевым и записал ее. Впоследствии эту песню исполняли и другие певцы. "Baxçadan gələn səs" стала моей первой песней в качестве любителя, а в 1980 году, когда стал профессионально заниматься композиторской деятельностью, написал "Bacara bilsəm", которую исполнила Флора Керимова. Затем написал композиции для Мирзы Бабаева, Акифа Исламзаде, Эльмиры Рагимовой, Гусейнаги Хадыева, Ялчина Рзазаде и т.д. Так все и началось".

Впоследствии решил создать рок-оперу и рок-балет и поставить их на сцене, познакомить зрителей с чем-то новым и оригинальным.

"Всегда мечтал объединить симфоническую музыку, рок, тар и танцы, которые очень любил. В середине 60-х на экраны вышел фильм "Клеопатра", в котором блистал актёрский дуэт Элизабет Тейлор и Ричарда Бёртона. Картина рассказывает историю жизни и смерти Клеопатры, её отношений с Юлием Цезарем и Марком Антонием. Под воздействием этого фильма и желая реализовать свои идеи в конце 90-х написал свой первый рок-балет, двухактное произведение "Клеопатра". Потом создал одноактный рок –балет "Олимп", основанный на древнегреческих легендах и мифах. Затем была создана рок-опера "Семь красавиц" на либретто Марахима Фарзалибекова. Это произведение создано не по мотивам Низами и Физули. К большому сожалению, в связи с техническими и финансовыми трудностями до сих пор эти произведения не поставлены на театральной сцене.

Однако бесспорной гордостью является песня "Баятылар", написанная в 1988 году, и ставшая моим своеобразным брендом. Композиция до сих пор звучит на всех континентах, кроме Южного и Северного полюсов (смеется). Я сам насчитал около 300 вариантов исполнения этой композиции. Не знаю в чем секрет такой популярности, но, думаю, это была одна из моих рядовых композиций, и есть намного лучше произведения. Но этой песне очень повезло (смеется)".

Одним из последних значимых проектов является симфо-рок-мугам "Бахрамнаме", посвященный памяти отца Бахрама Мансурова. Для того чтобы создавать такую музыку, надо обязательно одинаково равносильно знать и рок, и национальную, и классическую музыку. Используя записи с оригинальной игрой Бахрама Мансурова в разные годы, Эльдар Мансуров и аранжировщик Назим Ахмедов создали виртуальную версию этих композиций. Каждая из них - это волшебное слияние жемчужин мугамов - "Шура", "Сегяха", "Чахаргяха", "Махур - хинди", "Баяты-кюрда", "Баяты-шираза", "Шюштера" с авангардными стилями мировой музыки. Затем проект реализовался в виде альбома под названием "Бахрамнаме". Реакция любителей музыки была настолько потрясающей, что концертная версия проекта напрашивалась сама по себе. Премьера проекта состоялась 1 декабря 2005 года во Дворце Гейдара Алиева при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Брат композитора - тарист Эльхан Мансуров, в сопровождении группы исполнил ряд композиций на таре, доставшемся ему в наследство от отца. Ханенде Эльбрус Абдулзаде, ученик всемирно известного исполнителя мугама, народного артиста Алима Гасымова, и заслуженная артистка Манана Джапаридзе в проекте соединили мугамные композиции и вокализ в европейском стиле. Неповторимый голос Востока и вокальные традиции Запада звучали в синтезированном единстве. Проектом "Бахрамнаме" Эльдар Мансуров открыл новую страницу в истории азербайджанского музыкального искусства.

"Многие творческие люди посвящают свои произведения родителям. Я хотел посвятить памяти отца что-то значимое и начал писать концерт для тара с оркестром. Посмотрел концерты для тара с оркестром Гаджи Ханмамедова, Саида Рустамова и решил создать что-то такое, чего раньше никто не делал, но не ниже их уровня. Взял отрывки мелодий отца, кусок "Байяты–Шираз", поставил их в начале, в середине и в конце, а между вставил свою музыку. Потом я начал обогащать этот синтез, делать какие-то контрапункты. Это был первый подобный опыт на нашей сцене. Потом я решил сделать рок-мугам для голоса с оркестром. В результате получилось то, то что сегодня называется "Бахрамнаме". Это было моей данью памяти отца".

В 2017-2018 годах с Харьковским государственным оркестром записал симфонические гравюры. Также написал несколько книг, выпустил книгу о генеалогическом древе Мансуровых с 17 века. В каждом поколении Мансуровых были люди, оставившие свой след в истории и сделавшие много для Азербайджана, как и сам Эльдар Мансуров.

Наши дни…

70 лет – это много или мало? Эльдар Мансуров очень добродушный человек и даже шутит над своим днем рождения. Скромный по натуре человек отметит юбилей в кругу семьи.

"Друзья часто шутят на эту тему и говорят, что я родился 29 февраля, но мне написали в документе 28-е. Но у меня есть доказательства. Моя мама сохранила бирку, которую надевали всем новорожденным в роддомах - "28 февраля 1952 года, 10.00". А если дожил до этого возраста, то, надеюсь, продолжение следует (смеется). Я очень доволен своим жизненным путем, и что своим творчеством вношу лепту в развитие национальной культуры. Если помните, я был первым в 90-х годах, кто сделал больше всего авторских вечеров - девять, начиная с 1996 до 2005 года. Я не люблю слово "юбилей", да и дни рождения, откровенно говоря, не нравится отмечать. Поэтому в день рождения традиционно посещу могилу своих родителей, потому что своей жизнью я обязан именно им. Устраивая из своего юбилея пафосное мероприятие считаю излишним. Хотя не скрою, хотелось бы отметить его на самом высоком уровне, с приглашением зарубежных артистов, исполняющих мои композиции. Но для воплощения этого нужны большие финансовые средства".

Музыка Эльдара Мансурова – это музыка Души, которая проникает в Сердце и останется в Памяти навсегда.

"Я всегда писал, пишу и буду писать музыку. Иногда спрашивают – не надоело? Конечно, бывают и такие моменты, но тогда сам предпочитаю слушать хорошую музыку, от которой находишь воодушевление. Я люблю слушать все жанры от эстрады и рока – групп Beatles, Deep Purple Led Zeppelin The Rolling Stones Chicago, ABBA, до классической музыки Бетховена, Моцарта, Баха, Шопена, Рахманинова и т.д. Хорошая музыка осталась в прошлом. Сегодня во всем мире наблюдается музыкальный застой, и не верю, что будет создано что-то лучшее. Чем дальше, тем хуже становится вкус основной массы слушателей и, соответственно, создаваемые песни. Исполнительское мастерство таких артистов народного и эстрадного жанра как Шовкет Алекперова, Гюльага Мамедов, Флора Керимова, Ильхама Гулиева, Мирза Бабаев, Огтай Агаев, Акиф Исламзаде, Гусейнага Хадыев и других, к большому сожалению, осталось в прошлом. Я принимаю только музыку, созданную в основном до первой половины 20 века. С началом 21 века кроме "скрежета дверей" так называемых композиторов и исполнителей - музыки нету! Во всем времена есть группа певцов и композиторов, которые считают себя профессионалами, но кто впоследствии вспоминает о них? Душа музыки – это его мелодия, и если сегодня этого нет, то о каких высоких мотивах можно говорить?

В последние годы Эльдар Мансуров редко появляется на страницах СМИ, дает интервью, становится гостем телепередач. В чем причина?

"Я благодарен судьбе и чувствую себя счастливым человеком, так как мне выпала честь общаться и учиться у таких мастеров как Джовдет Гаджиев, Ариф Меликова, Фикрет Амиров, Гара Гараев, Ниязи, Солтан Гаджибеков и другие. Например, Ариф Меликов давал всего один раз послушать произведение классиков, клавир, и поручал заново сделать оркестровку. Или же сделать оркестровку инструментального произведения для голоса. Добившись успехов и завоевав его уважение он лично рекомендовал меня Ниязи. Джовдет Гаджиев преподавал композицию, и настолько интересно вел уроки, посредством жизненных примеров, в частности, "найти трехчастную форму в картине Рембрандта", что все ученики были просто очарованы и плодотворно вовлечены в процесс. Сегодня мало кто занимается по их методике. Это было наше поколение, мы видели и учились у таких людей. Помню, как мы, молодые, собирались в чайхане на бульваре лишь для того, чтобы послушать беседы наших корифеев, среди которых были Саттар Бахлулзаде, другие художники и музыканты. Внимая и жадно впитывая в себя каждое их слово и даже жест, стремились чему-то научиться, - понимаете? А сегодня даже книги перестали быть ценностью, люди заняты собой, находятся в бешенном темпе поиска материальных благ".

А у кого учится сегодняшняя молодежь? Будут ли продолжатели? Где симфоническая и камерная музыка современных авторов, которые покоряют мировые сцены?

"Знаете, я часто говорю, наши классики – счастливые … и после своего ухода из жизни, о них есть кому рассказывать, их произведения звучат с самых высоких сцен – наша национальная музыка, истинно отражающая духовный мир. А кто будет рассказывать о композиторах моего поколения? Журналисты, которым давал интервью? Ведь это должны делать настоящие профессионалы из музыкальной сферы, которые взращиваются из молодёжной среды, чего я не вижу. Ни в коем случае мне не хочется ругать молодежь, немало тех, кто добивается успехов в различных сферах. Однако в композиторской среде есть множество пробелов. Несомненно, делаются какие-то попытки создать серьезные творения, которые, надеюсь, завоюют любовь и признание. Что может рассказать о композиторе лучше, чем его музыка? Почему на сценах не ставятся мои классические произведения? Конечно, для постановки нужны хорошие деньги и очень обидно, что нет спонсоров. Поэтому написанные произведения продолжают лежать на полках. И еще. Я серьёзно изучал историю мугама и мог бы передать свои знания, но это опять же не востребовано. Еще в 1987 году на Самаркандском симпозиуме я рассказал об истории возникновения самого понятия "мугам". Мои аналитические работы о мугамах неоднократно публиковались в научных изданиях Франции, Германии, России и других стран. Есть люди, которые все же приходят ко мне и учатся, и я с трудом их поздно ночью отправляю домой, настолько это им интересно и познавательно. Во мне столько информации и знаний, знаю множество методик преподавания, но почему бы не воспользоваться этим? Вот это очень обидно! И поэтому сегодня у меня нет своей аудитории, остались только в соцсетях, где люди выражают свое мнение.

Наше поколение считает себя продолжателями той великой школы, в то время как отношение к музыке в сегодняшнем мире у молодежи изменилось, современные молодые композиторы отдают предпочтение с технической точки зрения зарубежным направлениям, и поэтому фактически уходит национальная идентичность нашей музыки. На самом деле происходит огромная трагедия, упал уровень образования, произошло непонятное "смещение" приоритетов, когда не важна духовная составляющая, а главным стимулом для многих молодых становится материальное благополучие.

Одно время я был достаточно публичным человеком, но когда передачи превратились в "тусовки" и погоню за рейтингом, перестал туда ходить - это не мое. Меня по прежнему всегда приглашают, но очень важным является, кто еще будет из гостей и какая тема обсуждаться. Порой люди не могут понять, что я не появляюсь на телевидении, потому что они мне не нравятся. Более того, представьте себе, что в некоторых учреждениях уже даже не узнают меня?! Поэтому я немного обособился от общественной жизни, от фальши и непрофессионализма. А с людьми, которых уважаю и люблю, общаюсь постоянно. Моя миссия в этой жизни - сочинение мелодий, которой буду заниматься до конца своих дней. Я пишу не конкретно для кого-то, а делаю, потому что мне нравится сочинять. И работаю только для тех, в ком уверен, что они хорошо исполнят мою песню. Нужно иметь не только голос, но и чувствовать музыку, обладать некой духовной связью с композитором, который ее написал. К сожалению, некоторые певцы хотят заполучить только мое имя. Поэтому стараясь максимально оградить себя от того, что меня расстраивает и приблизить то, что мне дает силы жить дальше. Главное, продолжаю писать музыку, которая является потребностью моего внутреннего мира, сотрудничаю близкими мне по духу людьми, и очень счастлив. Благодарю Всевышнего за все!".

Не только музыкой увлечен Эльдар Мансуров – он филателист и нумизмат, обладает богатой коллекцией марок (более десяти тысяч), старинных монет и денежных купюр (более трех тысяч), которые собирает еще со школьных времен. А еще около 80 тысяч музыкальных компакт-дисков!

"На марках и старинных деньгах изучаешь историю страны и мира, известных личностей и различные события. Все это собрал и храню для внуков, которым также посвятил песни (смеется). Надеюсь дожить до их свадьбы (смеется). Очень люблю семью и всем посвятил песни, в том числе своей супруге Кямале ханум. Мне всегда была близка инструментальная музыка, которую пишу на протяжении всего моего творчества. Ее я пишу, оставаясь наедине с самим собой. А инструментальная музыка - это я сам, это моя свобода. Творчество продолжается и ныне реализую новый проект – свои эстрадные хиты перевожу в симфоническую музыку, которые выкладываю в социальных сетях. Все это также делается впервые! Но это уже совсем другая история (смеется)".

От имени АМИ Trend желаем любимому композитору и замечательному человеку долгих лет и дальнейших творческих свершений!

(Автор: Вугар Иманов)