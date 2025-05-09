Эксклюзив! Рассказывает очевидец съемок фильма "Отец солдата" из Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм "Отец солдата", снятый в 1964 году режиссёром Резо Чхеидзе по сценарию Сулико Жгенти на киностудии "Грузия-фильм", является одним из шедевров мирового кинематографа.

Одним из трогательных кадров этой картины является момент, когда главный герой Георгий Махарашвили (Серго Закариадзе), виноградарь из Грузии, ищущий сына, в логове фашистского зверя вдруг словно видит что-то родное – виноградник. Как будто не веря своим глазам, старик нежно, как с дорогим человеком, разговаривает с лозой и поет, и сразу же яростно бросается на танкистов, которые могли уничтожить этот виноградник. Как же здорово Серго Закариадзе сыграл эту роль в фильме и этот эпизод! Впрочем, он ее не сыграл – прожил!

И самое интересное, что очевидец съемок этого эпизода фильма живет ныне в Азербайджане, в городе Губа. Более того, не просто очевидец, а именно в саду ее бабушки, в местности Саласпилс, в 18 км от Риги, был снят этот эпизод. Это 77-летняя Эльмира Мамедова, которая поделилась интересными воспоминаниями.

"В 1964 году в августе мы приехали к бабушке, где каждый год отдыхали. И мы видели, как съемочная группа на протяжении нескольких дней в саду бабушки снимала эпизоды фильма "Отец солдата". Мне тогда было 16 лет. "Виноградник" был создан на картофельном поле, а листья винограда были искусственные, из пластмассы (на грядках картофеля были установлены деревянные стойки - ред.). Я и сама помогала развешивать эти листья, и получается, что была участником съемочного процесса. После съемок эти листья были сняты, мы их собрали и игрались с ними", - отметила Эльмира ханум.

За эти съемки ее бабушке – Ефросие Рудковской даже заплатили 30 рублей, большая в то время сумма, на которую Эльмире и ее 12-летнему брату Вагифу была куплена школьная форма.

Ефросия Рудковская оказалась в Латвии, когда началась Вторая мировая война. Ее семья бежала из Беларуси и обосновалась в Саласпилсе. Здесь они оказались в немецкой оккупации, жили там до и после окончания войны. После войны сюда на службу прибыл Кямал Мамедов, чтобы охранять немецких военнопленных, которых содержали в бывшем печально известном Саласпилсском концлагере. Этот концлагерь, который был создан на оккупированной нацистской Германией территории Латвии (с октября 1941 года до конца лета 1944 года) получил особую "известность" из-за содержания в нём малолетних узников, которых использовали для отбора крови для раненых немецких солдат, вследствие чего дети быстро погибали.

Кямал Байрамов, уроженец Девечинского района (ныне Шабранский) Азербайджана, в конце 1942 года в 20-летнем возрасте добровольцем отправился на фронт. В битве за Кавказ был тяжело ранен под Моздоком. Вылечившись, вновь отправился на фронт. Вновь был несколько раз ранен и снова возвращался в строй, дошел до Берлина. Прошел боевой путь от старшины до старшего лейтенанта, награжден орденами и медалями.

В Саласпилсе и произошла судьбоносная встреча с дочерью Ефросии – Евгенией, работавшей в медпункте, с которой создал семью и в 1946 году вернулся в Азербайджан.

"Мой отец уже потерял родителей и сестру, осталось только два брата. Жизнь была очень тяжелой, жили в однокомнатной квартире, спали на старой кровати, застеленной шинелью", - вспоминает Эльмира ханум.

Кямал Байрамов окончил журналистский факультет Азербайджанского университета, работал в райкоме партии. В семье родилось трое детей – девочка и два мальчика. Кямал и Евгения были счастливы вместе 22 года…

В честь отца Кямала Эльмира ханума назвала своего сына, который и помог в подготовке этого материала. Это тот самый Кямал Мамедов, который, как и дед стал военным, но после тяжелого ДТП у него отказали ноги. Несмотря на тяжелый недуг, он благодаря силе воли и духа включился в паралимпийское движение, и от простого шофера стал генеральным секретарем Национального паралимпийского комитета Азербайджана. Но это уже совсем другая история…

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