Бакинские помидоры сразили меня наповал! – российский диетолог

2 августа 2017 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Диетолог, спортивный нутрициолог, член Российского общества диетологов и нутрициологов Наталья Зубарева, которая также прибыла на фестиваль "ЖАРА -2017" в Баку, как и остальные его гости и участники, не преминула поделиться в социальных сетях своими впечатлениями о Баку и бакинцах.

На своей странице в İnstagram Наталья Зубарева тепло отозвалась о нашей замечательной столице, который в прямом и переносном смысле заключил в жаркие объятия всех, кто приехал на фестиваль.

Российский диетолог, не скупясь на похвалы, прокомментировала увиденное следующим образом: «Какая-то невероятная страна и очень колоритный город. Люди очень вежливые и гостеприимные. Впереди изучение местных рынков и продуктов...Очень вкусные местные фрукты и сладости».

Ведущие красной дорожки Слава Никитин и Юлия Лысенко задали Наталье самый болезненный и беспокоящий гостей «ЖАРЫ» вопрос - как удержать вес и не прибавить килограммы, учитывая столь изумительную кухню и изобилие сладостей.

«Ешьте больше овощей! Сегодня я была на бакинском рынке. Кстати, не забыла взять с собой нитратомер. Я была просто поражена и приятно удивлена, что в бакинских помидорах нет нитратов. Да, да, бакинские помидоры не содержат нитратов!!», подчеркнула врач-диетолог.

Второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря, в красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В фестивале принимали участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей из Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Беларуси и Италии. На протяжении этих дней были проведены юбилейные и творческие вечера легендарных исполнительниц, народных артисток СССР Софии Ротару и Аллы Пугачевой, заслуженного артиста России, лауреата множества премий Григория Лепса, прошло множество премьер и ярких событий. Концертные программы посетили около 40 тысяч зрителей.

Организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Среди звезд были такие известные артисты как Полад Бюльбюльоглу, Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Лайма Вайкуле, Вахтанг Кикабидзе, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, EMIN, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Олег Газманов, Диана Арбенина, Дима Билан, Стас Михайлов, Ани Лорак, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Лолита, Валерия, Глюкоза, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Анита Цой, Александр Ревва, Слава, Наргиз Закирова, Жасмин и многие другие. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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