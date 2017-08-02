Как Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте вспоминают Баку (ВИДЕО)

2 августа 2017 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze прошел Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

В рамках фестиваля 29 июля состоялся творческий вечер примадонны российской эстрады, народной артистки СССР Аллы Пугачёвой.

На своей странице в Instagram дочь Пугачёвой, известная певица и актриса, заслуженная артистка России Кристина Орбакайте поделилась видеороликом, посвященным пребыванию в Баку. Видеоролик Кристина Орбакайте назвала "Вспоминая Баку".

Отметим, что в интервью Trend Life один из организаторов фестиваля "ЖАРА", основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников сказал, что "Алла Борисовна отметила, что это самый грандиозный фестиваль, на котором она была".

(Автор: Джани Бабаева)

Azernews Newspaper
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