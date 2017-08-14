Айгюн Кязымова представит мировое шоу с участием лучших из лучших

14 августа 2017 19:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 22 сентября в 20.00 Кристалл Холл откроет свои двери для всех, кто желает прикоснуться к истории современной азербайджанской музыки. В этот день за какие-то два часа вы сможете попасть в прошлое и будущее, а также насладиться настоящим отечественного музыкального искусства, рожденного на стыке 20 и 21 веков. Ради этого виновница торжества – любимица азербайджанской публикой вот уже три десятка лет, народная артистка Айгюн Кязымова – уже более полугода, не жалея себя и свою международную команду профессионалов, готовит феерическое шоу «Aygün Kazımova – 30 il». Ее первые 30 лет безумств на сцене заслужили отдельного чевствования. И зрителям уготована возможность увидеть феерическое музыкальное действо, которое густо приправлено всеми фишками, которым мы рукоплещем в шоу зарубежных звезд. Это будет первое и пока единственное, что привычно было видеть в концертах мировых звезд, но до сих пор было недоступно сольникам азербайджанских артистов.

Над концертом, который проводится при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, работает режиссер и хореограф Ред Бентифор. Это французский режиссер, поставивший не одно величайшее мировое шоу, в том числе мьюзиклы «Собор парижской богоматери» и «Ромео и Джульетта. Вместе с ним в Баку уже около месяца репетируют актеры и танцоры, которые всегда украшали его шоу. Это молодые танцоры со всего мира, в том числе из Колумбии, Италии, Франции, США. Вместе с ними сцену в танцевальной ее части разделят несколько грузинских и один азербайджанский танцор - победители международных конкурсов.

Звукорежиссер, приглашенный Айгюн Кязымовой, - еще одна звезда проекта. Жерар Альбо (Англия) - топовый звукорежиссер, которому доверяют саунд-чек своих проектов многие мировые звезды, в частности, Рианна, Анастейша, Бетти Смит, он же был личным звукорежиссером Эми Уайнхаус. Одним словом, самый разный спектр мировых звезд не может работать без Жерара Альбо, а с некоторых пор и Айгюн Казымова.

Сценограф, который трудится над концертом – Сантьяго Фернандез из Аргентины - сценограф и художник многих известных иностранных фильмов, выступал режиссером английских и американских рекламных роликов, которые украшали международный телеэфир.

Продюсер концерта - Стефани Мгебришвили – продюссер, актер, певец. Единственный грузин, музыкальная группа которого попала в чарты MTV, наравне с Бейонс и Леди Гага, клипы крутились по всему миру. LIVE-концерты на MTV, BBC, CNN – его стихия. Были и соло-концерты, участие в мюзиклах в главных ролях. Последние три сезона VOICE его видели в жюри, недавно завершил свое участие в качестве жюри в X-FACTOR. Был режиссером и продюсером многотысячных концертных проектов в Грузии.

Создание сценических нарядов Айгюн Кязымова доверила дизайнеру Руфату Исмаилу – первому и единственному нашему соотечественнику, коллекции которого были продемонстрированы на Неделях Моды в Милане, Италии, Нью-Йорке, Дубае, Турции и Иране. Коллекция Руфата Исмаила была также представлена и в центре мировой fashion-индустрии – в Pitti Uomo.

Декором концерта занимается Теа Телия из Грузии. Ассистенты режиссера - Франческо Завечиа (Италия), Наталья Пере (Италия), Джимми Вайрон (Франция). Руководитель международного проекта «Aygün Kazımova – 30 il» - Шаин Гурбанов (Азербайджан).

Музыкальный продюсер концерта - художественный руководитель группы "RAST", заслуженный артист Азербайджана Рашад Гашимов.

Билеты уже в продаже. Ценовой диапазон установлен от 10 манат.

Информационная поддержка – Trend.az , Day.az, Milli.az

Azernews Newspaper
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