Участник "Евровидения 2018" из Беларуси выступит с большим концертом в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Elektra Events Hall 24 февраля с первым большим сольным концертом "Пьяное солнце" выступит триумфатор в номинациях "Открытие года", "Прорыв года" по версии престижных музыкальных премий M1 Music Awards и МУЗ-ТВ, обладатель платинового сингла на iTunes, "Певец года" и представитель Беларуси на конкурсе "Евровидение-2018" – ALEKSEEV, сообщили Trend Life в пресс-службе артиста.



В минувшую пятницу популярный певец ALEKSEEV победил в финале Национального белорусского отбора на международный конкурс "Евровидение 2018". Исполнитель стал абсолютным лидером голосования, получив максимальные балы как от профессионального жюри, так и от тысяч телезрителей. Беларусь артист покорил безукоризненным live-исполнением своего англоязычного хита "Forever" и новаторским номером. В постановке впервые в мире была использована новоизобретенная технология гибкого экрана и разработанный специально для номера, исключительный нанометод визуализации - световая инсталляция на экранах и костюме-дисплее исполнителя.

Первой страной, где артист даст свой большой сольный концерт после победы в Национальном отборе на конкурсе "Евровидение", станет Азербайджан. Участник Международного музыкального фестиваля "ЖАРА", который традиционно проходит на берегу Каспийского моря, навестит Баку с незабываемым сольным шоу "Пьяное солнце". Концертный перфоманс ALEKSEEV уже с аншлагами приняли десятки городов и стран.

Выступление в Elektra Events Hall будет сопровождаться исключительными решениями света, а голос исполнителя зазвучит в обрамлении одних из лучших музыкантов. На сцене концерт-холла ALEKSEEV исполнит свои хиты "Пьяное солнце", "Чувствую душой", "Океанами стали", "Снов осколки", "Forever", а также песни-откровения из дебютного альбома.

Верхние строчки радио-чартов, десятки знаковых музыкальных наград, больше 200 аншлаговых концертов в Израиле, Молдове, Азербайджане, Эстонии, Беларуси, Латвии, Германии, Турции и других странах – только за первый год творческого пути ALEKSEEV успел стать настоящим феноменом современного шоу-бизнеса. Сейчас, спустя 3 года, география выступлений артиста насчитывает более 20 стран, а количество поклонников по всему миру превышает сотни тысяч. На всех концертах артиста царит особая атмосфера: песни ALEKSEEV зрители поют в унисон, одаривают исполнителя громкими овациями и не отпускают без вызова "на бис".

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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