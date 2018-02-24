Победитель премии Grammy Джосс Стоун выступит в Баку в рамках мирового турне (ВИДЕО)

24 февраля 2018 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известная британская певица Джосс Стоун, выступившая в 130 странах, впервые приедет в Баку в рамках своего мирового турне, сообщили Trend Life организаторы. Концерт под названием Live in the Land of Fire состоится 3 марта в 21:00 в джаз-клубе Rotunda бизнес- центра Landmark.

Миссией концерта – исследование и понимание универсальности языка музыки в каждой стране нашего общего дома – Планеты Земля. Джосс, чья музыка представляет собой смесь соула, RnB и регги, исполнит множество песен, охватывающее её 12-летнюю карьеру, а также, классические каверы и презентации своих новых песен для бакинцев и гостей нашего города. Каждый концерт Джосс Стоун отличается тем, что она дает своему шоу каждый раз расцветать в новый музыкальный опыт, удовлетворяющий потребности, нужды и желания зрителей, получение ощущения душевного наслаждения.

4 марта Стоун встретится с местными музыкантами и выступит с живой музыкой, используя элементы азербайджанской народной музыки. Стоун также встретится с местными благотворительными организациями.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн на www.iticket.az.

Для подробной информации: events@united-cultures.org; Mob: 055 450 40 51

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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