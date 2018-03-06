Damla приглашает на праздничный вечер (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В видеообращении звезда азербайджанской эстрады Damla приглашает всех на праздничный вечер – большой сольный концерт, который пройдет на сцене Elektra Events Hall 26 марта в 20.00, сообщает Trend Life.

Песни на её официальном канале YouTube набирают миллионы просмотров, а в комментариях преобладают восторженные отзывы об искренней манере исполнения певицы. В программе большого концерта прозвучат как уже ставшие популярными хиты "Can dostum", "Bilirmisən", "Fırtına", так и абсолютно новые композиции.

Билеты уже в продаже во всех кассах города и на сайте www.iticket.az.

Телефон для справок и заказа билетов: (051) 303-35-40

Официальная страница мероприятия:

https://www.facebook.com/events/180418366044321/

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