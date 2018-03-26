Damla в образе первой азербайджанской женщины-правительницы Томрис Хатун (ВИДЕО,ФОТО)

26 марта 2018 18:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии концерта в Баку Damla сняла клип "Азербайджан", в котором предстала в образе исторической личности Томрис, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы. Клип снят в Москве и в ближайшее время будет представлен СМИ и общественности.

"Несмотря на холод, мороз, мы продолжали работать. Съемки были очень трудные, получила огромное количество порезов на руках и ногах. Несмотря на все это, испытываю удовольствие от работы. Впервые зрители увидят меня в образе Томрис", - отметила Damla.

Томрис Хатун - известная правительница древнего племени Азербайджана массагетов, полководец. Основная информация о Томрис взята из произведения «История» Геродота. Некоторые причисляли ее к племенам скифов. После смерти царя массагетов, племя возглавила его вдова Томрис. Кир прислал сватов и хотел на ней жениться. Но Томрис понимает, что Кир хочет жениться на ней, чтобы завладеть царством Массагетов, и поэтому отказывает ему. Увидев, что хитростью не добьётся желаемого, Кир открыто нападет на массагетов. Чтобы перейти реку Араз Кир приказал соорудить из кораблей мост и установить на них башни. Томрис узнав об этом, собирает своё войско и нападает на персов. Это была самое крупное и кровавое сражение, в котором сражалось тюркское племя. В этом сражении массагеты победили. Почти все войско фарсов полегло на поле битвы. Был убит и сам Кир. Таким образом, был положен конец его почти 30-летнему правлению. Царство массагетов, которым управляла первая азербайджанская женщина-правительница Томрис Хатун, располагалось на землях от Дербента до Ширвана.

Напомним, что сегодня 26 марта в 20.00 восходящая звезда азербайджанской эстрады Damla (Масума Мамедова) выступит в Баку с большим сольным концертом на сцене Elektra Events Hall. Песни на её официальном канале YouTube набирают миллионы просмотров, а в комментариях преобладают восторженные отзывы об искренней манере исполнения певицы. В программе большого концерта прозвучат как уже ставшие популярными хиты "Can dostum", "Bilirmisən", "Fırtına", так и абсолютно новые композиции.

Билеты уже в продаже во всех кассах города и на сайте www.iticket.az.
Телефон для справок и заказа билетов: (051) 303-35-40
Официальная страница мероприятия:

https://www.facebook.com/events/180418366044321/

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
Я еду в Баку - Наталья Подольская (ВИДЕО)
Звёздный мир 22 марта 14:46
Представлен бэкстейдж клипа EMİNa и Полины Гагариной "В невесомости" (ВИДЕО)
Звёздный мир 22 марта 13:06
Промо-поздравление от Фаика Агаева на праздник Новруз (ВИДЕО)
Звёздный мир 20 марта 17:39
Посвящается всем азербайджанцам, проживающим за рубежом (ВИДЕО)
Звёздный мир 19 марта 20:10
Эльнур Гусейнов и юная Фидан, включенная в "Золотую книгу", представили "Say Hallelujah" (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 12 марта 18:35
В Баку прошла роскошная свадьба Рилаи, или Танго Любви (ЭКСКЛЮЗИВ, ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 11 марта 17:13
Владимир Пресняков отметит юбилей в Баку
Звёздный мир 9 марта 15:44
В Москве в Crocus City Hall пройдет грандиозный концерт звезд Азербайджана и Турции
Звёздный мир 9 марта 14:55
Как азербайджанские звезды поздравили женщин с 8 Марта (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 9 марта 12:29
8 образов на 8 марта азербайджанской певицы (ФОТО)
Звёздный мир 8 марта 20:11
Премьера клипа! EMIN и Полина Гагарина "В невесомости" (ВИДЕО)
Звёздный мир 7 марта 13:53
Damla приглашает на праздничный вечер (ВИДЕО)
Звёздный мир 6 марта 17:44
Азербайджанский участник "Евровидения" совершит турне по Европе (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 6 марта 14:59
Мгновения ирреальности - Алим Гасымов и диджей Vugarixx представили клип "Дорога" (ВИДЕО)
Звёздный мир 6 марта 14:03
Победитель "Евровидения" снял в Баку клип "İ miss you" (ВИДЕО)
Звёздный мир 5 марта 20:02
Концерт Бриллиант Дадашовой "Жить с любовью намного прекраснее": овации, букеты цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 5 марта 13:14
Damla выступит с сольным концертом на сцене Elektra Events Hall
Звёздный мир 5 марта 12:09
В Баку в ДТП попала участница "Евровидения"
Звёздный мир 2 марта 18:48