Damla в образе первой азербайджанской женщины-правительницы Томрис Хатун (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии концерта в Баку Damla сняла клип "Азербайджан", в котором предстала в образе исторической личности Томрис, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы. Клип снят в Москве и в ближайшее время будет представлен СМИ и общественности.

"Несмотря на холод, мороз, мы продолжали работать. Съемки были очень трудные, получила огромное количество порезов на руках и ногах. Несмотря на все это, испытываю удовольствие от работы. Впервые зрители увидят меня в образе Томрис", - отметила Damla.

Томрис Хатун - известная правительница древнего племени Азербайджана массагетов, полководец. Основная информация о Томрис взята из произведения «История» Геродота. Некоторые причисляли ее к племенам скифов. После смерти царя массагетов, племя возглавила его вдова Томрис. Кир прислал сватов и хотел на ней жениться. Но Томрис понимает, что Кир хочет жениться на ней, чтобы завладеть царством Массагетов, и поэтому отказывает ему. Увидев, что хитростью не добьётся желаемого, Кир открыто нападет на массагетов. Чтобы перейти реку Араз Кир приказал соорудить из кораблей мост и установить на них башни. Томрис узнав об этом, собирает своё войско и нападает на персов. Это была самое крупное и кровавое сражение, в котором сражалось тюркское племя. В этом сражении массагеты победили. Почти все войско фарсов полегло на поле битвы. Был убит и сам Кир. Таким образом, был положен конец его почти 30-летнему правлению. Царство массагетов, которым управляла первая азербайджанская женщина-правительница Томрис Хатун, располагалось на землях от Дербента до Ширвана.

Напомним, что сегодня 26 марта в 20.00 восходящая звезда азербайджанской эстрады Damla (Масума Мамедова) выступит в Баку с большим сольным концертом на сцене Elektra Events Hall. Песни на её официальном канале YouTube набирают миллионы просмотров, а в комментариях преобладают восторженные отзывы об искренней манере исполнения певицы. В программе большого концерта прозвучат как уже ставшие популярными хиты "Can dostum", "Bilirmisən", "Fırtına", так и абсолютно новые композиции.

(Автор: Вугар Иманов)

