Черно-белая Италия в чувствах Азада Шабанова (ВИДЕО, ФОТО)

3 апреля 2018 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец Азад Шабанов представил в социальных сетях новый клип на композицию "Ürəyim yalvarma" (Сердце, не проси), который снят в черно-белом формате в Италии, сообщает Trend Life. Съемки прошли в Риме, Флоренции, и Венеции.

"Италия - это удивительная, поражающая своей красотой, пропитанная любовью волшебная страна-сказка, неиссякаемый источник вдохновения и положительных эмоций. Колыбель мировой культуры и цивилизации, законодатель высокой моды, подарившая миру известных модельеров, певцов, скульпторов, архитекторов, художников и музыкантов. В тексте песни есть история моей жизни, описаны мои чувства. Эта любовь оставила свой след в моей жизни, и спустя некоторое время нашла отражение и в творчестве. Эта песне о ней, о памяти нашей несостоявшейся любви", - отметил Азад Шабанов.

Режиссер клипа - Фархад Али, автор слов и музыки - Исмаил Асадов, аранжировка и миксинг - Самир Султанов, мастеринг - Рамин Велибейли, партию гитары исполнил - Джанер Гюнейсу, стилист - Лейла Мамедова, фото дизайн - Гёзяль Алиева, менеджер - Зема Багирова.

(Автор: Вугар Иманов)

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