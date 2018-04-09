Первая любовь Салима Аббасова (АУДИО)

БАКУ /Trend Life/ - Что такое первая любовь? Искренние и волнующие чувства, вызванные первой любовью, остаются в памяти навсегда. Пережитые эмоции не удастся забыть даже спустя годы…

Заслуженный артист Азербайджана, скрипач и исполнитель Салим Аббасов представил с социальных сетях и радиоволнах новую композицию "İlk məhəbbətim" (Первая любовь), сообщает Trend Life.

"Первые романтические чувства приходят всегда неожиданно, окрашивая мир в сказочные тона. Первая любовь самое светлое, искреннее и чистое чувство, это состояние души, когда хочется петь, радоваться жизни, когда весь мир кажется огромным и прекрасным, и все вокруг пронизано романтикой. Первая любовь раскрашивает жизнь в радужные новые краски, делая человека счастливым и возвышенным. К сожалению, она не всегда бывает счастливой или той, что случилась раз и на всю жизнь, но остаётся в сердце человека навсегда. Но каждый человек помнит те волнительные мгновения всю свою жизнь, вспоминает с нежной теплотой тот душевный трепет и объект своих страстей, который казался самым прекрасным, самым необыкновенным, самым нежным на свете", - отметил Салим Аббасов, который также является автором слов композиции, исполнил партию скрипки и вокала.

Автор музыки – Арзу Яхъяева, аранжировка – Анар Аббасов, саксофон – Теймур Сулейманбейли. На композицию запланировано снять клип.

(Автор: Вугар Иманов)

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