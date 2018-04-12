Филипп Киркоров поддержал блистательную Диву из Азербайджана на "Евровидении"

12 апреля 2018 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Король российской эстрады, народный артист Филипп Киркоров поддержал азербайджанскую участницу "Евровидения 2018" Айсель Мамедову, сообщает Trend Life.

Недавно в торгово-развлекательном комплексе VEGAS Кунцево в Москве состоялась pre-party конкурса "Евровидение-2018" с участием Айсель Мамедовой. После выступления Филипп Киркоров подарил Айсель необычный брелок с изображением собаки, чтобы он оберегал певицу от негатива и принес удачу. Певица также рассказала, что Киркоров всячески оказывал ей поддержку в Москве, давал советы, за что она ему очень благодарна и верит, что этот брелок принесет ей удачу.

На своей странице в İnstagram Филипп Киркоров написал: "Лично мне было очень приятно встретиться с блистательной Дивой из родного Азербайджана, красавицей Айсель, которая на конкурсе будет исполнять песню моего греческого брата Димитроса Контопулоса, в первом полуфинале 8 мая! Хочу пожелать тебе, дорогая Айсель, удачи и успеха! До встречи в Португалии, и жду тебя у себя на дне рождения, 30 апреля в Лиссабоне".

Напомним, что Айсель Мамедова выступит в первой части первого полуфинала конкурса под первым номером. Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция).

В сценическом номере Айсель Мамедовой примут участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Fokas Evangelinos). Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция).

Полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая в Лиссабоне. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой. Ведущие конкурса – актриса театра и кино, телеведущая Филомена Каутела (Filomena Cautela), журналист, шоувумен Сильвия Альберто (Sílvia Alberto), актриса Даниэла Руа (Daniela Ruah) и актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Катарина Фуртадо (Catarina Furtado).

(Автор: Вугар Иманов)

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