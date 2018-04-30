Похулиганим? Кумиры молодежи пригласили бакинцев на юбилейный концерт (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Кумиры молодежи группа Open Kids пригласили бакинцев на юбилейный концерт, который пройдет 7 мая в 20.00 на сцене Elektra Events Hall, сообщает Trend Life.

Популярная среди молодёжи группа Open Kids , известная своими хитами "Круче всех" и "Похулиганим", вновь посетит Баку с новой программой в рамках юбилейного тура "Нам 5 лет!" Open Kids - это больше, чем просто поп-группа. Open Kids - это пять талантливых, добрых и прекрасных молодых исполнительниц: Ангелина, Аня, Лера, Юля и Аня - которые поют, танцуют и творят, потому что они искренне любят вдохновлять окружающих людей. Open Kids- это яркие звезды, которые загорелись среди талантливых тинейджеров Украины, которые светят и зажигают все новые огни среди своих друзей, поклонников и слушателей. Билеты продаются во всех кассах Баку и онлайн www.iticket.az. Телефон для справок: (051) 303-35-40.



(Автор: Вугар Иманов)

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